В Генштабе сказали, где будут служить срочники весеннего призыва

Контр-адмирал Цимлянский: Все срочники весеннего призыва будут служить в России

Призванные весной 2023 года срочники будут служить в пунктах постоянной дислокации в России, заявил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Он отметил, что призывная кампания пройдет в сроки, установленные российским законодательством.

Цимлянский уточнил, что треть призывников отправится в учебные соединения и части на срок до пяти месяцев для освоения современной военной техники и получения военно-учетной специальности (ВУС), передает РИА «Новости».

В войска направят прошедших обучение срочников, при этом, отслужив установленный срок, они будут своевременно уволены в запасы и отправлены домой, заверил контр-адмирал.

Оповещения о призыве в этом году срочники получать в электронном виде. Цимлянский отметил, что единая база данных позволит избежать необоснованного призыва в армию.

При этом контр-адмирал исключил возможность второй волны мобилизации. По его словам, тех, кто уже призван на военную службу, а также добровольцев «вполне хватает для выполнения возложенных задач».

Он отметил, что за последнее время значительно увеличилось число граждан, пожелавших добровольно поступить на военную службу по контракту. Чтобы оформить их своевременно Минобороны расширило сеть пунктов отбора на контракт и увеличило количество инструкторов для работы с кандидатами, добавил Цимлянский.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве российских граждан на военную службу, призыв начнется с 1 апреля 2023 года.