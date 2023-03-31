Украинских беженцев в Литве сравнили с «русскими оккупантами»

Заявления проживающих в Литве украинских беженцев о ненужности литовского языка похожи на слова «русских оккупантов», заявил председатель литовской Государственной языковой инспекции Аудрюс Валотка.

По его словам, литовцам необходимо быть «более требовательными» и защищать свой язык, а нарративы о ненужности литовского языка в стране якобы десятилетиями слышали от «русских оккупантов», передает РИА «Новости».

Он пригрозил, что литовская общественность «может очень быстро поменять мнение» о беженцах с Украины, и если сейчас литовцы говорят с украинцами на русском, все понимают, что такая лояльность не навсегда и экзамен по литовскому языку «ожидает всех украинских беженцев».

Ранее учредитель неправительственной организации «Вместе мы сильнее», помогающей в приеме украинцев и координирующей их расселение у жителей страны, Эдмундас Якилайтис заявил, что Литва практически исчерпала возможности для размещения беженцев с Украины.