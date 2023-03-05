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Додон обвинил Санду в наращивании госдолга Молдавии
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Экс-президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала GRT в Гагаузской автономии Молдавии обвинил главу республики Майю Санду в наращивании внешнего госдолга страны, который за два года вырос почти на 2 млрд долларов.
Он указал на то, что впервые в истории Молдавии государственный долг превышает 100 мдрд леев (примерно 5,4 млрд долларов). Политик отметил, что «каждый день пребывания Санду у власти обходится жителям страны дополнительно в 30-40 млн леев к госдолгу (примерно 1,6 мдн долларов), передает РИА «Новости».
Напомним, резко возросшая в 2022 году цена на газ и электроэнергию спровоцировала инфляцию, которая в ноябре достигла 31% в годовом выражении. В стране начались протесты, участники которых требуют отставки президента Майи Санду и правительства Натальи Гаврилицы.
Ответ «испуганного» НАТО Путину рассмешил американского военного
Ветеран ВС США высмеял НАТО за видео с критикой Путина из-за Украины
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Опубликованное в аккаунте НАТО видео в ответ на заявление президента России Владимира Путина о спецоперации говорит, насколько напуган Запад, заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.
На официальной странице НАТО появилось видео с цитатами Путина, главы МИД Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о конфликте на Украине, альянс в ролике критикует главу российского государства и Кремль за позицию о причинах украинского кризиса, передает РИА «Новости».
Драйвен высмеял критику НАТО за бездоказательность и отсутствие аргументов. По его словам, реакция альянса говорит о том, что США испугались: боятся, что люди им больше не поверят, поэтому и создают пропаганду, чтобы удержать власть.
Он отметил, что Запад не сможет контролировать мир, «это все равно, что пытаться зажать кулак, полный песка».
Ранее американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен согласился с заявлениями президента России Владимира Путина, прозвучавшими во время послания Федеральному Собранию, о духовной катастрофе Запада.
Главе ЕК после слов о России посоветовали утопиться
Британская журналистка Робертс назвала главу ЕК фон дер Ляйен ядовитой глобалистской ведьмой и посоветовала ей утопиться
Британская журналистка и стендап-комик Эби Робертс назвала главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен ядовитой глобалистской ведьмой и посоветовала ей утопиться в море.
Глава ЕК заявила, что гордится принятием соглашения о создании международного центра судебного преследования, который направлен на осуждение России за спецоперацию на Украине. Комментируя заявление фон дер Ляйен, Робертс назвала главу ЕК ядовитой глобалистской ведьмой, посоветовав ей утопиться в море, передает РИА «Новости».
Напомним, в пятницу в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что спецоперация РФ на Украине будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз безопасности.
WSJ: Байден остудил требующих «поражения России» лидеров Прибалтики
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Президент США Джо Байден «надавил» на лидеров Прибалтики, которые требуют поражения России на Украине, сообщили СМИ.
The Wall Street Journal со ссылкой на слова источника, знакомого с ходом переговоров, пишет, что в кулуарах недавнего визита Байдена в Варшаву президент США оказал давление на лидеров Прибалтики из-за их частых призывов к поражению России на Украине.
Как уточняет издание, среди близких союзников Украины в Восточной Европе есть опасения по поводу некоторых идей, появляющихся в западных столицах, о том, что Украине на каком-то этапе следует подготовиться к переговорам с Россией.
Байден также предположил на прошлой неделе, что бремя ответственности, возможно, придется перенести на дипломатию после победы Украины «на поле боя», как надеются официальные лица США и других западных стран.
Накануне обозреватель National Interest Майкл Гай выразил мнение, что вся территория Украины превратится в руины из-за отказа Киева от переговоров до поражения ВСУ.
В четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не отбрасывает серьезные предложения о переговорном процессе по Украине.
Кроме того, американский политический аналитик Фарид Закария считает, что единственный путь разрешения украинского кризиса – мирные переговоры.
Европейская пресса тоже все чаще регулярно пишет о том, что украинский конфликт должен быть завершен за столом переговоров. Как отмечала немецкая газета Bild, западные страны намерены помочь ВСУ перейти в контрнаступление и дать шанс «возвратить территории до осени», но в случае провала потребуют от Киева перейти к мирным переговорам с Москвой.
О том, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали Владимиру Зеленскому начать мирные переговоры с Россией, также писало 24 февраля издание Wall Street Journal. По данным источников, Германия, Франция и Британия предложили заключить пакт между НАТО и Украиной, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Россией.
Девушка из Штутгарта победила трансгендера в финале конкурса «Мисс Германия»
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Кира Гайс из Штутгарта (Баден-Вюртемберг), получившая признание за свою работу с молодежью, одержала верх в конкурсе «Мисс Германия».
Как передает Deutche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов), в этом году около 15 тыс. женщин подали заявки на участие в конкурсе «Мисс Германия», до финала дошли лишь десять человек, в том числе трансгендер Заския фон Барген из деревни Фридрихсфен в Нижней Саксонии.
Победительница конкурса Гайс основала в Магдебурге церковную общину для молодых людей, а теперь планирует создать общенациональную молодежную платформу, на что она получила 25 тыс. евро.
Девушка рассказала со сцены, как в подростковом возрасте попала в среду, где алкоголь и наркотики были в порядке вещей. По ее словам, благодаря общению с молодежью она смогла найти в жизни другие ориентиры.
Напомним, в 2020 году на конкурсе красоты «Мисс Интерконтиненталь Новая Зеландия» впервые победила трансгендерная женщина Ариэль Кейл.
Стендап-комик Щегель сбежал c Украины после получения повестки
Украинский стендап-комик рассказал о своем побеге в Турцию после вызова в военкомат
«Сбежал» в Турцию «как крыса» после того, как получил три вызова в военкомат, реализовав свое право на жизнь, заявил украинский стендап-комик Андрей Щегель.
Щегель объяснил, что уехал после того, как его несколько раз вызывали в военкомат. Он заявил, что определил себя как свободный человек, и больше не может оставаться на Украине, передает «Говорит Москва».
Комик рассказал, что получил разрешение выехать в Турцию как артист, с ним вместе отправились еще пять человек. Он должен был вернуться на Украину, но решил остаться в «комфортной психологической обстановке».
По его словам, ему не стыдно за свой поступок, он исходит из того, что «это выбор ребят – гибнуть».
Между тем, министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что изменит правила получения артистами разрешений на временный выезд за границу. Это стало реакцией на нарушение правил пересечения государственной границы и возвращением в страну Щегеля, передает РИА «Новости».
Минкультуры Украины напомнило, что разрешение на выезд за границу во время военного положения и объявления мобилизации предоставляет только деятелям сферы культуры и информации, которые защищают и «популяризируют интересы Украины» на международной арене, при условии, что они вернутся в страну.
Также будет усилена ответственность за нарушение правил выезда и возвращения в страну призывников.
Напомним, на Украине выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая.
Ранее сообщалось, что украинских граждан призывного возраста, пытающихся выехать в Россию через Латвию, Литву, Эстонию, а также из Польши на территорию Белоруссии, по запросу из Киева принудительно возвращают на Украину и мобилизуют в ВСУ.
МВД объявило в розыск соучастника теракта в Брянской области Илью Богданова
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МВД России внесло в базу розыска возможного организатора теракта в Брянской области Илью Богданова. Его ищут по статье УК.
Илья Богданов, 1988 года рождения, есть в базе розыска МВД, передает РИА «Новости».
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – говорится в ответе на запрос на сайте. Статья, инкриминируемая Богданову, не указывается.
Он также внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
После теракта в Брянской области появились сообщения, что к нему может быть причастен некий Илья Богданов. Видеозапись с похожим на него человеком была опубликована в Telegram-канале антироссийской организации, состоящей из сбежавших на Украину россиян. СМИ «узнали» в одном из диверсантов Богданова.
В пятницу посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США несут ответственность за теракт в Брянской области, поскольку его исполнители были вдохновлены поставками оружия Украине со стороны Вашингтона.
Напомним, президент России Владимир Путин назвал нападение украинских диверсантов в Брянской области, в результате которого погибли два человека, терактом.
Россияне назвали «самую сильную женщину» советского кино
Опрос: Россияне назвали Нонну Мордюкову «самой сильной женщиной» советского кинематографа
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Российские телезрители назвали народную артистку СССР актрису Нонну Мордюкову «самой сильной женщиной» в советском кино, в топ-3 вошли актрисы Фаина Раневская и Инна Чурикова, свидетельствуют результаты опроса «Мосфильм. Золотая коллекция».
Из результатов опроса следует, что лидером рейтинга стала Нонна Мордюкова, за которую проголосовали 56% опрошенных, передает ТАСС. В кино она не раз воплощала образы сильных и волевых женщин. На втором месте в рейтинге Фаина Раневская, ее назвали 45% респондентов. Далее в рейтинге идет Инна Чурикова (32% респондентов). На четвертом месте расположилась Алиса Фрейндлих, которую считают сильной женщиной советского кино 30% опрошенных.. Замыкает топ-5 Людмила Гурченко (29%).
При выборе учитывались как роли, сыгранные актрисами, так и качества характера самих исполнительниц. После первого опроса был составлен лонг-лист, из которого аудитории нужно было выбрать трех «самых сильных женщин» советского кино. На основании ответов был сформирован итоговый рейтинг. Опрос проводился в социальных сетях телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция». В нем приняли участие 1 590 человек. Период проведения исследования не приводится.
МИД назвал страны-кандидаты на введение безвизового режима с Россией
Замглавы МИД РФ Иванов сообщил о подготовке межправительственных соглашений о безвизовых поездках с 11 странами
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Россия готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами, включая Саудовскую Аравию, Кувейт, Багамы, Малайзию и Мексику, сообщил статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.
Иванов сообщил, что на различных стадиях проработки находятся проекты межправительственных соглашений о безвизовых поездках граждан с рядом государств, а именно: Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго, передает ТАСС.
При этом замглавы МИД РФ подчеркнул, что процесс согласования такого рода международных договоров – это «улица с двусторонним движением», и темпы выхода на подписание в равной степени зависят как от нас, так и от наших партнеров.
Иванов также заверил, что по достижении соответствующих договоренностей российское дипведомство обязательно проинформирует общественность.
Напомним, 15 февраля глава МИД России Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме сообщил, что Россия планирует ввести безвизовый режим с одиннадцатью странами.
В оккупированном ВСУ Запорожье прогремел сильный взрыв
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Сильный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье
Сильный взрыв прогремел в субботу вечером в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что около 23.17 субботы в областном центре Запорожской области, временно оккупированном режимом президента Украины Владимира Зеленского, прозвучал громкий «объемный» взрыв.
Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» рассказал, что в находящемся под контролем украинских вооруженных сил городе Запорожье растет недовольство киевским режимом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Немецкий Rheinmetall захотел купить в Швейцарии неисправные Leopard 1 для Украины
Немецкий концерн Rheinmetall решил купить у швейцарской Ruag неисправные танки Leopard 1 для Украины
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен приобрести у швейцарской компании Ruag почти сотню старых танков Leopard 1 для дальнейшей отправки Украине, сообщила швейцарская газета Tages-Anzeiger.
Издание пишет, что Ruag еще в 2016 купила в Италии 96 танков Leopard 1 A5, которые на момент покупки не были технически исправны. Отмечается, что эти танки до сих пор находятся в Италии. Швейцарская компания хотела их перепродать, передает РИА «Новости».
В Ruag подтвердили, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall хочет купить эти старые танки, при этом компания ФРГ ясно объяснила, что после переработки они отправятся на Украину.
Отмечается, что государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) по юридическим причинам наложил вето на сделку.
Ранее Минобороны Германии подтвердило, что Швейцарии был направлен запрос на покупку танков Leopard 2, но якобы техника не предназначена для Украины, а для улучшения запасов бундесвера.
Напомним, гендиректор немецкой компании Rheinmetall заявил, что на Украине планируется строительство завода с возможностью выпускать до 400 танков Leopard в год.
Военный политолог Александр Перенджиев сказал газете ВЗГЛЯД, что строительство немецкого танкового завода на Украине станет военной мишенью для России.
В США сравнили призыв забрать Крым у России с возвратом Техаса Мексике
Американский журналист Наполитано сравнил призывы Запада забрать Крым у России с идеей передать Техас Мексике
Американский журналист, ведущий Youtube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано сравнил призывы Запада забрать Крым у России с идеей передать Техас Мексике.
Наполитано подчеркнул, что идея Запада об «освобождении» Крыма от России глупа и абсурдна. По его словам, это все равно, что Техас освободить от американцев и передать Мексике, передает РИА «Новости».
Ранее опрошенные американским телеканалом NBC жители Крыма заявили, что готовы защищать полуостров в случае попытки нападения Украины.
В ЛНР рассказали об украинских дезертирах под Кременной
Марочко: Группа украинских дезертиров скрывается от командования под Кременной
Группа солдат Вооруженных сил Украины, предположительно дезертиров, скрывается от своего командования южнее города Кременной, расположенного в ЛНР, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, между Григоровкой и Белогоровкой обнаружена группа военнослужащих ВСУ, которая оборудует место для проживания, маскируется и при этом не ведет боевых действий, передает ТАСС.
Марочко предположил, что это украинские дезертиры, отказавшиеся воевать и скрывающиеся от командования.
Ранее Марочко сообщил, что часть украинских военнослужащих дезертируют в районе города Кременная в ЛНР, где сейчас ведется наступление российских сил.
Американцы захотели увидеть Путина во главе США
American Thinker: Американцы начинают видеть в Путине героя и хотели бы его видеть президентом Соединенных Штатов
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Популярность российского лидера Владимира Путина в Соединенных Штатах растет, многие американцы начинают видеть в Путине героя, которого хотели бы видеть президентом своей страны, считает обозреватель American Thinker Лора Веллингтон.
По мнению автора статьи, многие американцы начинают видеть в Путине героя, которого хотели бы видеть президентом Соединенных Штатов. Как считает обозреватель, раньше популярность российского лидера на Западе ограничивалась брутальным образом из-за фотографий, сделанных во время занятий спортом или верховой езды без рубашки. Однако затем, отмечает автор публикации, американцы начали замечать лидерские качества Путина, который заботится о своей стране и своем народе гораздо сильнее, чем власти США, передает РИА «Новости».
По мнению Веллингтон, еще одной причиной роста популярности президента России стало недоверие к Байдену и недовольство проводимой им политикой. Автор уверена, что американцы уважают преданность Путина России, тогда как лидер США не действует в интересах своей страны, что служит доказательством высокой оценки действий Путина и провала Байдена как главы государства. Опросы показывают, что шесть из десяти американцев считают, что Байден почти ничего не достиг, а США движутся в неверном направлении.
Напомним, в феврале американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен согласился со словами президента России Владимира Путина о духовной катастрофе Запада.
В ДНР заявили о полной зачистке от украинских силовиков ж/д станции Ступки в Артемовске
НМ ДНР: Завершилась зачистка железнодорожной станции Ступки на северной окраине Артемовска
Зачистка железнодорожной станции Ступки на севере Артемовска полностью завершилась, сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).
Как сообщили в Народной милиции ДНР, штурм и зачистка станции Ступки на севере Артемовска завершились, район полностью находится под контролем ЧВК «Вагнер», передает ТАСС.
Ранее экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что получен приказ покинуть Артемовск (Бахмут). Также командир ВСУ с позывным «Мадьяр» заявил, что получил приказ покинуть город.
Российские войска за сутки уничтожили 540 украинских военных
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Вооруженные силы России за прошедшие сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили более 540 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии Западной группировки войск в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также три автомобиля.
Отмечается, что на Краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Невское, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино ЛНР.
В Минобороны уточнили, что за сутки на данном направлении уничтожено до 180 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, а также одна самоходная гаубица «Гвоздика».
Ведомство подчеркнуло, что на Донецком направлении за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, самоходная гаубица «Гвоздика», самоходный миномет «Тюльпан», боевая машина РСЗО «Смерч», а также гаубица Д-30.
«В районах населенных пунктов Тоненькое и Авдеевка ДНР уничтожены склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. Также в районе населенного пункта Николаевка ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37», – говорится в сообщении.
В Минобороны заявили, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка, Павловка и Шевченко ДНР.
Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 80-ти украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, а также гаубица Д-20. В районе населенного пункта Варваровка Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, указали в Минобороны.
Кроме того, в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й бригады территориальной обороны.
«На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, 10 автомобилей, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30», – отметили в ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили три вертолета Ми-8 Украины у населенных пунктов Суворово в ДНР, Покровское Днепропетровской области, а также Новоселовка Запорожской области.