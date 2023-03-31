Украина призвала не считать планируемое контрнаступление «решающим сражением»

Кулеба пожаловался на опасное для Киева ожидание Западом «решающего сражения» Украины с Россией

Киеву необходимо всеми силами противостоять восприятию планируемого Украиной контрнаступления как решающего сражения, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

Кулеба сказал, что «повсюду: в Вашингтоне, в Берлине, в Париже, в Лондоне» – есть сторонники дипломатического урегулирования конфликта на Украине. По мнению министра, эти люди намерены «сделать что-то творческое в духе «Минска-3», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Глава МИД Украины считает, что в случае провала планируемого контрнаступления это отразится на поставках Западом вооружений. Кулеба посетовал на опасное для Киева мнение, что вооруженные силы Украины проведут «одно решающее сражение», способное решить исход конфликта, в противном случае военная помощь должна прекратиться.

Напомним, президент страны Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы пока не могут начать контрнаступление из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО.