Во Франции в акциях протеста приняли участие более 500 тыс. человек

Более полумиллиона человек вышли на улицы французских городов, выражая несогласие с пенсионной реформой, сообщила газета «Фигаро» со ссылкой на данные МВД.

Отмечается, что акции прошли в 214 коммунах Франции, всего в них приняло участие 556 тыс. человек, передает ТАСС.

Это в полтора раза меньше, чем в ходе акций 23 марта, когда на улицы вышли почти 850 тыс. человек, и вдвое меньше, чем 7 марта (1 млн человек).

Напомним, в Париже и других городах страны уже несколько дней проходят акции протеста из-за того, что власти Франции подняли пенсионный возраст без проведения голосования в парламенте. Во время очередной манифестации в Париже полиция задержала 26 человек. Протестующие кидали в полицию петарды и стеклянные бутылки, а правоохранители в ответ применили слезоточивый газ.