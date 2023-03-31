В Крыму назвали последствия попытки Киева прорваться к Азовскому морю

Константинов: Попытка ВСУ прорваться к Азовскому морю обернется для них катастрофой

Попытка украинских войск прорваться к Азовскому морю обернется для них катастрофой, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, киевские власти очень много говорят о контрнаступлении, но по многим обстоятельствам их ждет военная катастрофа и тогда они начнут искать мира с Россией, что будет уже непросто, передает РИА «Новости».

Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву необходимо всеми силами противостоять восприятию планируемого Украиной контрнаступления как решающего сражения.

Напомним, президент страны Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы пока не могут начать контрнаступление из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО.