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Захарова дала Боррелю совет после заявлений о Гершковиче
Захарова призвала Борреля подтвердить слова о Гершковиче и вступиться за Ассанжа и Касема
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Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по поводу ареста в Екатеринбурге корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Боррель, слова которого Захарова приводит в своем Telegram-канале, заявил, что ЕС осуждает задержание в России журналиста и гражданина США Гершковича. Он подчеркивал, что журналисты «должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией и заслуживают защиты».
Захарова со своей стороны призвала Борреля доказать собственные слова «хотя бы словами» и вступиться за основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема. «Для приличия (зачеркнуто – прим. ВЗГЛЯД) баланса», – написала она.
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
В Румынии рассказали о способе объединения с Молдавией
МИД Румынии: Бухарест хочет объединения с Молдавией внутри ЕС
Бухарест хочет, чтобы Молдавия получила статус члена Евросоюза как независимое государство, заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.
По словам министра, Румыния поддерживает объединение с Молдавией в составе Евросоюза, когда она станет членом ЕС как независимое государство, передает РИА «Новости».
Он отметил важность оказания поддержки Молдавии со стороны европейских государств в укреплении ее обороноспособности, несмотря на то, что страна является нейтральным государством.
Ранее заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ заявил, что НАТО усилит военную поддержку Молдавии, продолжая соблюдать ее нейтралитет.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, к каким последствиям приведет переход в Молдавии на румынский язык и почему внутри республики все чаще говорят об объединении с Румынией.
Лавров: Запад напрямую является участником войны с Россией
Глава МИД России Лавров: Запад ведет гибридную войну с Россией при помощи Украины
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Страны Запада напрямую являются участниками гибридной войны против России, которая ведется украинскими военнослужащими по приказу Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью кубинскому информационному агентству Пренса Латина.
Глава МИД России подчеркнул, что нацистская теория и практика, которой придерживается Запад в гибридной войне против России, неприемлема. По его словам, конфликт на Украине ведется руками ВСУ по приказу киевского режима под руководством Запада, передает ТАСС.
Лавров указал на заявления властей Украины о неизбежном проигрыше, если не будет поставок западного вооружения, что означает одно: Запад напрямую является участником этой войны. Министр считает, что без западных стран «она бы давно закончилась и позволила бы устранить угрозы, которые с начала госпереворота в 2014 году «нависли» над всем русскоязычным населением страны под названием Украина».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, глубже втягиваться в конфликт уже некуда.
Также Лавров напомнил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что западные страны начали подготовку к конфликту на Украине с Россией заранее, для чего к власти в Киеве были приведены русофобы.
Поезд с этанолом сошел с рельсов в штате Миннесота
Грузовой поезд, перевозивший этанол, сошел с рельсов в американском штате Миннесота, сообщает телеканал CNN.
В местной пожарной охране рассказали, что инцидент произошел в городе Реймонде в 01.00 30 марта 2023 года. Сейчас эвакуируют население в качестве меры предосторожности, передает РИА «Новости» со ссылкой на пост спасателей в соцсетях.
Телеканал CNN со ссылкой на представителя железнодорожной компании BNSF сообщил, что поезд, помимо этанола, перевозил другие грузы. Специалист уточнил, что пострадавших в результате аварии нет. Также отмечается, что после крушения загорелись несколько вагонов.
Департамент транспорта Миннесоты сообщил о перекрытии ближайшего к городу шоссе.
Напомним, ранее грузовой поезд транспортной компании Norfolk Southern сошел с рельсов в штате Огайо. В начале февраля вблизи городка Ист Пэлестайн опрокинулись и загорелись цистерны с химикатами. А в начале марта во Флориде с путей сошел поезд с пропаном.
Захарова сочла призыв США к американцам покинуть Россию обращением к шпионам
Захарова предположила, что призвавший граждан США покинуть Россию Кирби обратился к американским шпионам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв властей США к американцам покинуть Россию в связи с арестом корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Комментируя заявление координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джона Кирби, который призвал американцев покинуть Россию, Захарова предположила в Telegram, что тот забыл перед словом «американцев» добавить «занимающихся шпионажем». Она не исключила, что «это было сказано между строк».
Напомним, в России впервые с 1986 года арестован американский журналист. Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности.
США указали на невозможность лишить Россию постоянного членства в СБ ООН
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила об отсутствии правовых путей лишить Россию постоянного членства в СБ ООН
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Нет никаких реальных международно-правовых путей для лишения России постоянного членства в СБ ООН, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер с «сожалением» заявила об этом, добавив: «Это то, с чем мы живем в настоящее время». По ее словам, «как бы ни было неприятно видеть Россию председателем СБ», речь идет о достаточно «церемониальной позиции». Жан-Пьер напомнила, что пост председателя члены СБ занимают «в алфавитном порядке», передает ТАСС.
Вашингтон утверждает, что Москва, вероятно, будет «использовать свое место в СБ для распространения дезинформации и попыток отвлечь внимание» от спецоперации на Украине. Жан-Пьер заявила: «Стране, которая грубо нарушает Устав ООН и вторгается на территорию своего соседа, не место в Совете Безопасности ООН».
Председательство России начинается в апреле, США займут место председателя в августе. Напомним, постпред США Линда Томас-Гринфилд подчеркнула невозможность исключения России из СБ ООН. Постпред Великобритании Барбара Вудворд указала, что оснований для приостановки членства России в СБ ООН нет.
Сенатор Джабаров: США превратили журналистику в шпионскую профессию
В Совфеде указали на дефицит квалифицированных шпионов в США
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Журналисту WSJ Эвану Гершковичу грозит до 20 лет заключения, у него нет иммунитета. Более того, ситуация вокруг Гершковича показывает цинизм США в отношении понятия «свобода слова», сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее в Екатеринбурге ФСБ задержала за шпионаж американского журналиста.
«Гершкович был задержан с поличным, теперь его ждет расследование и суд. И только потом можно будет говорить об уместности или неуместности обмена. Но это решение будет принимать высшее политическое руководство страны, если сочтет нужным», – пояснил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«У журналистов, в отличие от дипломатов, нет иммунитета, их не депортируют. Поэтому Гершкович будет нести ответственность на общих основаниях. Ему грозит до 20 лет заключения», – напомнил сенатор.
«До конца 70-х годов западные разведчики очень часто пользовались журналистским прикрытием. Затем эта практика сошла на нет – с тех пор шпионажем занимаются либо нелегалы, либо сотрудники посольств. А США снова превратили журналистику в шпионскую профессию», – подчеркнул парламентарий.
«Это довольно цинично, учитывая клятвы США в приверженности «свободе слова», «свободе журналистской деятельности» и так далее. Теряюсь в догадках, почему Штаты снова это сделали. Возможно, у США не хватает квалифицированных шпионов?», – риторически добавил собеседник.
«Обвинение в шпионаже – крайне серьезная вещь. Как я понимаю, у нас есть железная доказательная база по Гершкович. Особенно на фоне дел тех россиян, которых Штаты держат в своих тюрьмах. Но о потенциальном обмене можно будет говорить лишь после решения суда», – добавил зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
Ранее стало известно, что аккредитованный при МИД корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан ФСБ за шпионаж в Екатеринбурге. Корреспонденту московского бюро WSJ вменяется шпионаж в интересах правительства США. Издание выразило беспокойство по поводу судьбы журналиста.
По данным российских спецслужб, Гершкович осуществлял сбор сведений об одном из предприятий российского ВПК, составляющих гостайну. Он делал это по заданию США. Американца задержали при попытке получения секретных сведений. Следственным управлением ФСБ возбуждено дело по ст. 276 УК РФ («шпионаж»).
Как пишет Telegram-канал «УРАЛLIVE», Гершкович до задержания расспросил депутата свердловского Заксобрания Вячеслава Вегнера о работе ЧВК «Вагнер», промышленных предприятий, а также о гуманитарной поддержке Донбасса и об СВО. Кроме того, американец взял интервью у местного «активиста» Ярослава Ширшикова, известного поддержкой убийства Дарьи Дугиной.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила: «то, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике».
«К сожалению, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника «хватают за руку», – пишет она.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о задержании корреспондента Гершковича, заявил, что речь идет не о подозрениях: журналиста взяли с поличным. Он добавил, что сотрудники московского бюро Wall Street Journal будут продолжать работать, если у них есть действующая аккредитация и они осуществляют нормальную журналистскую деятельность.
Напомним, в начале этого года ФСБ завела дело по сбору биоданных гражданином США. Ему было предъявлено обвинение по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Шпионаж».
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На выход из бизнеса в России компаниям США потребовалось разрешение Вашингтона
Минфин США предупредил американские компании о необходимости получать разрешение на выход из бизнеса в России
Оказалось, что американские компании не могут выйти из бизнеса в России без разрешения от властей США, следует из разъяснения управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
Как пояснил минфин, если при выходе из бизнеса в России компании придется платить «налог на выход», она должна сперва получить специальную лицензию от OFAC, поскольку санкции запрещают платежи с участием российского ЦБ, Фонда национального благосостояния либо Минфина России, передает РИА «Новости».
Как отмечает OFAC, оплата за выход из российских активов «включает платежи в пользу» перечисленных организаций. В результате лица из США «должны получить генеральную лицензию OFAC до уплаты такого налога», передает ТАСС.
Выход из российских активов обойдется компаниям из недружественных стран в 5% или более 10% от рыночной стоимости, следует из информации Минфина России. Недружественные нерезиденты должны при продаже активов с дисконтом более 90% от рыночной стоимости добровольно внести в бюджет России сумму в размере не менее 10% рыночной стоимости активов. Продажа без дисконта предусматривает взнос не менее 5%.
Напомним, западный бизнес лишился уже более 70 млрд долларов после ухода из России.
Эксперт: Украина хочет раскрутить на деньги западные энергетические компании
Эксперт Юшков спрогнозировал ответ западных энергетических компаний на требования Киева поделиться сверхприбылями
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Украинские политики оголтело пытаются выпросить деньги у всех вокруг, поэтому выдвигают запредельные и нерелевантные требования к международным корпорациям, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее в Минэнерго Украины заявили, что крупные западные энергетические компании должны поделиться сверхприбылью из-за мирового роста цен на ресурсы.
«Украина постоянно пытается из всех вытрясти деньги. Поэтому, как только появляются данные о том, сколько западные компании смогли заработать на перепродаже энергоносителей, офис Зеленского спешит выставить счет», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Фактически Минэнерго заявляет – раз вы энергетические компании и смогли заработать, то дайте нам денег на нашу энергетику. В качестве аргументации, разумеется, используется тезис о том, что скачок мировых цен произошел из-за военных действий. Но это не так. Кризис начался еще в середине 2021 года из-за попыток быстрой декарбонизации энергетического сектора на Западе», – отметил он.
«Кроме того, европейцы и американцы сейчас попадают в яму, вырытую своими же руками. Они долго подогревали настроения о том, что во всем виновата Россия, в том числе в удорожании газа и других ресурсов. А теперь Украина поворачивает ситуацию в свою сторону, говоря, что хуже всего приходится бедным и несчастным украинцам», – добавляет собеседник.
«В целом, тактика поведения украинских политиков не меняется много лет. Для Украины не имеет значения, с кем разговаривать. Ранее они столь же настойчиво требовали, чтобы Россия поставляла им просто так газ, на котором местные власти затем будут зарабатывать. Это же касалось транзита газа. Теперь они хотят раскрутить на деньги западные энергетические компании», – акцентировал эксперт.
«Примечательно, что запрашиваемая сумма в 200 млрд долларов сформировалась не столько на оценке реального объема ущерба, который понес энергетический комплекс Украины, сколько на принципах «отдайте нам всю сверхприбыль», и «больше попросишь – больше получишь», – полагает он.
Прогнозируя реакцию энергетических компаний, Юшков отметил, что скорее всего они «заявят о полной солидарности с Украиной, расскажут, как помогают беженцам или какие у них есть социальные проекты». «Но на деле разведут руками и сошлются на отсутствие правовых оснований для того, чтобы просто так передать Украине деньги. Мол, мы бы и рады вам помочь, но в данном случае не имеем права», – заключил Юшков.
Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил изданию Politico, что крупнейшие мировые сырьевые компании обязаны поделиться с Украиной полученными в связи с конфликтом сверхприбылями. По его словам, огромная непредвиденная прибыль стала следствием украинского конфликта. Украина оценивает сверхдоход в более чем 200 млрд долларов и считает справедливым поделиться этими деньгами для восстановления энергетического сектора страны.
По информации издания, обозначенная министром сумма часто упоминается как прибыль за 2022 год пяти ведущих компаний – BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell. Кроме того, Галущенко призвал западные страны «закрыть лазейки» касательно обхода санкций в вопросах продажи российских энергоносителей.Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти, он заявил, что Норвегия получает свыше 100 млрд евро от торговли подорожавшим газом. В ответ а это Норвегия заявила, что уже внесла значительный вклад в поддержку Украины.
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Еврокомиссия объяснила, что делать странам ЕС с криптоактивами россиян
Еврокомиссия велела странам ЕС вернуть заблокированные криптоактивы россиянам и закрыть их счета
Страны ЕС должны вернуть заблокированные криптоактивы россиянам, закрыть их счета и не открывать новые, сообщила Еврокомиссия.
ЕК представила разъяснения санкций, пояснив, что россиянам запрещено «предоставлять услуги кошелька, учетной записи или хранения криптоактивов». Запрет также распространяется на физических лиц, проживающих в России, и юридических лиц, созданных в России, передает РИА «Новости».
Существующие сервисы или счета «должны быть закрыты», новые «не должны создаваться». В случае закрытия счета активы возвращаются клиенту или переводятся в «фиатную валюту или другую категорию активов, на которые не распространяются санкции», сообщила ЕК.
Санкции на обслуживание криптоактивов россиян ЕС ввел осенью. Напомним, в Великобритании обязали криптовалютные биржи соблюдать санкции и сообщать о подозрительной активности пользователей.
Лефортовский суд эвакуирован перед рассмотрением дела журналиста Гершковича
Лефортовский суд эвакуирован перед рассмотрением дела журналиста Гершковича из-за сообщения о «минировании»
В здании Лефортовского райсуда Москвы объявили эвакуацию, в суде в четверг здесь должно пройти рассмотрение ходатайства об аресте журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.
В суд поступило анонимное сообщение об угрозе минирования, в связи с чем посетителей и сотрудников инстанции эвакуировали, передает ТАСС.
Сейчас ожидается прибытие экстренных служб для проверки сообщения.
Между тем источник сообщил, что американского корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича доставили в Москву для избрания меры пресечения, вопрос должен был рассматриваться в Лефортовском суде.
В самом суде подтвердили, что туда поступило ходатайство ФСБ об избрании Гершковичу заключения в качестве меры пресечения.
ФСБ сообщала, что аккредитованного при МИД корреспондента Wall Street Journal Гершковича задержали по подозрению в шпионаже.
Представитель МИД Мария Захарова заявила, что аккредитация Гершковича использовалась для прикрытия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что журналиста поймали с поличным в Екатеринбурге.
Само издание выражало беспокойство по поводу судьбы журналиста.
США запросили официальное уведомление об аресте Гершковича
Посольство США в Москве запросило официальное уведомление об аресте Гершковича
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Посольство США в России направило запрос на предоставление официального уведомления об аресте американского корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.
Он добавил, что согласно двустороннему консульскому соглашению Россия должна его предоставить. При этом, по словам Патела, с учетом российских административных процедур и требований безопасности на это, вероятно, уйдет несколько дней, передает ТАСС.
Напомним, Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного в Екатеринбурге за шпионаж.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что аккредитация Гершковича использовалась для прикрытия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что журналиста поймали с поличным.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему США вновь, как и в годы холодной войны, начали использовать журналистов для разведки, и возможен ли в будущем обмен Гершковича на россиян, незаконно удерживаемых в американских тюрьмах.
Wall Street Journal обеспокоилась судьбой задержанного в России корреспондента
Wall Street Journal обеспокоилась судьбой задержанного в России за шпионаж корреспондента Гершковича
Газета Wall Street Journal выразила беспокойство по поводу задержания ее корреспондента Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже в Екатеринбурге, о котором ранее сообщили в ФСБ.
Газета выражает сильное беспокойство безопасностью Гершковича, заявили в Wall Street Journal, передает РИА «Новости».
Издание отметило, что журналист трудился в московском бюро.
Ранее в ФСБ сообщили, что аккредитованный при МИД корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович задержан по подозрению в шпионаже в Екатеринбурге.
Лавров заявил, что Москва не позволит «соскочить с крючка» расследованиям взрывов на «Северных потоках»
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не даст «соскочить с крючка» национальным расследованиям взрывов газопроводов «Северный поток».
«Этим мы будем заниматься дотошно, тема далеко не закрыта», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.
Он отметил, что Россия будет принимать необходимые действия.
Напомним, после взрывов на газопроводе была опубликована статья американского журналиста Сеймура Херша, который, ссылаясь на источник, сообщил, что взрывчатку установили водолазы США во время учений НАТО.
Вашингтон боялся, что Берлин может отменить санкции против России из-за приближающейся зимы.
В США завершилось обучение украинских экипажей Patriot
Подготовка военных Украины к применению системы противовоздушной обороны Patriot в США подошла к концу, сейчас они направлены в Европу, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Подготовку прошли 65 украинских военных в Форт-Силл, сейчас они вернулись в Европу, сообщил он. Райдер добавил, что теперь эти военнослужащие будут «интегрированы» вместе с другими специалистами ВСУ для управления системами ПВО, передает ТАСС.
Также Райдер сообщил, что всего США уже подготовили около 7 тыс. военных с Украины, а союзники Вашингтона – более 11 тысяч.
Напомним, на обучение украинские военные в Оклахому отправились в январе 2023 года. Отмечалось, что обучение обычно длится несколько месяцев, но ВСУ пришлось пройти тренировки в ускоренном режиме.
Американская компания 3М нашла покупателя на бизнес в России
Производитель респираторов и cкотча 3М из США нашел покупателя на бизнес в России
Один из крупнейших производителей респираторов в мире нашел покупателя на бизнес в России, рыночная стоимость двух заводов компании 3М оценена в 50 млн долларов, однако продавцы сделают скидку.
Факт переговоров о продаже российских активов научно-производственному холдингу ВМП подтвердил президент корпорации Михаил Вахрушев, передает РБК.
Другой знакомый с ситуацией источник отметил, что стороны уже получили разрешение на сделку от подкомиссии по сделкам с иностранцами правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, которую возглавляет министр финансов Антон Силуанов.
В России у компании 3M есть два завода – в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане, где в основном производятся продукты для нефтегазовой отрасли, и в Волоколамске (выпускает средства защиты, включая респираторы). Выручка «ЗМ Россия» (головное юрлицо компании в России) в 2021 году составила 17,7 млрд рублей, чистая прибыль – почти 1,2 млрд рублей.