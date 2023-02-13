В США рассказали, что гарантирует России победу на Украине

Точность и массовость артиллерии гарантируют России успех в разгроме ВСУ, считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, об этом он рассказал в интервью Judging Freedom.

По его словам, Москва продемонстрировала, что для успеха в боевых действиях артиллерийские удары должны быть не только точными, но и массовыми, передает РИА «Новости».

«Если ты собираешься победить, тебе нужно огромное количество ракет, снарядов и боеприпасов... У России есть обе эти составляющие», – заключил Макгрегор.

Напомним, ослабление Германии является второй целью Соединенных Штатов в конфликте на Украине, заявил американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака.