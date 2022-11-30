Кабмин Молдавии одобрил продление режима ЧП на 60 дней

Эксперт объяснил мотивацию Израиля поставлять вооружения Украине

Политолог Саймон Ципис рассказал, почему Израиль может начать поставлять оружие Украине

Рано или поздно Израилю придется столкнуться с теми видами иранского оружия, которые используются сейчас на Украине. Поэтому растет вероятность того, что Иерусалим начнет поставлять свое оружие Киеву. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис, комментируя визит украинской военной делегации в еврейское государство.

«Украинский театр военных действий (ТВД) относительно далек от Израиля. Это не зона наших стратегических интересов, но наши военные в итоге могут не устоять перед соблазном схлестнуться на этом далеком ТВД с боевыми системами Ирана, будь это дроны-камикадзе или какие-то другие виды вооружений», – считает сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.

В сознании Израиля украинский ТВД постепенно трансформируется «из конфликта Киева и Москвы в конфликт между системами вооружения Ирана и Израиля», пояснил эксперт: «Поэтому поставки вполне могут начаться – не от большой любви к Украине, а из-за участия в этом конфликте иранских вооружений, с которыми нам рано или поздно все равно придется столкнуться». Ципис не исключает: кроме дронов-камикадзе, Тегеран может поставить Москве и баллистические ракеты.

Напомним, в Москве не раз подчеркивали, что в спецоперации применяется исключительно отечественная боевая техника. Однако на Западе и на самой Украине говорят об использовании российскими военными иранских беспилотников. Более того, американская пресса уверяла, что Тегеран согласился поставлять Москве баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar класса «земля-земля», вдобавок к беспилотникам Mohajer-6 и Shahed-136.

«Возможно, Россия захочет приобрести и другие иранские вооружения. Чем больше Москва будет приобретать их для использования на украинском ТВД, тем выше шансы, что Израиль начнет поставлять туда собственные виды вооружений», – считает эксперт.

Во вторник газета The Times of Israel сообщила, что на прошлой неделе делегация украинских высокопоставленных военных тайно посетила Израиль. «Украинцы стремились продвинуться вперед в вопросе создания системы предупреждения о ракетных ударах, которую Израиль якобы пообещал построить для Украины», – написала газета.

Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявлял об ограничениях, из-за которых страна не сможет поставлять Киеву вооружения. В октябре украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Киев официально просит у Израиля незамедлительно поставить системы ПВО.

По мнению Циписа, если Иерусалим и начнет поставки Киеву, то в первую очередь это будут противовоздушные системы. «Но если Россия начнет использовать иранские наземные вооружения, то это может усложнить расклад. И тогда Израиль захочет поставить наземные противотанковые и другие системы. Если же Россия ограничится иранскими дронами, то ситуация останется без изменений», – полагает Ципис.

По его словам, в случае поставки вооружений Киеву израильскими видами оружия на месте будут управлять израильские консультанты, подчеркнул Ципис. «Система оповещения о ракетном ударе является оборонительной, а не летальной. Она предупреждает гражданских о ракетном налете. Если эта безобидная система спасет жизни украинцев, то мы будем только рады», – сказал эксперт.

Политолог также сомневается, что украинская делегация могла встретиться с представителями не только действующего, но и будущего правительства – с людьми из команды Биньямина Нетаньяху. «Израиль до сих пор пребывает в глубочайшем в истории политическом кризисе. У Нетаньяху остается всего несколько дней до окончания мандата, выданного ему для формирования правительства. Вряд ли у представителей кабинета Нетаньяху будет сейчас время для встречи с зарубежными делегациями», – предположил Ципис.

Отметим, что визит проходил на фоне публичных трений между Тель-Авивом и Киевом. Так, в середине ноября посол Израиля на Украине Михаэль Бродский подверг критике решение Киева поддержать в ООН резолюцию «Действия Израиля», отрицающей связи евреев с Храмовой горой и требующей консультативного заключения Международного суда о действиях еврейского государства в Палестине. Бродский подчеркнул, что поддержка инициатив в ООН, направленных против Израиля, не способствует укреплению доверия между странами.

Также украинские дипломаты в ООН проголосовали за резолюцию «Риск распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке», которая также негативно сказывается на интересах Израиля.

Политолог Саймон Ципис тогда заявил о необходимости признать Украину врагом еврейского государства.

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