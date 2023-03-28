В Париже на акции протеста задержали 27 человек

Полиция задержала 27 человек на акции протеста против пенсионной реформы в Париже

Полиция задержала во вторник 27 человек в ходе акции протеста в Париже против пенсионной реформы, всего в демонстрациях во Франции приняли участие 740 тыс. человек, передает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру.

Во вторник по всей Франции прошли демонстрации на фоне десятой общенациональной забастовки против уже принятой правительством пенсионной реформы. Источник сообщил, что на манифестации радикалы black bloc начали кидать в полицию петарды и стеклянные бутылки, правоохранители в ответ применили против протестующих слезоточивый газ, передает РИА «Новости».

Телеканал BFMTV, что в ходе акции в столице задержаны 27 человек. По данным МВД Франции, в демонстрациях по всей стране приняли участие 740 тыс. человек, в Париже – 93 тыс. человек.

Ранее газета «Фигаро» сообщила, что более полумиллиона человек вышли на улицы французских городов, выражая несогласие с пенсионной реформой.

Напомним, в Париже и других городах страны уже несколько дней проходят акции протеста из-за того, что власти Франции подняли пенсионный возраст без проведения голосования в парламенте.

Газета ВЗГЛЯД писала, что происходит во Франции после поднятия пенсионного возраста.