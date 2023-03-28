В МИД сообщили о страхе Запада беспристрастного расследования по «Северным потокам»

Отказ стран Запада поддержать российский проект резолюции по расследованию диверсий на «Северных потоках» говорит об их боязни беспристрастного установления истинных причин произошедшего, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Также она добавила, что Россия и далее продолжит добиваться принятия всех необходимых мер для определения виновных и привлечения их к ответственности по ситуации с «Северными потоками», говорится на сайте МИД.

«Положение дел, когда даже минимальная прозрачность достигается лишь через привлечение повышенного внимания СБ к соответствующей деятельности на национальном уровне, подтверждает безальтернативность независимого международного расследования обстоятельств диверсии. Россия и далее продолжит добиваться принятия всех необходимых мер для определения виновных и привлечения их к ответственности», – указала Захарова.

Накануне СБ ООН не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках».

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва сомневается в транспарентности расследований Германии, Дании и Швеции по диверсиям на газопроводах и считает, что предпринимаемые ими действия могут быть нацелены на сокрытие улик.