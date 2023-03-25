Французов лишают ключевых завоеваний XX века

Беспорядки, сотни раненых полицейских, сожженные машины, разбитые витрины, почти пятьсот задержаний по всей Франции. Неужели все это из-за того, что правительство решило поднять пенсионный возраст с 62 до 64 лет? Не странно ли это с учетом, что в других странах ЕС люди выходят на пенсию еще позднее? Да, перед нами только верхушка айсберга. Французы в бешенстве потому, что их лишают гораздо большего.

Стороннему наблюдателю, знакомому с тем, как обстоят дела с пенсиями в Евросоюзе, горячность французов может показаться чрезмерной. Если посмотреть на то, что творится у соседей по континенту, вариант, который предложило правительство Макрона, может показаться очень даже щадящим. Особенно учитывая тот факт, что изначально предполагалось поднять пенсионный возраст до 65 лет, и только затем было решено не злить народ и поднять лишь до 64. Впрочем, народ все равно разозлился, но это уже другая тема.

Например, сейчас в благополучной Германии возраст выхода на пенсию составляет больше 65 лет, в Дании - 67, в Испании - 66 лет, в Италии - 67. Практически везде в Европе возраст выхода на пенсию растет.

Это связано как с увеличением средней продолжительности жизни, так и с ростом числа пенсионеров по сравнению с числом работающих. Пенсии не берутся из воздуха, и их нельзя напечатать на станке. Пенсии обеспечиваются за счет тех, кто работает в настоящий момент.

Однако, когда правительство Макрона решило поднять пенсионный возраст, оно натолкнулось на глухую стену непонимания. Дело в том, что во Франции с начала 80-х годов прошлого века все, что связано с социальной сферой, находилось на более высоком уровне, чем в других странах Европы. Французы привыкли к тому, что у них не просто все хорошо, а лучше, чем у кого бы то ни было. Низкий возраст выхода на пенсию воспринимался как нечто само собой разумеющееся. И когда наступили сложные времена, а с ними необходимость затягивать пояса, для многих это оказалось неприятным сюрпризом.

Вопрос о пенсиях во Франции имеет долгую историю. Король-Солнце Людовик XIV стал тут в некотором роде первопроходцем: он учредил пенсии для моряков и солдат, а также - из любви к танцам - для танцоров королевской Оперы.

В течение XIX века появились пенсии для некоторых категорий чиновников. Например, закон от 9 июня 1853 предусматривал пенсию для госслужащих после 60 лет, при условии, что они проработали не менее 30 лет. Однако в любом случае это была капля в море по сравнению с количеством занятых на разных работах, которые никаких пенсий не получали.

Первые пенсии для рабочих и крестьян были учреждены законом от 5 апреля 1910 года. Выходить на пенсию можно было начиная с 65 лет. Подвох заключается в том, что в ту эпоху мало кто доживал до 65, из-за чего представители Всеобщей конфедерации труда, одного из крупнейших профсоюзов страны, обозвали эту пенсию «пенсией для мертвецов».

Законы от 4 и 19 октября 1945 года значительно продвинули дело вперед. Был создан аналог пенсионного фонда, но оставлен прежний возраст выхода на полную пенсию - 65 лет - при соблюдении ряда условий, прежде всего определенного периода отчислений в пенсионный фонд.

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О том, что систему необходимо реформировать, говорили многие, но отважился сделать это лишь Франсуа Миттерран. В 1981 году, став кандидатом в президенты, он включил в свою предвыборную программу под 82 номером обещание снизить пенсионный возраст до 60 лет. Ну пообещал и пообещал, скажете вы. Мало ли кто что обещает. Но интереснее всего, что Миттерран свое слово сдержал и действительно снизил пенсионный возраст, едва стал президентом. Помимо ранней пенсии, при нем также появились рабочая неделя в 39 часов и пятая оплачиваемая неделя отпуска.

Следует заметить, что помимо общего пенсионного закона для всех во Франции долгое время существовали и особые пенсионные правила для некоторых видов профессий. Раньше могут выходить на пенсию железнодорожники (в среднем в 54,5 года), военные, моряки (в среднем в 57,6 лет), работники электрической и газовой промышленности (средний возраст выхода на пенсию 56,9 лет), артисты «Комеди Франсез» и уже знакомые нам танцовщики Оперы. Причем последним Король-Солнце позволил уходить на пенсию в 40 лет, и так продолжалось несколько веков, пока экономный президент Саркози не поднял им пенсионный возраст на 2 года.

Еще когда президент Миттерран был жив, он предсказывал, что его противники ополчатся против большинства социальных завоеваний, которые он отстаивал, в первую очередь против пенсионной системы. Ее атаковали с разных точек: в 1993 году при премьер-министре Балладюре увеличили количество лет, во время которых надо делать выплаты в пенсионный фонд. В 2010 при президенте Саркози увеличили пенсионный возраст на два года.

А при Макроне и вовсе повели наступление широким фронтом, решив не только поднять пенсионный возраст еще раз на два года, но и отменить большинство специальных пенсионных режимов, которые тут же заклеймили как «архаичные и несправедливые». Несправедливость их, очевидно, в том, что они позволяют людям после тяжелой работы выйти на пенсию раньше и получать больше, а значит, обременяют родное государство.

Нынешнее противостояние власти и народа очень напоминает то, которое уже было в 2010 году.

Тогда в марте началась серия протестов и забастовок, которые продолжались с перерывами несколько месяцев. Тогдашний министр экономики Франции Кристина Лагард оценивала потери каждого забастовочного дня в 400 миллионов евро - с оговоркой, что на самом деле трудно вычислить, сколько именно потеряла французская экономика из-за противодействия граждан.

Девять месяцев граждане выходили на улицы, протестуя против реформы. Были заблокированы 12 нефтеперерабатывающих заводов, на трети АЭС не хватало бензина, и тогдашний глава страны Николя Саркози принял силовые меры, чтобы разблокировать заводы и восстановить обеспечение потребителей топливом. В ноябре движение протеста захлебнулось. Возможно, немалую роль в этом сыграло принятие закона о том, что если бастующие работники откажутся повиноваться властям в ключевых секторах и исполнять свои обязанности, им может угрожать до 5 лет тюрьмы.

Так или иначе, Саркози добился своего, и обществу пришлось смириться с реформой. Теперь по тому же пути идет и Макрон, прикрываясь заявлениями о том, что да, закон непопулярен, но такова экономическая необходимость, и без него никуда не деться.

Меж тем люди видят, что их права съеживаются, как шагреневая кожа, и дело ведь не только в пенсиях. Упирая на необходимость повышать пенсионный возраст, Макрон одновременно отказывается облагать налогами сверхприбыли крупнейших корпораций, что вызывает здравые вопросы у народа. Почему, например, одни должны трудиться до седьмого пота, а другие даже не платят налоги со своих доходов?

Чем все окончится, пока никто не берется предсказать, но ясно, что французская улица крайне раздражена. И не зря граждане писали лозунги «Смерть королю» и «Мы отрубили голову Людовику XVI, пришла пора повторить». Желание, конечно, интересное - но повторить им вряд ли кто-то даст.

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