Названы преимущества России в конкуренции с Францией и США в Африке

Политолог Андреева: России нужно четко расставить свои приоритеты в Африке

Конкурируя с США и Францией в Африке, России важно помнить о приоритетных задачах и сохранить свое главное преимущество – это моральное превосходство над Парижем и Вашингтоном в вопросах борьбы с неоколониализмом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала сотрудник Института Африки РАН Тамара Андреева. В четверг в Москве прошла конференция, посвященная Африке как новому центру формирующегося многополярного мира.

«Когда мы говорим о соперничестве разных государств на Африканском континенте, то важно помнить: они приходят в Африку как гости. Соответственно, играть нужно по правилам хозяев, а не наоборот. Многим западным странам этому лишь предстоит научиться», – пояснила Тамара Андреева, младший научный сотрудник Института Африки РАН.

«Сами африканцы придерживаются многовекторной политики. Они стремятся поддерживать и развивать равное сотрудничество со всеми иностранными партнерами. Они не хотят отказываться от взаимодействия с одним государством в пользу другого. Это прекрасно видно по тому, как вопреки давлению Запада многие страны Африки по-прежнему придерживаются нейтральной позиции в отношении украинского кризиса», – указала эксперт.

«Сейчас Россия выбрала для себя роль альтернативного источника силы на фоне так называемого «коллективного Запада» и активно придерживается антиколониальной риторики, которая вызывает позитивный отклик у наших коллег. На этом фоне в ряде бывших французских колоний значительно вырос уровень недовольства политикой Парижа, что открывает для нас новые возможности», – отметила она.

«У России в Африке, в первую очередь, есть моральное преимущество: по отношению к нам отсутствует предвзятость. А вот действия Франции, даже если они в чем-то здравые, воспринимаются как элементы экспансии и неоколониализма. В случае с Россией таких ассоциаций не возникает», – пояснила собеседница.

«Тем не менее, России нужно осторожно конкурировать с США и Францией в Африке. Позиции Вашингтона и Парижа все еще крепки, их политика проверена временем. Во-вторых, соперничество забирает множество ресурсов и рассеивает внимание, чем могут воспользоваться наши оппоненты. Поэтому России необходимо четко понимать, какие вопросы и в каких странах для нас приоритетны, а какие второстепенны», – заключила Андреева.

Во вторник Центр изучения российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки провел в Москве научную конференцию: «Африка - восходящий центр формирующегося многополярного мира». Мероприятие организовали Российский совет по международным делам (РСМД), Институт мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН и журнал «Мировая экономика и международные отношения» (МЭиМО).

Сама Тамара Андреева выступила с докладом об африканской повестке США и Франции на прошедшей во вторник в Москве конференции: «Африка – восходящий центр формирующегося многополярного мира».

Параллельно с этим эксперты и ученые обсудили возрастающую роль Африки в мире, факторы ее экономического роста, глобальные и региональные вызовы и угрозы, место континента в стратегиях основных мировых центров силы, а также перспективы развития российско-африканских отношений.