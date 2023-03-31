В Генштабе сказали, где будут служить срочники весеннего призыва

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31 марта, пятница | Последнее обновление — 08:47 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Япония запретила поставки в Россию беспилотников и игрушек
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Мы в России уже решили жить своим умом и идти своим путем, учась у соседей по планете, но не пытаясь никого копировать. Поэтому восход Поднебесной Россия встречает со спокойным оптимизмом.
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Одним из итогов последнего года стало обрушение отношений России с соседом и многолетним важным партнером – Финляндией. К этому шло давно, и Страна тысячи озер по степени неприятия России и всего русского почти превратилась во вторую Эстонию.
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Репутация человека честного и принципиального – отнюдь не бесполезное украшение. Это важный ресурс. Для политиков (и особенно международных организаций) важна репутация людей, которые всерьез привержены принципам права и морали – например, принципу свободы вероисповедания.
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Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Генштабе сказали, где будут служить срочники весеннего призыва
Контр-адмирал Цимлянский: Все срочники весеннего призыва будут служить в России
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Призванные весной 2023 года срочники будут служить в пунктах постоянной дислокации в России, заявил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский.
Он отметил, что призывная кампания пройдет в сроки, установленные российским законодательством.
Цимлянский уточнил, что треть призывников отправится в учебные соединения и части на срок до пяти месяцев для освоения современной военной техники и получения военно-учетной специальности (ВУС), передает РИА «Новости».
В войска направят прошедших обучение срочников, при этом, отслужив установленный срок, они будут своевременно уволены в запасы и отправлены домой, заверил контр-адмирал.
Оповещения о призыве в этом году срочники получать в электронном виде. Цимлянский отметил, что единая база данных позволит избежать необоснованного призыва в армию.
При этом контр-адмирал исключил возможность второй волны мобилизации. По его словам, тех, кто уже призван на военную службу, а также добровольцев «вполне хватает для выполнения возложенных задач».
Он отметил, что за последнее время значительно увеличилось число граждан, пожелавших добровольно поступить на военную службу по контракту. Чтобы оформить их своевременно Минобороны расширило сеть пунктов отбора на контракт и увеличило количество инструкторов для работы с кандидатами, добавил Цимлянский.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве российских граждан на военную службу, призыв начнется с 1 апреля 2023 года.
СМИ: Удар «Кинжалов» уничтожил центр планирования НАТО на Украине
Греческая Pronews сообщила об уничтожении центра планирования НАТО на Украине ударом «Кинжала»
Удар российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» ликвидировал центр связи украинских военных, при этом там погибли десятки офицеров Североатлантического альянса, сообщает греческий портал Pronews.
Удар нанесли еще в начале марта, цель располагалась на глубине 120 метров под землей, утверждает Pronews, передает «Российская газета».
Всего в момент удара в центре связи было порядка 300 человек, включая военных советников и офицеров НАТО.
Большая часть офицеров – это граждане Британии и Польши, отмечает портал. В бункере якобы располагался центр управления и планирования операциями НАТО на украинской территории.
Его прикрывали ПВО Iris-R и NASAMS, они также были уничтожены этим ударом.
В начале марта американские СМИ сообщали, что российские военные изменили тактику в ходе СВО, и начали применять «Кинжалы» в сочетании с другими средствами.
Посол заявил о переходе Венгрии в статус недружественной России стране
Посол Станиславов: Венгрия отнесена к недружественным России странам, но каналы для диалога остаются открытыми
Присоединившаяся к антироссийским санкциям Венгрия отнесена к недружественным странам, однако каналы для диалога остаются открытыми, заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов.
По его словам, Будапешт занял прагматичную позицию, прежде всего, защищая интересы собственного народа, однако факт остается фактом: Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго исполнять, она отнесена к категории стран, в адрес которых могут применяться ответные меры России, передает РИА «Новости».
При этом Станиславов отметил, что введенные коллективным Западом санкции оказывают все более негативное влияние на взаимодействие России и Венгрии во всех сферах – на экономику, политику, культуру, человеческие контакты.
«Мы остаемся оптимистами и даже на этом фоне продолжаем стремиться к конструктивному взаимодействию с Венгрией и держать каналы диалога открытыми ради сохранения накопленного за прошедшие годы багажа позитивных наработок», – заключил посол.
Тем временем США позиционируют себя не как дружественного союзника Венгрии, администрация Джо Байдена считает Будапешт оппонентом.
Киев потребовал от мировых энергетических компаний поделиться прибылью
Минэнерго Украины потребовало от мировых энергетических компаний отдать Киеву часть прибыли
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Крупнейшие мировые сырьевые компании обязаны поделиться с Украиной полученными в связи с конфликтом сверхприбылями, заявил изданию Politico глава Минэнерго страны Герман Галущенко.
По его словам, мировые энергетические гиганты получают огромную непредвиденную прибыль из-за украинского конфликта, Киев оценивает ее в более чем 200 млрд долларов и считает справедливым поделиться этими деньгами с Украиной для восстановления энергетического сектора, передает РИА «Новости».
По информации издания, обозначенная министром сумма часто упоминается как прибыль за 2022 год пяти ведущих компаний – BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell.
Кроме того, Галущенко призвал западные страны «закрыть лазейки» касательно обхода санкций в вопросах продажи российских энергоносителей. Глава Минэнерго Украины добавил, что Киев сам может предоставить альтернативное ядерное топливо, чтобы избавить страны ЕС от поставок из России.
Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти, он заявил, что Норвегия получает свыше 100 млрд евро от продажи подорожавшего газа.
Норвегия ответила на требование поделиться с Украиной сверхприбылью, заявив, что уже внесла значительный вклад в поддержку Украины.
Названы интересовавшие арестованного за шпионаж журналиста WSJ производства Екатеринбурга
Депутат заксобрания Вегнер: Корреспондент The Wall Street Journal Гершкович интересовался ОПК в Екатеринбурге
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Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович интересовался работой предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Екатеринбурге, заявил депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер
Депутат рассказал, что во время интервью американский журналист задавал вопросы, которые связаны с ОПК Екатеринбурга, упоминал предприятие «Новатор» и другие, передает ТАСС.
Также журналиста интересовало переориентирование производств в Свердловской области: смена профиля предприятия и кадры. Вегнер заявил, что отказался отвечать на такие вопросы, сославшись на то, что у него нет полномочий.
Кроме того, Гершкович интересовался основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. На что Вегнер ответил, что он знаком с этой темой, поскольку к нему поступают обращения от заключенных, которые хотят стать добровольцами.
После интервью с Вегнером, по некоторым данным, Гершкович встретился с главредом одного из оппозиционных СМИ и отправился на оборонное предприятие в Нижний Тагил, после этой поездки его задержали в Екатеринбурге, пишет «Комсомольская правда».
Напомним, Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного в Екатеринбурге за шпионаж.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что аккредитация Гершковича использовалась для прикрытия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что журналиста поймали с поличным.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему США вновь, как и в годы холодной войны, начали использовать журналистов для разведки, и возможен ли в будущем обмен Гершковича на россиян, незаконно удерживаемых в американских тюрьмах.
«АвтоВАЗ» объявил о невозможности производства полнокомплектных машин с мая
Корпоративный отпуск на «АвтоВАЗе» пройдет в более ранний срок, чем ожидалось ранее, это необходимо для того, чтобы не вводить режим простоя из-за срыва поставок комплектующих, заявили в компании.
Корпоративный отпуск на предприятии пройдет с 29 мая по 19 июня вместо трех недель с 24 июля, сообщили в компании, передает РИА «Новости».
Весной 2023 года несколько поставщиков заявили о прекращении поставок и нарушили договоренности по их сохранению на этот год. Безостановочное производство полнокомплектных машин будет невозможно со второй половины мая 2023 года, указали на заводе.
В такой ситуации руководство решило не вводить режим простоя для всех линий, что резко снизило бы зарплаты, а перенести оплачиваемый единый корпоративный отпуск на более ранний период.
Ранее компания объявляла о планах запуска производства Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге.
ФСБ задержала в Екатеринбурге корреспондента Wall Street Journal за шпионаж
ФСБ задержала корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича за шпионаж в Екатеринбурге
Аккредитованный при МИД корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан ФСБ за шпионаж в Екатеринбурге.
Корреспондент московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович, 1991 года рождения, был задержан в Екатеринбурге. Ему вменяется шпионаж в интересах американского правительства, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.
По данным российских спецслужб, Гершкович осуществлял сбор сведений об одном из предприятий российского ВПК, составляющих гостайну, он делал это по заданию США.
Гершковича задержали при попытке получения секретных сведений.
Следственным управлением ФСБ возбуждено дело по ст. 276 УК РФ («шпионаж»).
Напомним, в начале этого года ФСБ завела дело по сбору биоданных гражданином США. Ему было предъявлено обвинение по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Шпионаж».
Боец ВСУ не смог сдержать слез при вопросе о погибших сослуживцах
В Сеть попали видеокадры того, как боец ВСУ не смог сдержать слез при вопросе о погибших сослуживцах
Украинский военный во время интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle* (внесено в список иноагентов) не смог сдержать слез после вопроса о погибших сослуживцах, видео опубликовали российские корреспонденты.
«Страшно… И думаешь о десятках тысяч погибших… пара часов – и нет человека», – цитирует военного телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
После этих слов боец ВСУ не смог сдержать слез. Он добавил, что каждый день думает о тех, кто погиб на поле боя.
Ранее основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бои за Артемовск почти уничтожили армию Украины и «изрядно потрепали» российские формирования.
Маск рассказал анекдот о боге и искусственном интеллекте
Глава Tesla Илон Маск вспомнил анекдот про искусственный интеллект, предупреждающий об опасности использования ИИ.
Маск в своем Twitter рассказал старую шутку про технарей-агностиков, захотевших создать искусственный сверхинтеллект, чтобы узнать, есть ли бог, передает RT.
Технари завершили работу, после чего задали вопрос о существовании бога своему ИИ, на что тот ответил, что вот теперь есть.
Ранее Маск и более 1 тыс. экспертов в сфере искусственного интеллекта призвали приостановить обучение нейросетей на полгода для создания общих протоколов безопасности. По их мнению, для приостановки таких работ необходимо вмешательство правительств разных стран.
Министра культуры попросили запретить спектакль с Нагиевым
Адвокат попросила министра культуры запретить спектакль с Нагиевым
Адвокат и общественник Наталья Вингур обратилась к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой запретить показ спектакля «Кыся», в котором играет Дмитрий Нагиев.
По словам адвоката, постановка «идет вразрез с нормами морали», так как в спектакле присутствуют «мат и пошлость», передает «Газета.ru» со ссылкой на «Абзац».
«Преподносится юмор на анальные темы, пропагандируются однополые сношения и зоофилия», – говорится в обращении Вингур.
Адвокат рассказала, что за билеты на спектакль вместе с друзьями она отдала около 24 тыс. рублей. Женщина также требует возместить ей моральный ущерб и привлечь к дисциплинарной ответственности отвечающих за «Кысю».
Нагиев в спектакле играет главного героя – петербургского помоечного кота Мартына. Действие разворачивается в эпоху перестройки. Постановка Льва Рахлина по мотивам пьесы Владимира Кунина существует на сцене уже 20 лет.
Появились изображения полностью российского электропоезда «Ласточка»
Появились изображения полностью российского аналога электропоезда «Ласточка», он обладает «птичьим носом», сообщили источники, близкие к разработчикам.
На рендере, опубликованном РИА «Новости», изображен серо-черный электропоезд с надписью «Екатеринбург» на переднем табло.
На другом изображении поезд нарисован в сером, темно-сером, красном и белом тонах, в стилистике РЖД. Пока ни производитель, ни РЖД не раскрывают, каким будет поезд внутри и какие у него будут особенности.
Представитель машиностроительной группы «Синара – транспортные машины» подтвердил подлинность картинки, но не стал комментировать детали.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как России удалось полностью заместить импортные комплектующие в поездах «Ласточка».
В Бундестаге призвали привлечь Россию к расследованию подрывов на «Северных потоках»
Председатель комитета германского Бундестага по вопросам энергетики и защиты климата Клаус Эрнст назвал непонятным решение властей ФРГ не присоединиться к резолюции России, призывающей провести независимое международное расследование диверсий на «Северных потоках».
По его словам, атаку на «Северные потоки» нужно расследовать. Эрнст был удивлен, почему федеральное правительство не присоединилось к резолюции, призывающей к независимому и согласованному на международном уровне расследованию, и заявил, что считает целесообразным привлечение России к международному расследованию атаки, передает ТАСС.
Ранее Россия обвинила США в срыве расследования по «Северным потокам».
Напомним, в Москве заявили о боязни Запада беспристрастного расследования по «Северным потокам».
Рогов: Украина стягивает западную бронетехнику на Запорожское направление
Рогов заявил о стягивании Киевом западной бронетехники и артиллерии на запорожский фронт
Вооруженные силы Украины начали перебрасывать бронетехнику и вооружение на линию боевого соприкосновения в Запорожской области, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские войска активно стягивают технику, в том числе гаубицы M777, РСЗО HIMARS, танки, включая французские AMX-10RC, передает РИА «Новости».
Он отметил, что с таким количеством вооружения Киев может попытаться организовать наступление.
Ранее Рогов рассказал о подготовке ВСУ к нескольким ударам на запорожском участке фронта.
Россия назвала нарушением обязательств передачу Болгарией и Чехией Киеву вертолетов
Передача Болгарией и Чехией вертолетов российского производства киевскому режиму является грубым нарушением международных обязательств, заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
Госкомпании Болгарии «Авионамс» и «Терем – Летец», чешская «Лом Прага», согласно данным прессы, проводят нелегитимный ремонт и модернизацию боевой вертолетной техники советского и российского производства, а затем отправляют ее на Украину, заявили в ФСВТС ТАСС.
Такая деятельность грубо нарушает международные обязательства стран и наносит ущерб мировой системе экспортного контроля, уверены в службе. Российская сторона не несет ответственности за безопасную эксплуатацию этих вертолетов.
Ранее ФСВТС заявляла, что передача Словакией самолетов МиГ-29 киевскому режиму нарушает соглашение о реэкспорте.
Бразилия отказалась подписывать антироссийскую декларацию «Саммита за демократию»
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Правительство Бразилии отказалось подписывать касающуюся специальной военной операции России на Украине декларацию «Саммита за демократию», который был организован Вашингтоном, сообщила газета Globo со ссылкой на источники.
В публикации говорится, что дипломатические источники сообщили о том, что «правительство Лулы да Сильвы не согласно с упором на войну на Украине и с «использованием» саммита для осуждения России», передает РИА «Новости».
Ранее Армения, Индия и Мексика не стали полностью поддерживать касающееся специальной военной операции России на Украине заявление в рамках итоговой декларации «Саммита за демократию».
Декларацию подписали 72 страны и территории, включая Грузию, Молдавию и Сербию. «Саммит за демократию» проходит в виртуальном формате под сопредседательством Замбии, Коста-Рики, Нидерландов, США и Южной Кореи 29–30 марта.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что «Саммит за демократию» вряд ли можно отнести к категории серьезных мероприятий.
Минобороны Китая выразило готовность сотрудничать с Российской армией
Минобороны Китая выразило готовность сотрудничать с Российской армией для достижения глобальной безопасности
Отношения Китая и России не являются альянсом эпохи холодной войны, они превосходят эту модель, заявил официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй. Он заявил о готовности сотрудничать с Российской армией для достижения глобальной безопасности.
По его словам, китайско-российские отношения не являются военным политическим альянсом эпохи холодной войны, они превосходят эту модель отношений между государствами, передает ТАСС.
Тань Кэфэй подчеркнул, что армия Китая намерена вместе с ВС России прикладывать совместные усилия для реализации важного консенсуса, достигнутого между главами двух государств, постепенно усиливать стратегическую координацию, регулярно проводить совместные учения и патрулирования на море и в воздухе.
Китайская армия готова «поддерживать стабильность, международную и региональную безопасность», приводит его слова РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что сотрудничество России и Китая – «это не военный союз».
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
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