Минпросвещения предложило обязать школы закрепить требования к школьной форме

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3 марта, пятница  |  Последнее обновление — 15:07  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Россия и США договорились о строительстве замены ООН

Принятие Афросоюза в G20 – это ключевой шаг на пути к строительству нового миропорядка Andrew Harnik/AP/ТАСС
В «Большую двадцатку», где состоят 19 государств и ЕС, приняли еще один союз – Африканский. Эта реформа показывает, что G20 может стать основой новой мировой архитектуры, составленной уже не из стран, а из блоков. О появлении такого «нового мира» предупреждали давно, и борьба супердержав за Африку явно его приблизила.  Подробности...
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Украина ищет уязвимость российской ПВО беспилотниками

ВС Украины проверяют прочность российской ПВО с помощью БПЛА Ukrainian Air Force/Wikipedia
ВСУ резко нарастили запуск беспилотников в сторону объектов на территории России. Отечественная ПВО и системы РЭБ справляются со своими задачами, однако география атак постепенно расширяется и затрагивает те районы, которые напрямую не вовлечены в СВО. Какие цели преследуют ВС Украины, осуществляя подобные атаки, и с помощью чего Россия могла бы эффективнее им противостоять?  Подробности...
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Берлин принял курс «остервенелых ястребиц»

В Германии представили план «феминистской» внешней политики Wolfgang Kumm/DPA/Picture alliance/Global Look Press
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок анонсировала старт «феминистской» внешней политики. Изменения направлены на то, чтобы министерство иностранных дел Германии приобрело «более женское лицо». Как подобная инициатива отразится на внешнеполитическом курсе Берлина и к каким результатам она может привести Германию?  Подробности...
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Брянскую область атаковали по-басаевски

Неовласовцы атаковали Брянскую область кадр из видео
Несколько групп украинских боевиков атаковали Брянскую область. Их вылазку президент России квалифицировал как теракт. Террористы представились «Русским добровольческим корпусом», который тесно сотрудничает с ВСУ и местной разведкой. Что известно об этой организации и почему ее действия похожи на вылазки террористов на Северном Кавказе?  Подробности...
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Западному пиару мы должны противопоставить русскую пропаганду

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Если пиар, пытающийся заменить на Западе политическую журналистику, аналитику и саму политику, подыгрывает ожиданиям разогретого обывателя, то пропаганда борется за ум свободного человека. Здание, построенное на лжи, не устоит. Подробности...

Почему большевики пошли на унизительный Брестский мир

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 марта 1918 года Советская Россия в Брест-Литовске подписала Брестский мир, тяжелый и обидный. Россия теряла богатые инфраструктурой и населением территории – и фактически проигрывала начавшуюся в 1914 году войну. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Мы плохие. Очень плохие. Бойтесь нас

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Мы бесконечно играем на их поле, где они задают правила, наклеивают ярлыки нашим, да и собственным родственникам, то отказываясь от них, то их предавая. А мы лишь отвечаем. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
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Атака диверсантов с Украины. Что это было?

Обсуждение: 5 комментариев

Авиация ЕС запросила пощады

Украина лишила Германию армии

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В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
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    Сергей Худиев: Почему не стоит отменять Нагорную проповедь

    на ваш взгляд


    Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?

    Минпросвещения предложило обязать школы закрепить требования к школьной форме

    3 марта 2023, 13:50

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Минпросвещения предлагает закрепить за школами в регионах обязанность утверждать требования к внешнему виду учеников, сообщил замглавы ведомства Андрей Корнеев.

    Как сообщил Корнеев на заседании комитета Госдумы по просвещению, Минпросвещения предложило закрепить требования к одежде обучающихся, чтобы образовательная организация утверждала требования к одежде, чтобы «не было в школах рваных джинсов, балахонов и так далее», передает ТАСС.

    Корнеев пояснил, что сейчас это не обязанность, а право, которым воспользовались 37 российских регионов.

    Ранее Минпросвещения провело опрос среди пользователей своих социальных сетей о том, как они относятся к введению школьной формы, согласно которому более 80% респондентов выступили за введение формы.

    Увеличилось число погибших в результате действий диверсантов в Брянской области
    При атаке диверсантов в Брянской области погибли два человека
    		   
    2 марта 2023, 18:02
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    При нападении украинских диверсантов в Брянской области погибло два человека, сообщил глава региона Александр Богомаз.

    Сообщается, что в селе Любечане Климовского района погиб мужчина 1966 года рождения. Оперативные службы проводят необходимые мероприятия, написал глава региона в Telegram.

    В ФСБ сообщили, что в Климовском районе Брянской области, на который в четверг было совершено нападение украинских диверсантов, сейчас ведется разминирование.

    В результате нападения погиб местный житель, ранение получил 11-летний ребенок.

    Президент Владимир Путин назвал нападение диверсантов терактом.

    Коментарии (56)
    В США отказались извиняться за разговор Блинкена и Лаврова
    В США отказались извиняться за встречу Блинкена и Лаврова
    		   
    3 марта 2023, 07:00
    Фото: Andrew Harnik/AP/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Госсекретарь Энтони Блинкен во время беседы с главой МИД России Сергеем Лавровым предложил обсудить волнующие Вашингтон темы, поэтому США не будут приносить извинения, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс после вопроса о том, по чьей инициативе состоялся контакт. Ранее в МИД РФ сообщили, что о беседе попросила американская сторона.

    По словам Прайса, это был короткий контакт на полях форума G20 в Индии, а не полноценная двусторонняя встреча. Также Прайс уточнил, что США не будут извиняться за действия в интересах США, передает РИА «Новости».

    Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопаности Белого дома Джон Кирби сообщил, что контакт длился 10 минут. Также Прайс добавил, что встреча состоялась по инициативе Бликена, в ближайшее время новых контактов на официальном уровне с Россией не планируется.

    Кирби со своей стороны уточнил, что Лавров и Блинкен находились в одной комнате в Нью-Дели, и «госсекретарь Блинкен воспользовался предоставленной ему возможностью», чтобы подойти к главе российского МИД, сообщил ТАСС.

    Ранее Блинкен рассказал, что в ходе беседы призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ, остановить спецоперацию на Украине и принять предложение США по обмену заключенными с целью освобождения осужденного за шпионаж американца Пола Уилана. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Блинкена самопиаром. 

    «Американскому народу господину Блинкену нужно что-то предъявить, а предъявлять нечего, кроме как ловить Лаврова по коридорам за лацканы пиджака, вот и все. Это все самореклама. Это дешевка, просто непрофессиональные приемы, которые призваны закрыть эту брешь американской дипломатии», – подчеркнула Захарова. – «Блинкен попросился, чтобы его не отталкивали, видимо, когда он будет подходить. Ну что, не оттолкнули, послушали». 

    При этом Лавров в ходе краткого разговора с госсекретарем США в свойственной ему манере «отвел эти заходы» американской стороны, добавила Захарова. 

    Коментарии (44)
    В члене ДРГ в Брянской области узнали актера, снимавшегося в одном фильме с Собчак
    		   
    2 марта 2023, 19:50
    Фото: кадр из видео

    В Сети в члене диверсионно-разведывательной группы, атаковавшей Брянскую область, узнали актера, снимавшегося в одной киноленте с Ксенией Собчак Кирилла Канахина (известен также под фамилией Родонский).

    По данным RT, на фото участников РДК присутствует москвич Канахин, его позывной – Solar Cross, или Солнечный Крест. Сообщается, что мужчина уехал на Украину и вступил в признанный террористическим полк «Азов» (запрещен в России).

    По данным издания, до того, как Канахин начал поддерживать националистические идеи, он снимался в кино и сериалах. В частности, он отметился в «Глухаре», «Наваждении», «Простых истинах», «Клубе» и обеих частях фильма «Никто не знает про секс», в одной из которых играла Ксения Собчак. Кроме того, он был актером Академического Малого театра России.

    При нападении украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. Президент Владимир Путин назвал нападение терактом против мирных жителей.

    В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что диверсантов выдавили на украинскую территорию, где по ним нанесли артиллерийский удар.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (55)
    Эксперт назвал вариант ответа России на теракт Украины в Брянской области
    Эксперт: На теракт под Брянском Россия должна ответить давлением в Черниговской области
    		   
    2 марта 2023, 19:20
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    Атаковавшая Брянскую область украинская ДРГ в своей риторике и действиях схожа с группой террориста Шамиля Басаева, их действия требуют от России решительного ответа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее украинские боевики атаковали два села в Брянской области.

    «Украинская ДРГ проникновением в Брянскую область пыталась прощупать нашу границу, вскрыть возможные бреши в обороне и посмотреть на нашу реакцию», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Обращает на себя внимание и видео, которое появилось в Сети от лица диверсантов. Эти неовласовцы в своей риторике и действиях схожи с террористом Шамилем Басаевым. Он тоже говорил, что не борется с российским народом», – заметил спикер.

    «Вероятно, подобная вылазка потребует от нас ответных действий, включая усиление давления на противника в районах Черниговской области. Но здесь необходимо исходить из военной целесообразности. Важно, чтобы наши действия показали реальный военный результат», – указал собеседник.

    В четверг стало известно о проникновении на территорию Брянской области диверсионно-разведывательной группы. Как уточнили в ФСБ, в Климовском районе региона проводится операция. В силовых структурах также сообщали, что боевики атаковали сразу два села – Любечане и Сушаны.

    Президент России Владимир Путин назвал атаку в Брянской области терактом. «Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, там сидят гражданские лица и дети. «Нива» обыкновенная. И открыли огонь по ним», – отметил президент.

    Как сообщили в силовых структурах, «бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками». В Центре общественных связей ФСБ заявили, что в Климовском районе ведется разминирование, на месте обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «максимально жестко разобраться» с диверсантами, а также привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (53)
    ФСБ: Напавших на Брянскую область боевиков выдавили на Украину
    ФСБ: Напавших на Брянскую область боевиков выдавили на Украину и нанесли по ним артудар
    		   
    2 марта 2023, 19:25
    Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Напавших на Климовский район Брянской области выдавили на украинскую территорию, где по ним нанесли артиллерийский удар, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Вылазку украинских националистов пресекли, во избежание жертв среди мирного населения и нанесения ущерба их выдавили на территорию Украины, сообщили в ФСБ, передает ТАСС.

    В службе уточнили, что по выдавленным боевикам нанесли массированный артиллерийский удар.

    При нападении украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. Президент Владимир Путин заявил, что это нападение – террористический акт, и указал, что оно было совершено на мирных жителей.

    Коментарии (161)
    Россия сделала официальный запрос Сербии о поставках оружия Украине
    Представитель МИД Захарова заявила об официальном запросе России к Сербии по сообщениям о поставках оружия Украине
    		   
    2 марта 2023, 21:02
    Фото: REUTERS/Stringer
    Текст: Алексей Дегтярев

    Москва попросила Белград прояснить свою позицию по поставкам снарядов Киеву, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Мы уже запросили Белград о прояснении этой позиции», – заявила дипломат в эфире канала РБК, передает ТАСС.

    Ранее она поясняла, что у российской стороны вызывают обеспокоенность сообщения о том, что сербская сторона якобы поставляет боеприпасы киевскому режиму.

    До этого СМИ сообщали, что британское Минобороны якобы выкупает для украинской стороны боеприпасы на фабриках ряда стран, включая Сербию.

    Коментарии (47)
    МИД отреагировал на информацию о поставках боеприпасов из Сербии на Украину
    Россия заявила об отслеживании новостей по поставкам боеприпасов из Сербии на Украину
    		   
    2 марта 2023, 16:19
    Фото: REUTERS/Stringer
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона наблюдает за сведениями о возможных поставках боеприпасов из Сербии киевскому режиму, необходимы факты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Россия обратила внимание на дискуссию вокруг этого вопроса в Народной скупщине (парламенте) Сербии, поступающая информация вызывает у Москвы обеспокоенность, говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

    «Это слишком серьезный вопрос, в том числе с точки зрения российско-сербских отношений, чтобы уже сейчас реагировать по существу – необходимо опираться на факты», – указала она.

    Ранее New York Times заявила, что британское Минобороны при участии других посредников якобы закупает для Киева боеприпасы на фабриках в Боснии и Герцеговине, Сербии и Румынии.

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    В Николаеве уничтожена база диверсантов-подводников ВСУ

    3 марта 2023, 04:43

    Текст: Кристина Цыцура

    База Вооруженных сил Украины, готовившая диверсантов-подводников, уничтожена в Николаеве российским ударом по координатам, сообщает один из подпольщиков, чья группа передала данные.

    Отмечается, что на этой базе британские инструкторы готовили солдат ВСУ к атаке на российские корабли, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    По его словам, на острове Майский британские инструкторы должны были обучать военнослужащих ВСУ, как пользоваться подводными беспилотниками. Активисты передали координаты и 25 февраля база была уничтожена.

    Взрыв был такой мощности, что детонация длилась долго, склад с боеприпасами полностью уничтожен, затоплено много помещений базы.

    Подпольщик добавил, что беспилотники готовили к операции, связанной с Приднестровьем. Их целью была атака российских кораблей в Черном море в районе Одессы и базе в Севастополе.

    Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала ситуацию вокруг Приднестровья и сообщала, как регион готовится к атаке ВСУ. 

    Коментарии (28)
    Макрон: Эпоха «французской Африки» закончилась
    Президент Франции Макрон заявил об окончании эпохи «французской Африки»
    		   
    2 марта 2023, 18:41
    Фото: STEFANO RELLANDINI/POOL/EPA/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Политика «французская Африка», подразумевавшая неформальную опеку Парижа над бывшими колониями, уступает место новому сбалансированному партнерству, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Габон.

    Макрон заявил, что история «Франсафрик» истекла, по его словам, Париж не стремится оказывать влияние на внутреннюю политику Габона, и его визит призван «не обязывать кого-либо, а лишь засвидетельствовать свою дружбу и уважение стране и народу», передает ТАСС.

    Президент Франции подчеркнул, что он приехал в Габон построить сбалансированное партнерство по темам климата и разнообразия, экономики, промышленности и другим, чтобы защитить наши интересы и работать ради общего блага.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что успехи России в Африке заставили Францию нервничать.

    Коментарии (55)
    Путин назвал терактом атаку в Брянской области
    		   
    2 марта 2023, 15:24
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Нападение диверсантов в приграничном районе Брянской области – это террористический акт, заявил президент Владимир Путин в ходе беседы с участниками образовательной программы «Школа наставника».

    «Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, нет, «Нива» обыкновенная, открыли огонь по ним», – цитирует президента ТАСС.

    На пограничную с Украиной территорию Брянской области прошла диверсионно-разведывательная группа. В ФСБ пояснили, что в Климовском районе региона идет операция, у нападавших есть оружие. В силовых структурах также сообщали, что противник атаковал сразу два села – Любечане и Сушаны.

    В Кремле действия украинских боевиков назвали террористической атакой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что профильные ведомства занимаются расследованием нападения, нужно установить, кто именно совершил диверсию.

    При этом Песков пока не располагает информацией, будет ли изменен статус специальной военной операции в связи с атакой на российский регион.

    Коментарии (75)
    Спасшего других детей мальчика в Брянской области наградят медалью «За отвагу»
    Губернатор Богомаз: Спасшего других детей мальчика в Брянской области наградят медалью «За отвагу»

    2 марта 2023, 19:07

    Текст: Алексей Дегтярев

    Мальчик, получивший ранение при нападении на брянский поселок и выведший других детей из опасного места, получит награду от властей региона, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире Первого канала.

    Пострадавшего ребенка доставили в Климовскую райбольницу, где ему сделали рентген. Между ребер у него нашли осколок, операция прошла успешно, сказал Богомаз, передает ТАСС.

    Руководство региона считает мальчика героем, сейчас готовятся документы для его награждения медалью «За отвагу».

    Мальчик получил ранение, но смог вывести двух других детей и помог им спрятаться. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов также счел поступок ребенка героическим.

    Напомним, при нападении украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека.

    Президент Владимир Путин назвал нападение диверсантов терактом.

    Коментарии (32)
    Генерал МВД объяснил цель запуска слуха про ядовитые пробники духов
    Генерал МВД Ворожцов рассказал, с какой целью запущен слух про отравленные духи
    		   
    2 марта 2023, 20:32
    Фото: Timofei Izotov/Russian Look/Global Look Press
    Текст: Татьяна Косолапова

    Все это создается только для воздействия на общественное сознание с целью создания общего чувства тревоги, заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов, комментируя появившиеся фейковые сообщения о раздаче злоумышленниками отравленных пробников парфюмерии.

    В Сети появились фейковые сообщения, предупреждающие о том, что в новых регионах России неизвестное лицо якобы предлагает обычным прохожим понюхать пробники с ароматом духов. Но на бумажках, как пишут анонимы, оказываются вовсе не нотки парфюма, а отравляющее вещество, вдохнув которое человек тут же умирает.

    «В условиях противостояния безусловным стремлением одной из противоборствующих сторон является создание негативного морально-психологического настроения у граждан, проживающих на другой стороне. Такие методы используются со времен Чингисхана, а также активно использовались фашистской пропагандой во времена Великой Отечественной войны, причем как на советских территориях, так и в Великобритании», – говорит Ворожцов.

    Он подчеркивает, что подобных фейковых сообщений в мессенджерах и в Сети в целом «гуляет» очень много, но не все из них остаются замеченными. В данном случае очевидно, что сообщение ложное, поскольку если бы такая ситуация действительно происходила бы на освобожденных территориях, то злоумышленника сразу поймала бы полиция. Отравлять таким образом людей незаметно просто невозможно.

    «Все это создается только для воздействия на общественное сознание с целью создания общего чувства тревоги. Причем аудитория этих слухов не военные, потому что они вряд ли примут подобное сообщение во внимание, так как не нюхают духи, им некогда, а обычные граждане. Проще говоря, аудитория очень широка – кого зацепит, того зацепит», – объясняет генерал.

    Распространяются такие слухи в интернете очень быстро, от человека к человеку, продолжает собеседник. Дело в том, что выглядят изначально эти фейки безобидно, как предупреждение об опасности, чтобы войти в доверие читателя. Как только человек находит сообщение полезным, сразу же начинает пересылать своим друзьям, близким, родственникам – цепочка запущена. Единственный способ уберечь себя от такого рода тревог – внимательнее относиться к контенту в Сети, перепроверять информацию и доверять лишь проверенным источникам.

    Коментарии (2)
    Один человек погиб и несколько пострадали при ЧП на заводе «Авиастар» в Ульяновске
    Шесть человек пострадали и один погиб при ЧП на авиазаводе в Ульяновске
    		   
    2 марта 2023, 16:54
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев, Александра Юдина

    Шесть человек получили травмы и один погиб в результате ЧП на испытаниях фюзеляжа самолета Ил-76 на заводе «Авиастар» в Ульяновске, сообщили в медицинских службах.

    Пострадавшим оказывается медицинская помощь, причины произошедшего устанавливаются, сообщил источник ТАСС

    В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в которую входит «Авиастар», уточнили, что инцидент произошел «в ходе проведения испытаний отсека фюзеляжа самолета, находящегося в производстве». Как пояснили в пресс-службе, речь идет об испытании фюзеляжа Ил-76МД-90А.

    В ОАК добавили, что «на одном из этапов сборки фюзеляж проверяют на герметичность, накачивая внутрь отсеков избыточное давление». Инцидент произошел в ходе этих испытаний. 

    Напомним, в апреле 2019 года первый серийный военно-транспортный Ил-76МД-90А был передан в Военно-космические силы России. Торжественная церемония передачи прошла на ульяновском авиазаводе «Авиастар-СП».

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    Путин: У украинских националистов ничего не получится, мы их дожмем
    Путин: Украинские неонацисты ставили перед собой задачу лишить русских истории и языка
    		   
    2 марта 2023, 15:42
    Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Украинские неонацисты и их хозяева ставили себе задачу лишить русских исторической памяти, языка и истории, но у них ничего не получится, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника».

    «Уверен, что о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева [украинских неонацистов] не вспомнят. Никто даже не обратит на это внимание», – передает его слова ТАСС.

    «Ничего у них не получится, мы их дожмем», – добавил Путин.

    По его словам, такие люди ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка.

    Путин привел слова русского педагога Константина Ушинского, который называл «невыносимым насилием» попытки отнять у народа его язык, оборвать прочную связь, соединяющую поколения в «одно великое, историческое, живое целое».

    Ранее группа украинских диверсантов атаковала два села в Брянской области. В Кремле сообщили, что Путин получает доклады о ситуации. Он назвал произошедшее терактом. В связи с нападением в регионе Путин отменил поездку в Пятигорск, где должен был открыть Год педагога.

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    Стало известно о бегстве украинского подразделения из Артемовска
    Украинский командир с позывным «Мадьяр» рассказал о приказе к его подразделению покинуть Артемовск

    3 марта 2023, 09:45

    Текст: Антон Никитин

    Украинский командир с позывным «Мадьяр», в последнее время часто записывавший ролики о ситуации на фронте, рассказал, что его подразделение получило приказ немедленно покинуть город Артемовск (украинское название – Бахмут).

    Мадьяр сообщил, что «получил боевое распоряжение срочно отбыть из Бахмута в новое место боевых действий», передает «Царьград».

    В видеообращении Мадьяр задался вопросом о причинах перевода подразделения «в критический момент для Бахмута», однако отвечать на него не стал, поскольку считает себя «в первую очередь военным», а потому не может комментировать приказы командования. «Выполняем приказ», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как отметил блогер Сергей Колясников, бегство известного офицера ВСУ – это «очень плохая примета для оставшихся укронацистов, их выводить никто не собирается».

    Блогер также предположил, что Мадьяр в ближайшее время будет снимать ролики о том, что Бахмут якобы находится под контролем ВСУ. «Под Соледаром он так врал неделями, кастрюлям заходило на ура», – добавил он.

    Ранее Мадьяр рассказал, что украинская сторона теряет в Артемовске по одной-две роты за день.

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