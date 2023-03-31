Генштаб сообщил об отсутствии планов новой мобилизации

Представитель Генштаба Цимлянский сообщил об отсутствии планов новой мобилизации

В планах Генерального штаба Вооруженных сил России нет новой мобилизации, сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский, добавив, что количество желающих поступить на военную службу по контракту значительно увеличилось.

Цимлянский заверил, что военных, уже призванных на службу, а также добровольцев «вполне хватает для выполнения задач» специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».

При этом Цимлянский сообщил, что учтен «положительный опыт, полученный в ходе проведения частичной мобилизации», когда россияне сами изъявляли желание принять участие в СВО, используя для этого портал госуслуг. «Мы благодарны этим гражданам за их жизненную позицию и принятое решение», – сказал Цимлянский. Он сообщил, что для оформления желающих поступить на военную службу по контракту «расширена сеть пунктов отбора» и увеличено число инструкторов.

В марте Минобороны опровергло слухи о дополнительном призыве в рамках частичной мобилизации.

Кроме того, Цимлянский сообщил, что проводившиеся с 1 января мероприятия первоначальной постановки граждан на воинский учет подходят к концу. В военные комиссариаты вызывались юноши 2006 года рождения. При этом постановка на воинский учет велась в новом формате – Минобороны получало информацию от органов власти в электронном виде, но дублировало на бумаге. Создана единая электронная база данных, которая в том числе поможет избежать необоснованного призыва. В 2023 году в России на воинский учет встали более 700 тыс. юношей.

С 1 апреля начнется весенний призыв. Оповещение будут осуществлять в электронном виде, а если такой возможности не будет – вручением повесток.

Все срочники весеннего призыва 2023 года будут служить в пунктах постоянной дислокации в России. Все военные по призыву, выслужившие установленные сроки, будут своевременно уволены в запас и направлены по домам.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве российских граждан на военную службу. Призванные в армию в ходе весеннего призыва не будут направляться на службу в новые регионы – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.