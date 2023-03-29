Захарова отреагировала на планы Пентагона разработать игральные карты для Украины

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29 марта, среда  |  Последнее обновление — 12:04  |  vz.ru
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Россия рвется покорить мировой рынок СПГ

Цель России – увеличить производство СПГ в три раза Владимир Песня/РИА Новости
Россия ставит амбициозную цель – выйти к 2030 году на производство не менее 100 млн тонн СПГ в год, несмотря на западные санкции. Это означает в три раза нарастить поставки СПГ взамен пострадавшему трубопроводному экспорту в Европу. Какие сложности стоят на этом пути у Москвы? И как США могут оказать большую услугу России в этом плане? Подробности...
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Как Украине запретили вести переговоры с Россией

За срывом переговоров между Украиной и Россией стоял Лондон Сергей Карпухин/РИА Новости
«Провал переговоров будет означать начало третьей мировой войны». Так Владимир Зеленский описывал свое стремление урегулировать конфликт на Украине с помощью дипломатии. Но ровно год назад его риторика кардинально изменилась: вместо согласия на нейтральный и безъядерный статус страны офис Зеленского решил добиваться «победы на поле боя». В чем были причины столь резких изменений и возможны ли переговоры по Украине в будущем? Подробности...
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Как ПВО России научилась перехватывать «умные бомбы» США

Российские силы в ходе СВО научились сбивать снаряды HIMARS Sgt. Dustin Biven/Keystone Press Agency/Global Look Press
ВС России впервые сбили американскую «умную бомбу» GLSDB. Это стало возможным благодаря оперативной работе российских специалистов по доработке программного обеспечения, установленного на отечественные системы ПВО. В чем заключаются особенности такой работы, как именно происходит перехват «умных бомб» и как подобное достижение отразится на ходе СВО?  Подробности...
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Германия пожинает плоды терактов на российских газопроводах

Забастовочное движение охватило всю Германию Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Гигантская забастовка на транспорте парализовала в понедельник всю Германию. Работники этой и других отраслей требуют повышения зарплат. А между тем фактическое снижение их доходов напрямую спровоцировано перекрытым доступом к дешевому российскому газу. Какие политические последствия, в том числе для России, будут иметь эти акции протеста в Германии?  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Гонения властей на УПЦ ставят мировых лидеров перед выбором

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Репутация человека честного и принципиального – отнюдь не бесполезное украшение. Это важный ресурс. Для политиков (и, особенно, международных организаций) важна репутация людей, которые всерьез привержены принципам права и морали – например, принципу свободы вероисповедания. Подробности...

Почему люди не уезжают из-под обстрелов

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Cамое страшное, что мы видели на этой войне, длящейся столько лет – это то, что вполне здоровые и успешные дети бросили своих родителей. И даже не хотят с ними общаться, потому что «сепары, сами виноваты». Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Ядерное оружие в Белоруссии приближает новый мировой порядок

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Верить в то, что сейчас договоры с США служат гарантией мира, означает просто разменивать свою долгосрочную безопасность на несколько лет сравнительно спокойной жизни. Подробности...
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С чего начать развал НАТО

Зачем нам ядерное оружие в Белоруссии

Байден опять на дне

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как вы относитесь к планам Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В НАТО решили усилить военную поддержку Молдавии
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    Захарова отреагировала на планы Пентагона разработать игральные карты для Украины

    Спикер МИД Захарова назвала психологическим воздействием планы Пентагона разработать игральные карты для Украины

    29 марта 2023, 11:12

    Текст: Александра Юдина

    Намерение Пентагона создать колоды игральных карт с изображением систем вооружения НАТО в качестве шпаргалки для ВСУ является частью психологической и информационной обработки, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, такая печальная практика применяется в ходе информационных психологических войн и сильного психологического воздействия на людей. США стремятся психологически обрабатывать представителей ВСУ, передает радио Sputnik.

    Захарова добавила, что это не единственный прием Запада, а всего лишь то, о чем открыто говорят.

    «Проблема в том, что украинцы на каком-то этапе позволили проводить над собой такие эксперименты. Это просто часть психологической обработки населения и только маленькая часть, которая стала известна, таких вещей огромное количество», – сказала она.

    Также дипломат отметила, что Пентагон и ранее выпускал подобные колоды, знакомя американских солдат с образцами китайской, российской и иранской военной техники.

    «Идея восходит к временам Второй мировой войны, когда на картах были изображены истребители, используемые союзниками и их противниками», – подчеркнула представитель МИД.

    Ранее РИА «Новости» со ссылкой на газету The New York Times сообщило, что Пентагон планирует выпустить колоды игральных карт с изображением систем вооружения НАТО, чтобы помочь боевикам ВСУ узнавать поставляемое для них оружие.

    Терминалы спутниковой связи Starlink отключились на Украине
    Украинские СМИ сообщили об отключении на Украине части терминалов спутниковой связи Starlink

    28 марта 2023, 14:14

    Текст: Вера Басилая

    Часть терминалов спутниковой связи Starlink на Украине оказались заблокированы, десятки тысяч могут быть отключены из-за покупки дешевого оборудования у недобросовестных посредников, сообщают украинские СМИ.

    По данным издания «Страна.ua», пользователям приходят сообщения, что аккаунт заблокирован. Службы поддержки сообщают, что отключение мобильной связи произошло из-за «мошеннических действий», передает ТАСС.

    Издание пишет, что отключение аккаунтов происходит из-за посредников, которые перепродают на Украину ворованное, купленное по акции и неоплаченное оборудование. Такая покупка обходится дешевле на 30%, но оператор в данном случае прекращает обслуживание таких терминалов, под угрозой отключения на Украине оказались десятки тысяч таких систем.

    Ранее в феврале американская SpaceX ограничила украинским военным доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками, так как не хочет, чтобы ее технологии использовались для наступательных целей.

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    Эксперт: Начинается новый виток сближения Армении с Европой
    Политолог Трухачев: «Развод» Армении и России становится неизбежным
    		   
    28 марта 2023, 12:44
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Евгений Поздняков

    За десятилетия партнерства между Москвой и Ереваном накопилось много противоречий. Сейчас эти разногласия обостряются, Армения постепенно начинает склоняться в сторону европейской интеграции. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее в МИД РФ заявили о неприемлемости решения Еревана присоединиться к Римскому статуту МУС.

    «Процесс отдаления Еревана от Москвы начался давно. Армения, очевидно, намерена двигаться в сторону Запада, и решение о присоединении к Римскому статуту – наглядное тому подтверждение. За десятилетия достаточно близких отношений у обеих сторон накопилось много вопросов друг к другу. Апогеем стала Вторая Карабахская война, в которой Армения рассчитывала на безоговорочную поддержку России», – считает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «В Ереване наивно полагают, что проблемы безопасности региона смогут решить западные страны. В связи с этим начинается новый виток сближения с Европой, что Россию совершенно не устраивает. Таким образом, политическое напряжение уже нарастает, и процесс будет продолжаться», – отмечает собеседник.

    «Еще одна причина такого поведения Армении – социальная. Сменяются поколения политиков, и для многих совместное советское прошлое остается пройденным историческим этапом. В Ереване Россию воспринимают как иностранное государство, общаться с которым необходимо лишь на основе прагматичных интересов. И в этом плане «развод» стран становится неизбежным», – акцентирует Трухачев.

    «Конечно, подобное решение Москва не оставит без внимания. Россия могла бы пересмотреть миграционную политику в отношении кавказской республики, ведь достаточно много граждан этой страны до сих пор приезжают к нам на заработки. Еще одним направлением для нашего ответа могло бы стать сокращение потоков инвестиций в Армению», – резюмирует Трухачев.

    Ранее источник в МИД сообщил, что в Москве не приемлют позицию Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда, юрисдикцию которого российская сторона не признает. Подчеркивается, что на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных «ордеров» МУС в отношении российского руководства подобные намерения Армении «абсолютно неприемлемы». При этом Ереван получил предупреждение о крайне негативных последствиях их возможных шагов для двусторонних отношений с РФ.

    Напомним, Конституционный суд Армении признал соответствующими основному закону обязательства, закрепленные в Римском статуте. Однако для вступления в силу решение КС должно быть ратифицировано парламентом страны.

    Ранее МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. В Кремле подобное решение назвали ничтожным с точки зрения права.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.

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    Коментарии (41)
    В Белом доме отказались подтвердить сообщения о сбитом снаряде GLSDB
    Кирби: США не могут подтвердить, что российская ПВО сбила реактивный снаряд GLSDB
    		  
    28 марта 2023, 21:28
    Фото: saab.com
    Текст: Вера Басилая

    США не могут подтвердить сообщение Минобороны России о том, что на Украине был сбит управляемый реактивный снаряд GLSDB, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    По словам Кирби, он видел сообщения о сбитом снаряде в СМИ, но подтвердить не может. Он напомнил, что ранее США обещали передать реактивные снаряды GLSDB Украине, но сколько их и где они сейчас находятся, надо спросить у Пентагона, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО впервые за время СВО перехватили управляемый реактивный снаряд GLSDB производства США.

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    Пентагон: Украине сейчас не нужны современные американские истребители

    28 марта 2023, 18:50

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим сейчас не нуждается в американских истребителях четвертого поколения, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

    Истребители четвертого поколения не помогут сейчас Киеву в его борьбе, заявил Остин в ответ на вопрос о необходимости предоставления киевскому режиму F-16, передает ТАСС.

    При этом глава Пентагона не исключил, что в будущем Украина может получить такие самолеты. Сейчас, по словам Остина, ВСУ больше всего нуждаются в ПВО. Кроме этого, по его мнению, киевским властям нужны ракеты дальнего радиуса действия и бронетехника.

    Ранее Белый дом сообщил, что Вашингтон не планирует готовить украинских летчиков к управлению F-16. Президент США Джо Байден отмечал, что поставка истребителей «сейчас не является приоритетом». 

    Коментарии (14)
    Минобороны: Потери ВСУ за сутки составили более 460 военнослужащих и наемников
    		   
    28 марта 2023, 14:43

    Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ возле пунктов Синьковка, Молчаново и Берестовое Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери противника составили до 65 военнослужащих, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами штурмовой и армейской авиации подразделений группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника недалеко от Невского и Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР).

    Ликвидированы до 125 военнослужащих, четыре бронемашины, самоходная гаубица «Гвоздика».

    В результате активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении потери противника за последние сутки составили до 240 военнослужащих и наемников, три машины пехоты, три бронетранспортера, две бронемашины и гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Новомихайловкой и Угледаром Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника за прошедшие сутки на этих направлениях составили до 20 военнослужащих, сообщил Конашенков.

    В ходе огневого поражения на Херсонском направлении за минувшие сутки уничтожены до 18 военнослужащих.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск (сил) ВС России в течение суток нанесено поражение 96 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах, перечислили в Минобороны.

    Возле Давыдова Брода Херсонской области уничтожен радиолокатор наведения украинского ЗРК С-300.

    Средствами ПВО за сутки перехвачены 18 реактивных снарядов РСЗО HIMARS» и один управляемый реактивный снаряд GLSDB.

    Уничтожены 12 украинских беспилотников поблизости от пунктов Пологи Запорожской области, Рубежное, Голиково, Сватово ЛНР, Волноваха, Соледар, Владимировка ДНР и Великий Выселок Харьковской области, подытожили в оборонном ведомстве.

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    Военнослужащего полка «Азов» осудили на 20 лет за убийство женщины в Мариуполе

    28 марта 2023, 20:32

    Верховный суд ДНР вынес приговор командиру боевой группы полка «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Дмитрию Смитии, он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также в убийстве.

    Следствие установило, что весной 2022 года Смития совместно с другими боевиками размещались на позиции, расположенной на третьем этаже жилого дома по улице Азовстальской в городе Мариуполе. Они охраняли и патрулировали территории, а также наблюдали за передвижением людей в районе жилого дома, сообщает «Трибунал» в своем Telegram-канале.

    На позицию 24 марта 2022 года пришла местная женщина, которая предложила «азовцам» еду. В ответ она услышала угрозы с требованием уйти. На следующий день женщина снова пришла на позицию, чтобы попытаться наладить контакт с боевиками, Смития произвел выстрел ей в спину, от которого наступила смерть потерпевшей, говорится в сообщении.

    «На основании доказательств, собранных военными следственными органами СК России, Верховным судом ДНР вынесен приговор военнослужащему войсковой части 3057 восточного оперативно-территориального объединения национальной гвардии Украины (запрещенный в РФ националистический полк «Азов») Дмитрию Смитии. Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также в убийстве», – говорится в Telegram-канале Следственного комитета России.

    Приговором суда Смитии назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

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    Папа Римский готов помирить УПЦ и ПЦУ в вопросе о лавре
    Глава Союза староверов Севастьянов: Папа Римский готов помирить УПЦ и ПЦУ по лавре
    		   
    28 марта 2023, 18:57
    Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Папа Римский Франциск может выступить посредником на переговорах канонической УПЦ и раскольнической ПЦУ по ситуации с Киево-Печерской лаврой, заявил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов после телефонного разговора с понтификом.

    Франциск объявил о готовности стать посредником между канонической Украинской православной церковью (УПЦ) и раскольнической Православной церковью (ПЦУ) Украины, чтобы помочь защитить УПЦ свою позицию, заявил Севастьянов в беседе с ТАСС.

    Руководитель Союза староверов пояснил, что юридических механизмов помощи, кроме призыва к переговорам, у папы Римского нет. В деле с лаврой он призывает к уважению святости мест и прекращению того, что происходит сейчас.

    В середине марта на территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения прибыла государственная комиссия с проверкой. Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины. Украинский Минкульт предложил им перейти в ПЦУ.

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    В Совфеде указали на боязнь Запада международного расследования теракта на «Северных потоках»
    Сенатор Долгов: США не допустят расследования в ООН своей вины в теракте на «Северных потоках»
    		   
    28 марта 2023, 12:20
    Фото: Rick Bajornas/UN Photo/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    США и их союзники сделали все, чтобы не допустить объективного расследования теракта на «Северных потоках». При этом они побоялись вести себя слишком нагло, поэтому не голосовали против. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел сенатор Константин Долгов, комментируя итоги голосования в Совбезе ООН по российско-китайской резолюции о международном расследовании диверсий газопроводах.

    «Результаты прошедшего в Совбезе ООН голосования по российско-китайской резолюции абсолютно ожидаемы. Американцы и их союзники будут делать все, чтобы скрыть правду. А ООН в очередной раз показала свою слабость перед Западом», – сказал зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

    «Кроме того, даже если бы непостоянные члены СБ поддержали российско-китайскую резолюцию, Великобритания, Франция или США воспользовались бы своим правом вето. И произошедшее лишний раз указывает на тех, кто действительно стоит за диверсией», – отметил сенатор.

    «В том, что все страны, не поддержавшие резолюцию, воздержались от голосования, а не высказались против, нет ничего странного. Было бы уж слишком нагло в открытую голосовать против грубейшего нарушения международных норм и призывов к честному, объективному расследованию. Кроме того, этот прием часто используется западными странами в СБ ООН для того, чтобы не пропустить невыгодные им резолюции», – считает парламентарий.

    «Я убежден, что шансов на расследование произошедшего теракта под эгидой ООН нет. США и их союзники не пропустят такое решение, однако мы в свою очередь будем продолжать ставить этот вопрос, требовать объективного разбирательства и допуска России», – подчеркнул он.

    «Можно предположить, что когда-нибудь изменится позиция ряда европейских стран после смены действующих там сегодня правительств. И тогда весь мир узнает правду. Однако уже сейчас понятно, кто виновен в случившемся. Я абсолютно уверен, что даже на Западе практически не осталось сомнений – это США», – резюмировал Долгов.

      

    Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в своем Telegram-канале отметил, что «официальный Вашингтон фактически признал свою причастность к взрывам труб «Северного потока».

    «По-другому рассматривать итоги вчерашнего заседания в СБ ООН по проекту российской резолюции практически невозможно. Хотя никто не решился голосовать против предложения Москвы о международном расследовании преступления века, но нас поддержали лишь две страны из нынешнего состава Совбеза (КНР и Бразилия – обе входят в БРИКС). Остальные вслед за США воздержались», – пишет он.

    «Кстати, есть повод всерьез задуматься о включении в число постоянных членов СБ ООН таких суверенных государств, как Бразилия, Индия, ЮАР, и о переносе штаб-квартиры ООН с территории США в более приличное место», – отметил сенатор.

    «Что же до расследования, то у нас есть свой УК, и им надо пользоваться в полной мере в отношении всех причастных к злодеянию против наших газопроводов, где бы они ни были и кем бы не оказались!» – акцентировал он.

    Ранее Совет Безопасности ООН не принял российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках». За документ проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Соавторами резолюции выступили также Белоруссия, Венесуэла, КНДР, Никарагуа, Сирия и Эритрея. Однако они не входят в состав Совета Безопасности ООН и не участвовали в голосовании. Воздержались 12 стран: Албания, Британия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, США, Франция, Швейцария, Эквадор, Япония.

    Против российско-китайской резолюции не проголосовал никто. Таким образом, резолюция не набрала необходимых для принятия девяти голосов.

    В тексте документа предлагалось поручить генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу создать международную независимую комиссию для проведения всеобъемлющего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов акта диверсии на газовых трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», в том числе для установления исполнителей, спонсоров, организаторов диверсии и их сообщников.

    Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что Россия сомневается в транспарентности расследований Германии, Дании и Швеции по диверсиям на «Северных потоках» и считает, что предпринимаемые ими действия могут быть нацелены на сокрытие улик.

    Как пояснил Небензя, Россия настаивает на формировании международной независимой комиссии для проведения всеобъемлющего, транспарентного и беспристрастного расследования обстоятельств произошедшего. Он подчеркнул, что это особенно важно на фоне появления новых фактов, а также множащихся в СМИ версий произошедшего разной степени достоверности или абсурдности.

    В минувшую субботу президент России Владимир Путин заявил, что полностью согласен с выводами американского журналиста Сеймура Херша о причастности спецслужб США к подрыву «Северных потоков».

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    Коментарии (11)
    Сербия передала Украине электроэнергетическое оборудование
    Пресс-служба правительства Сербии сообщила об отправке на Украину электроэнергетического оборудования

    28 марта 2023, 23:44

    Текст: Антон Никитин

    Сербия отправила на Украину электроэнергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба правительства республики. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич пообещала помочь Украине в восстановлении электроэнергетической системы.

    Как сообщает пресс-служба, в состав передаваемого Украине от Сербии груза вошли 19 различных электронных устройств и частей электрической инфраструктуры, которые Белград решил выделить в качестве гуманитарной помощи. На отправке оборудования присутствовала премьер-министр Сербии Ана Брнабич, которая пообещала, что Белград продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь в той мере, в какой это возможно, передает ТАСС.

    Премьер Сербии заявила, что идея отправки электроэнергетического оборудования в пострадавшие районы Украины принадлежит послу Японии в Сербии Такахико Кацумата, чья страна председательствует сейчас в G7, и главе делегации ЕС в стране Эммануэлю Жофре, которые призвали правительство Сербии рассмотреть возможность подобной помощи.

    Брнабич также сообщила, что правительство Сербии продолжит сотрудничество с электроэнергетическими компаниями, чтобы постоянно идентифицировать определенное оборудование, которое будет отправлено для помощи в восстановлении электроэнергетической системы Украины. Как подчеркнула Брнабич, Сербия является единственной страной Западных Балкан, которой удалось оказать Украине такую помощь.

    Премьер-министр республики напомнила, что Сербия уже пожертвовала 3 млн евро во время донорской конференции в Варшаве, две современные машины скорой помощи, а также организовала летнюю школу для восстановления украинских детей в Баня-Ковиляче.

    В начале марта президент Сербии Александар Вучич назвал ложью сообщения о продаже оружия Украине.

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    В Киеве переименовали проспект Гагарина
    В Киеве проспект Гагарина переименовали в честь первого космонавта Украины Каденюка

    28 марта 2023, 13:55

    Текст: Дмитрий Зубарев

    В Киеве проспект Юрия Гагарина переименовали в честь первого и единственного космонавта Украины Леонида Каденюка, сообщили в пресс-службе Киевского горсовета.

    По сообщению ведомства, в целях деколонизации топонимики путем рейтингового электронного голосования было выбрано новое название – Леонида Каденюка, в честь украинского летчика-испытателя, первого и единственного на сегодня космонавта Украины, передает РИА «Новости».

    Решение во время электронного голосования поддержали более 21 тыс. горожан.

    Леонид Каденюк родился в селе Клишковцы Черновицкой области, вместе с другими советскими космонавтами испытывал систему «Буран», был летчиком-испытателем Государственного НИИ Военно-воздушных сил СССР.

    19 ноября 1997 года совершил космический полет (продолжительностью 15 суток 16 часов) в качестве специалиста по полезной нагрузке на американском космическом корабле-шаттле «Колумбия».

    Напомним, в 2018 году первый и единственный космонавт независимой Украины Леонид Каденюк умер в Киеве на 68-м году жизни.

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    Эксперт рассказал о позволяющей сбивать почти все снаряды GLSDB системе ПВО
    Военный эксперт Кнутов объяснил значение первого перехвата «умной» ракеты GLSDB силами ПВО России
    		  
    28 марта 2023, 19:43
    Фото: Kento Nara/Geisler-Fotopress/Global Look Press
    Текст: Евгений Поздняков

    Факт перехвата снаряда GLSDB означает, что российская ПВО прошла этап накопления данных по этому боеприпасу, сказал газете ВЗГЛЯД военный историк Юрий Кнутов. Теперь, по его словам, предстоит научить сбивать эти снаряды не только ЗРК, но и комплексы РЭБ.

    «Перехват GLSDB – событие знаковое. Этот снаряд представляет собой комбинацию реактивного двигателя от HIMARS и ракеты GBU-39. Она запускается с наземных установок с большой дальностью – до 150 км. Разработка крайне высокотехнологичная, что требует особого подхода к ее устранению», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Прежде всего, стрельба по подобной цели подразумевает создание у нас определенного программного обеспечения (ПО). Для этого необходимо накопить алгоритмические данные, обработать их и систематизировать. Мы уже делали нечто подобное с HIMARS: военные пытались захватить ракеты на автоматическое сопровождение и производили запуск наших систем», – подчеркивает эксперт.

    «В случае успеха информация фиксировалась и в дальнейшем использовалась при составлении ПО. Отмечу, что сам факт перехвата GLSDB означает, что этап накопления данных мы успешно прошли. Теперь можно более подробно ознакомиться с характеристиками боеприпаса и его рабочими частотами», – отмечает собеседник.

    «Это позволит подключить к обороне не только зенитно-ракетные комплексы, но и системы РЭБ, которые смогут сбивать ракеты с намеченного курса. Также у нас появляется возможность внести некоторые улучшения в уже имеющееся ПО, а затем загрузить его к остальным алгоритмам. Это позволит достичь почти стопроцентной вероятности поражения целей GLSDB», – резюмирует Кнутов.

    Ранее стало известно, что силы российской ПВО успешно перехватили управляемый реактивный снаряд GLSDB в зоне спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство обороны.

    Напомним, в феврале США сообщили о решении передать Украине дальнобойные боеприпасы GLSDB к РСЗО HIMARS с дальностью действия около 150 км. Подобные снаряды теоретически позволили бы ВСУ атаковать Крым. При этом Пентагон оставил на усмотрение офиса Зеленского принятие решения об ударах по российскому полуострову.

    Комментируя эти сообщения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западное оружие, передаваемое ВСУ, не сможет повлиять на достижение Россией целей спецоперации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как ВС РФ создает ПО для противодействия ракетам HIMARS.

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    Зеленский заявил о готовности принять Си Цзиньпина на Украине
    Президент Украины Зеленский заявил о готовности принять председателя Китая Си Цзиньпина на Украине
    		   
    29 марта 2023, 08:35
    Фото: President Of Ukraine,Yao Dawei/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский готов принять председателя Китая Си Цзиньпина, пишет Associated Press.

    По его словам, есть большое желание поговорить с председателем КНР, контактов с ним не было больше года. Си Цзиньпину уже направлено приглашение, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Ранее замдиректора Института Китая и современной Азии Сергей Уянаев заявил, что разговор Си Цзиньпина с Зеленским может состояться ввиду сбалансированной позиции Пекина.

    До этого Зеленский сообщил, что по дипломатическим каналам передал Китаю украинскую «формулу мира». Он отметил, что КНР официально приглашена к диалогу, в настоящий момент Киев ожидает решения Пекина.

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    В США решили увеличить производство боеприпасов из-за Украины
    Генерал Милли: США с учетом конфликта на Украине пересматривают объемы производства боеприпасов
    		  
    28 марта 2023, 20:23
    Фото: REUTERS/Brendan McDermid
    Текст: Вера Басилая

    Министерство обороны США пересматривает объемы изготовления боеприпасов с учетом опыта боевых действий на Украине, заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

    По словам Милли, на Украине происходит невероятный расход обычных боеприпасов, несмотря на то, что конфликт региональный. Он отметил, что в случае большой войны, «если она, не дай Бог, когда-нибудь случится», расход боеприпасов будет колоссальным, поэтому сейчас идет проверка работы всех действующих военных заводов, передает ТАСС.

    Он отметил, что после проверки будут произведены расчеты, на которых будут основываться запросы на финансирование. Особое внимание, по словам Милли, уделяется артиллерийским снарядам калибра 155 мм, которые поставляются в большом количестве на Украину.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как НАТО обвинило украинских артиллеристов в расточительности.

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    В Ивано-Франковске сторонники ПЦУ захватили последний храм УПЦ

    28 марта 2023, 17:15

    Текст: Алексей Дегтярёв

    В Ивано-Франковске последний храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) захватили сторонники так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), заявили в УПЦ.

    Рейдеры прошли через боковые двери храма, открыли центральный проход и вытолкали прихожан, полиция не вмешивалась, сообщили в УПЦ, передает РИА «Новости».

    В Черновицко-Буковинской епархии заявили, что духовенство храма не вышло на связь, пока подтвердить, что оно живо, нет возможности. Согласно данным епархии, духовенство пытаются «вытравить слезоточивым газом», все это проводится при поддержке нацполиции Украины.

    Ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало доклад о дискриминации в отношении канонической УПЦ.

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    Православная церковь в США осудила преследование УПЦ

    28 марта 2023, 21:37

    Текст: Ольга Иванова

    Православная церковь в Америке осуждает преследования Украинской православной церкви (УПЦ) и готова оказать ей поддержку, говорится в распространенном заявлении предстоятеля Православной церкви в Америке митрополита Тихона.

    Митрополит заявил, что церковь признает «законные нужды государств по обеспечению своей безопасности, особенно во время войны», но также осуждает «ограничения религиозных свобод в отношении любых групп на Украине», особенно осуждает любое всеобщее преследование Украинской православной церкви, передает ТАСС.

    «Мы вновь заверяем митрополита Онуфрия, священнослужителей и украинских верующих, которые со всех сторон окружены бедами, что Православная церковь в Америке готова поддержать Украинскую православную церковь нашими молитвами и любыми иными средствами в нашем распоряжении», – заключил митрополит Тихон.

    Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором говорится о дискриминации в отношении Украинской православной церкви (УПЦ).

    Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в воскресенье провел службу в Киево-Печерской лавре, храмы которой по предписанию властей церковь должна покинуть уже в среду.

    Ранее глава информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ), митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент сообщил, что доступ к мощам святых в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры будет закрыт с 21 марта.

    Напомним, 13 марта на территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения, без документов и уведомлений прибыла госкомиссия с проверкой. Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины.

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