Французов лишают ключевых завоеваний XX века

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25 марта, суббота  |  Последнее обновление — 15:21  |  vz.ru
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Россия подрывает главенство доллара в мировой торговле

Рубль помогает доллару слабеть Станислав Красильников/ТАСС
Россия продолжает работу по ослаблению долларовой экономической системы. В планах Москвы продолжить наращивать торговлю в национальных валютах как в рамках ЕАЭС, так и с Китаем, который уже стал главным торговым партнером. Попытки подвинуть доллар в глобальной торговле раньше предпринимали японская йена, потом евро. Теперь наступило время новой альтернативной валюты. Однако США так просто не отдадут свое место под солнцем.  Подробности...
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Россия и Китай начали второй этап создания многополярного мира

Создание контуров нового мира – общая цель России и ее партнеров Донат Сорокин/ТАСС
Визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина стал «оплеухой американцам» и обозначил новый этап формирования многополярного мира. США понимают, что эра их гегемонии проходит, но будут всячески этому сопротивляться. К такому выводу пришли политологи в ходе дискуссии о роли России в будущем многополярном мире.  Подробности...
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Россия предъявила Украине и Западу мощный бронетанковый кулак

В России с советских времен сохранилось несколько танковых заводов, в том числе и знаменитый УВЗ Марина Молдавская/ТАСС
Отечественный ВПК «раскочегарился», большинство заводов трудится в три смены, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В результате, по его словам, Россия в этом году выпустит полторы тысячи танков. У нашей армии появится самый мощный бронетанковый кулак во всей Евразии. Перевес сил на украинском поле боя станет бесспорным. За счет каких ресурсов будет достигнут рекордный темп выпуска бронетехники? Подробности...
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Как ненависть украинцев к полякам перековали в любовь

Волынская резня – массовое убийство поляков членами ОУН – до сих пор бередит историческую память EPA/ТАСС
Самый близкий к украинцам народ не русские, а поляки, такое мнение, как утверждают местные социологи, сегодня наиболее популярно в украинском обществе. Неужели украинцы забыли многолетнюю вражду с поляками, Волынскую резню и претензии Варшавы на Львов? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Для Киева и Варшавы команда «Голос» звучит на английском

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Польское телевидение за свои деньги снимет сезон украинского шоу «Голос країни». Но это не «украинизация Польши» или «полонизация Украины», а попытка создать гибридную польско-украинскую нацию. Подробности...

Милитаризация Польши принципиально опасна для Европы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Предположим, что планы польских реваншистов станут реальностью. Мир получит Польшу с территорией, расширенной за счет Галиции, с армией, вооруженной до зубов и получившей боевой опыт. Кому будет угрожать такая Польша, только ли России и Белоруссии? Подробности...
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Как русские взяли мощнейшую крепость, дважды уступая числом

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 марта 1915 года русским сдалась большая и хорошо укрепленная австро-венгерская крепость Перемышль. Гарнизон состоял из качественных войск и в два раза превосходил по численности осаждавших. Но противника это не спасло. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Двуличие Европы и лично Макрона

Почему Си не звонит Зеленскому

Румыния хочет кусок Украины

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Французов лишают ключевых завоеваний XX века

    Вариант, который предложило правительство Макрона, в сравнении с другими странами ЕС может показаться щадящим
    		  
    25 марта 2023, 14:00
    Фото: Maxime Gruss/Reuters
    Текст: Валерия Вербинина

    Беспорядки, сотни раненых полицейских, сожженные машины, разбитые витрины, почти пятьсот задержаний по всей Франции. Неужели все это из-за того, что правительство решило поднять пенсионный возраст с 62 до 64 лет? Не странно ли это с учетом, что в других странах ЕС люди выходят на пенсию еще позднее? Да, перед нами только верхушка айсберга. Французы в бешенстве потому, что их лишают гораздо большего.

    Стороннему наблюдателю, знакомому с тем, как обстоят дела с пенсиями в Евросоюзе, горячность французов может показаться чрезмерной. Если посмотреть на то, что творится у соседей по континенту, вариант, который предложило правительство Макрона, может показаться очень даже щадящим. Особенно учитывая тот факт, что изначально предполагалось поднять пенсионный возраст до 65 лет, и только затем было решено не злить народ и поднять лишь до 64. Впрочем, народ все равно разозлился, но это уже другая тема.

    Например, сейчас в благополучной Германии возраст выхода на пенсию составляет больше 65 лет, в Дании - 67, в Испании - 66 лет, в Италии - 67. Практически везде в Европе возраст выхода на пенсию растет.

    Это связано как с увеличением средней продолжительности жизни, так и с ростом числа пенсионеров по сравнению с числом работающих. Пенсии не берутся из воздуха, и их нельзя напечатать на станке. Пенсии обеспечиваются за счет тех, кто работает в настоящий момент.

    Однако, когда правительство Макрона решило поднять пенсионный возраст, оно натолкнулось на глухую стену непонимания. Дело в том, что во Франции с начала 80-х годов прошлого века все, что связано с социальной сферой, находилось на более высоком уровне, чем в других странах Европы. Французы привыкли к тому, что у них не просто все хорошо, а лучше, чем у кого бы то ни было. Низкий возраст выхода на пенсию воспринимался как нечто само собой разумеющееся. И когда наступили сложные времена, а с ними необходимость затягивать пояса, для многих это оказалось неприятным сюрпризом.

    Вопрос о пенсиях во Франции имеет долгую историю. Король-Солнце Людовик XIV стал тут в некотором роде первопроходцем: он учредил пенсии для моряков и солдат, а также - из любви к танцам - для танцоров королевской Оперы. 

    В течение XIX века появились пенсии для некоторых категорий чиновников. Например, закон от 9 июня 1853 предусматривал пенсию для госслужащих после 60 лет, при условии, что они проработали не менее 30 лет. Однако в любом случае это была капля в море по сравнению с количеством занятых на разных работах, которые никаких пенсий не получали.

    Первые пенсии для рабочих и крестьян были учреждены законом от 5 апреля 1910 года. Выходить на пенсию можно было начиная с 65 лет. Подвох заключается в том, что в ту эпоху мало кто доживал до 65, из-за чего  представители Всеобщей конфедерации труда, одного из крупнейших профсоюзов страны, обозвали эту пенсию «пенсией для мертвецов». 

    Законы от 4 и 19 октября 1945 года значительно продвинули дело вперед. Был создан аналог пенсионного фонда, но оставлен прежний возраст выхода на полную пенсию  - 65 лет - при соблюдении ряда условий, прежде всего определенного периода отчислений в пенсионный фонд.

    О том, что систему необходимо реформировать, говорили многие, но отважился сделать это лишь Франсуа Миттерран. В 1981 году, став кандидатом в президенты, он включил в свою предвыборную программу под 82 номером обещание снизить пенсионный возраст  до 60 лет. Ну пообещал и пообещал, скажете вы. Мало ли кто что обещает. Но интереснее всего, что Миттерран свое слово сдержал и действительно снизил пенсионный возраст, едва стал президентом.  Помимо ранней пенсии, при нем также появились рабочая неделя в 39 часов и пятая оплачиваемая неделя отпуска.

    Следует заметить, что помимо общего пенсионного закона для всех во Франции долгое время существовали и особые пенсионные правила для некоторых видов профессий. Раньше могут выходить на пенсию железнодорожники (в среднем в 54,5 года), военные, моряки (в среднем в 57,6 лет), работники электрической и газовой промышленности (средний возраст выхода на пенсию 56,9 лет), артисты «Комеди Франсез» и уже знакомые нам танцовщики Оперы. Причем последним Король-Солнце позволил уходить на пенсию в 40 лет, и так продолжалось несколько веков, пока экономный президент Саркози не поднял им пенсионный возраст на 2 года.

    Еще когда президент Миттерран был жив, он предсказывал, что его противники ополчатся против большинства социальных завоеваний, которые он отстаивал, в первую очередь против пенсионной системы. Ее атаковали с разных точек: в 1993 году при премьер-министре Балладюре увеличили количество лет, во время которых надо делать выплаты в пенсионный фонд. В 2010 при президенте Саркози увеличили пенсионный возраст на два года.

    А при Макроне и вовсе повели наступление широким фронтом, решив не только поднять пенсионный возраст еще раз на два года, но и отменить большинство специальных пенсионных режимов, которые тут же заклеймили как «архаичные и несправедливые». Несправедливость их, очевидно, в том, что они позволяют людям после тяжелой работы выйти на пенсию раньше и получать больше, а значит, обременяют родное государство.

    Нынешнее противостояние власти и народа очень напоминает то, которое уже было в 2010 году.

    Тогда в марте началась серия протестов и забастовок, которые продолжались с перерывами несколько месяцев. Тогдашний министр экономики Франции Кристина Лагард оценивала потери каждого забастовочного дня в 400 миллионов евро - с оговоркой, что на самом деле трудно вычислить, сколько именно потеряла французская экономика из-за противодействия граждан.

    Девять месяцев граждане выходили на улицы, протестуя против реформы. Были заблокированы 12 нефтеперерабатывающих заводов, на трети АЭС не хватало бензина, и тогдашний глава страны Николя Саркози принял силовые меры, чтобы разблокировать заводы и восстановить обеспечение потребителей топливом. В ноябре движение протеста захлебнулось. Возможно, немалую роль в этом сыграло принятие закона о том, что если бастующие работники откажутся повиноваться властям в ключевых секторах и исполнять свои обязанности, им может угрожать до 5 лет тюрьмы.

    Так или иначе, Саркози добился своего, и обществу пришлось смириться с реформой. Теперь по тому же пути идет и Макрон, прикрываясь заявлениями о том, что да, закон непопулярен, но такова экономическая необходимость, и без него никуда не деться.

    Меж тем люди видят, что их права съеживаются, как шагреневая кожа, и дело ведь не только в пенсиях. Упирая на необходимость повышать пенсионный возраст, Макрон одновременно отказывается облагать налогами сверхприбыли крупнейших корпораций, что вызывает здравые вопросы у народа. Почему, например, одни должны трудиться до седьмого пота, а другие даже не платят налоги со своих доходов?

    Чем все окончится, пока никто не берется предсказать, но ясно, что французская улица крайне раздражена. И не зря граждане писали лозунги «Смерть королю» и «Мы отрубили голову Людовику XVI, пришла пора повторить». Желание, конечно, интересное - но повторить им вряд ли кто-то даст.

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