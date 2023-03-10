Минобороны опровергло слухи о дополнительном призыве в рамках частичной мобилизации

Минобороны опровергло планы по дополнительным мероприятиям в рамках частичной мобилизации

Дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется, сейчас они также не проводятся, сообщили на брифинге в Национальном центре управления обороной РФ о работе горячей линии по вопросам прохождения военной службы мобилизованными гражданами и добровольцами.

Минобороны отметило, что дезинформация о мобилизации распространяется в оппозиционных Тelegram-каналах. В связи с этим возросло количество обращений граждан.

«Каждому обратившемуся на горячую линию разъяснено, что никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится», – приводит сообщение ТАСС.

Минобороны призывает россиян не поддаваться на провокации и при возникновении вопросов обращаться на горячую линию.

За последнюю неделю на горячую линию поступило 54 звонка, а за все время ее существования было рассмотрено 12 867 обращений.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что данных о возможности «второй волны мобилизации» в России нет.