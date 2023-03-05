В МИД назвали условие участия России в зерновой сделке

Захарова: Россия готова участвовать в зерновой сделке только при ее равноправном выполнении

Россия готова и далее выполнять договоренности в рамках зерновой сделки, при условии, что другие ее участники будут исполнять обязательства на равноправной основе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова в эфире телеканала «Россия-1», отвечая на вопрос о перспективах продления зерновой сделки, отметила, что если эта договоренность, которая имеет обязательства сторон, а не обязательства только одной стороны и «понукание и махинации с другой стороны», если эта договоренность равноправная, то РФ всегда свою часть выполняла и выполнять собирается во всех договоренностях, передает ТАСС.

«Если это очередной мухлеж, если это очередная попытка вытащить то, что нужно им, а все остальное забыть, и мы видели эти примеры даже по продовольственной сделке, то извините»,– подчеркнула она.

«Если мы говорим о набивании карманов вот этими самыми западными, в первую очередь американскими, компаниями, и желании их в очередной раз смухлевать себе в выгоду, то это опять же из серии махинаций [госсекретаря США Энтони] Блинкена», – добавила дипломат.

В среду в США призывали Россию согласиться на продление и расширение зерновой сделки.

Министерство иностранных дел России ранее сообщило, что подписанные в Стамбуле договоренности о перевозке зерна нуждающимся странам, получившие название «зерновая сделка», больше не работают.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что продление зерновой сделки возможно только при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений.