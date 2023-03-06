Китайский журналист Чжоу проиллюстрировал древней легендой поведение Байдена после подрыва «Северных потоков»

В администрацию американского президента Джо Байдена вселился дух трусливого чиновника из китайской легенды, сообщил колумнист издания South China Morning Post Чжоу Сяомин, оценивая поведение США после подрыва «Северных потоков».

Чжоу рассказал легенду о китайском чиновнике Е Гуне, который очень любил драконов и украсил их изображениями жилище. Один из сказочных змеев решил лично навестить Е Гуна и поблагодарить его за почтение, но тот в страхе убежал от него.

Обозреватель пояснил, что Е Гуну больше нравились изображения драконов, чем сами сказочные существа. Он считает, что поведение администрация Байдена похоже на поведение чиновника из легенды: проявляет интерес к расследованиям, связанными с другими, но никак не с ними, передает РИА «Новости».

Китайский журналист таким образом решил проиллюстрировать поведение США в вопросе подрыва «Северных потоков»: Вашингтон активно обвинял в произошедшем Москву, но расследование Сеймура Херша раскрыло причастность Белого дома к диверсии.

Чжоу добавил, что Вашингтону есть что скрывать, раз он препятствует независимым расследованиям подрыва газопроводов.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы. Он напомнил, что Москва просила о расследовании ситуации со взрывами на «Северных потоках», однако запрос был сразу же отклонен.

До этого американский журналист Сеймур Херш признался, что с самого начала именно США считал единственными подозреваемыми в теракте на «Северных потоках».