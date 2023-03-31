Песков прокомментировал заявление Лукашенко о «договаривающихся» на Украине

Политолог: ЕС ищет хитрые решения для отправки войск на Украину

Политолог Трухачев: Европейские войска на Украине станут законной целью ВС России

Венгерский премьер Виктор Орбан сильно смягчает формулировки, когда говорит о возможной отправке на Украину миротворческого контингента ЕС, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее глава правительства Венгрии заявил о готовности европейских лидеров обсуждать отправку войск на Украину.

«С большой долей вероятности можно ожидать от Евросоюза принятия решения об отправке на Украину своих военных. Если это произойдет, то речь будет идти вовсе не о миротворческом контингенте, поскольку на него санкцию должна давать ООН», – сказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

«Кроме того, очевидно, что европейские подразделения могли бы отправиться принимать непосредственное участие в военных действиях, чтобы восполнить кадровый голод в ВСУ. При этом отправлять, скорее всего, будут не регулярную армию, а какой-то сводный отряд по типу французского иностранного легиона или иностранной ЧВК», – добавил он.

«Евросоюз все-таки боится вступать в прямую войну с Россией, поэтому чиновники будут искать хитрые решения, чтобы не спровоцировать эскалацию. В свою очередь премьер Венгрии Виктор Орбан, как руководитель государства, входящего в ЕС, смягчил формулировки и сказал именно про миротворцев», – отметил собеседник.

«Если европейские военные, как бы они не назывались и под какой легендой бы не отправлялись на Украину, действительно будут принимать участие в боевых действиях, у России не останется другого выхода, кроме как уничтожить их. Однако я не стал бы расценивать это как прямое столкновение Москвы и Брюсселя, поскольку события будут происходить не на территории стран, входящих в объединение», – уверен он.

«Само же решение, скорее всего, будет согласовываться с руководством НАТО. Однако в вопросе отправки военного контингента на Украину, нас не сильно будет беспокоить согласовано ли оно с альянсом или является самодеятельностью ЕС. Россия будет уничтожать все, что является законной военной целью», – заключил Трухачев.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth сказал, что ситуация приблизилась к тому, что в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым станет обсуждение вопроса о том, стоит ли странам – членам Европейского союза послать на Украину войска в какой-либо – возможно, миротворческой – форме.

Политик напомнил, что год назад в Европе спорили о том, можно ли поставлять Украине летальное оружие. «Венгры и тогда, и сейчас сказали, что нет», – подчеркнул он, добавив, что западные страны колебались, а теперь это не является вопросом. Сейчас, по его словам, дискутируют о том, «только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска».

Обозреватель польской газеты NDP Ханна Крамер пишет, что ввод войск НАТО на Украину приведет к катастрофическим последствиям для Европы и всего мира. По ее словам, западные страны понимают, что «шансы украинского фюрера» на победу снижаются с каждым днем, а киевскому режиму не поможет ни финансовая помощь, оказываемая большинством государств, ни поставки оружия.

Также корреспондент отметила, что подобное положение дел может вынудить США и союзников вмешаться в происходящее на Украине напрямую, так как «конфликт был спровоцирован и активно финансировался Вашингтоном».

Ранее президент Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых». Глава государства подчеркивал, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, которому способствовал Запад.

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