США и Британия выступили против организации Эрдоганом встречи Путина с Зеленским

Сенатор Климов: США используют лазейки в ДНЯО и не собираются от этого отказываться

США уворачиваются от предложений России не иметь ядерного оружия за пределами своих границ, при этом численность ядерного оружия США на территории Европы не раскрывается. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Андрей Климов, комментируя очередную годовщину вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Договор о нераспространении ядерного оружия по большому счету важен всему миру. То есть и странам, которые обладают таким оружием, и всем остальным государствам. Он хоть и не абсолютно, но в значительной мере сдерживает расползание этого очень опасного оружия», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«России, США, Китаю, Франции и Великобритании не выгодно, чтобы «клуб обладателей ядерного оружия» разрастался несмотря на то, что вопросы о каких-то совместных интересах этих стран кажутся довольно парадоксальными в нынешней ситуации. А между тем расширение этого круга потихоньку происходит. Помимо вышеперечисленных государств, есть и другие страны, которые не скрывают наличие ядерного оружия», – отметил сенатор.

Рассуждая о взаимоотношениях США и России в рамках данного договора, Климов отметил, что «несмотря на сдерживающую функцию, американцы предпринимают всяческие попытки его обойти». «Например, они уворачиваются от наших предложений не иметь ядерного оружия за пределами своих границ. У нас нет ни оружия за пределами страны, ни планов по его размещению, в отличие от США», – подчеркнул он.

Собеседник акцентировал внимание на том, что численность ядерного оружия США на территории Европы не раскрывается. «Они используют лазейки в договоре и не собираются от этого отказываться», – отметил парламентарий.

Климов также указал на отсутствие значимой роли ООН и в частности МАГАТЭ по нераспространению ядерного оружия. «Принимать решения в этой сфере могут лишь несколько государств, причем почти все они представлены среди постоянных членов Совбеза ООН. В свою очередь МАГАТЭ может только контролировать исполнение решений, выработанных этими странами», – сказал он.

«Стоит также отметить, что МАГАТЭ в значительной степени находится под влиянием Соединенных Штатов, поскольку в состав организации входит много государств, подконтрольных американцам, в том числе все страны НАТО. Поэтому говорить об объективности, особенно в нынешних условиях, практически не приходится», – заключил сенатор.

Напомним, 5 марта 1970 года вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия. 11 мая 1995 года свыше 170 стран-участниц договорились продлить действие договора на неопределенный срок без каких-либо дополнительных условий.

Осенью посол России в США Анатолий Антонов призвал американские власти вернуть все размещенное за границей ядерное оружие на родину, ликвидировав инфраструктуру для его хранения и использования. Он отметил, что российский арсенал вооружений не представляет угрозы для США. Ранее сообщалось, что США могут сократить сроки доставки в Европу первых модернизированных ядерных авиабомб В61-12.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о приостановке Россией участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3). «Повторю, Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие», – подчеркнул президент.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключается причина такого решения со стороны России и как на него отреагируют в США.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД