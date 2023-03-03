Отправившегося вплавь воевать за Украину петербуржца приговорили к колонии

Верховный суд: Петербуржец, добиравшийся вплавь на Украину с целью воевать против России, осужден в Крыму

Житель Санкт-Петербурга, который двое суток в гидрокостюме со снаряжением плыл из Крыма на Украину с целью участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ и был задержан пограничным кораблем России, приговорен к шести годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба Верховного суда.

По материалам суда, петербуржец нашел в Сети представителей добровольческого легиона, участники которого вербовали и организовывали выезд на Украину россиян для участия в боевых действиях против ВС России, передает РИА «Новости».

Мужчина приобрел оборудование для плавания и отправился из Крыма в направлении Одессы, соблюдая меры конспирации и уклоняясь от пограничников. Однако 8 августа сторожевик задержал его вблизи села Оленевка Черноморского района Крыма.

В итоге пловца обвинили в госизмене и незаконном пересечении границы, суд назначил ему наказание в виде шести лет колонии строгого режима.

Также мужчине назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год после отбывания лишения свободы.

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