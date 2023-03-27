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ЕС и Британия активизировали переговоры о сотрудничестве в области обороны
FT: ЕС и Британия активизировали переговоры об оборонном сотрудничестве
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Высокопоставленные чиновники ЕС и Великобритании в последние недели активизировали переговоры о потенциальных шагах для более тесного сотрудничества в области обороны и безопасности, сообщили СМИ.
Как сообщила Financial Times со ссылкой на информированные источники, чиновники провели неформальные переговоры с целью улучшения координации увеличения производства оружия в Европе, передает РИА «Новости».
Как пишет издание, источники, близкие к переговорам, заявили, что обсуждения направлены на постепенный прогресс, однако при этом чиновники опасаются потенциальной политической реакции со стороны евроскептиков из британской Консервативной партии.
Financial Times отмечает, что, по словам чиновников, спецоперация России на Украине привлекла внимание и к необходимости лучшей координации по вопросам безопасности, и к согласованному планированию оборонной промышленности. Кроме того, чиновники ЕС стремятся изучить другие потенциальные области сотрудничества, как, например, обмен разведданными, совместные оборонные миссии и возможные связи с Европейским оборонным агентством.
Ранее сенатор Константин Долгов сказал газете ВЗГЛЯД, что США выгодно истощение военных запасов Европы из-за поддержки Украины, потому что теперь поставлять оружие и боеприпасы для европейских стран будут американские предприятия.
Путин объяснил, почему военная техника Украины доезжает до передовой
Путин: Украинскую технику перевозят по ночам, какие-то цели удается достать, какие-то – нет
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Украинскую военную технику до линии боевого соприкосновения перевозят скрытно по ночам, какие-то цели российским военным удается достать, какие-то – нет, но такая задача есть, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».
Во время интервью Путину был задан вопрос о том, почему военная техника Украины доезжает до линии боевого соприкосновения, а не уничтожается на дальних подступах ударами российских сил.
«Что-то удается сделать нашим военным, что-то – нет. Перевозят скрытно по ночам. Но то что удается достать – достают. Но такая цель, конечно, есть. Ни у кого не должно быть сомнений, что кто-то просто безразлично, спустя рукава... нет, конечно», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Ранее начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что ВС России не допустили переброску резервов вооруженных сил Украины на Купянском направлении, а также ротации подразделений ВСУ.
В Британии раскрыли потери ВСУ в Артемовске
Sunday Times: Украина теряет до 200 солдат в день в Артемовске
В сражении за Артемовск ВСУ теряют от 100 до 200 солдат в день. Такие значительные потери могут вынудить ВСУ оставить город, сообщают британские СМИ.
Как пишет Sunday Times, Киев теряет до 200 военнослужащих в день, что может заставить ВСУ оставить город и отступить к Краматорску и Славянску, передает URA.RU.
Ранее газета Politico сообщила, что ВСУ за время конфликта потеряли более 100 тыс. военных, многие из потерь происходят в Артемовске.
Напомним, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев развернул мобильный крематорий в лесу в районе села Миньковка северо-западнее Артемовска на удалении от основных дорог в ДНР.
В Конгрессе США отреагировали на слова Путина о долларе
Конгрессвумен Грин указала на угрозу «замены» доллара юанем из-за «прокси-войны» США с Россией на Украине
Из-за прокси-войны, которую США решили развязать с Россией на Украине, доллар может рухнуть, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
Конгрессвумен заявила в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что еще год назад, когда «Вашингтон решил развязать прокси-войну с Россией на Украине», она предупреждала об угрозе «замены» доллар юанем. По ее словам, «теперь это происходит».
Грин полагает, что ситуация на Украине грозит жителям США экономическими проблемами, с которыми страна не сталкивалась за всю свою историю, если доллар рухнет. Грин считает, что ответственность за это ляжет на американских разжигателей войны. Причем США «никогда не смогут оправиться». «Этому должен быть положен конец», – заявила конгрессвумен.
Так Грин отреагировала на заявление главы российского государства Владимира Путина о том, что США, ограничивая использование доллара, «пилят сук, на котором сидят». По его словам, в мире после заморозки Западом российских золотовалютных резервов «сделали вывод», что США являются ненадежными партнерами.
Роскосмос нашел способ вернуть оборудование ExoMars из Европы
Роскосмос и ЕКА нашли способ возврата оборудования друг другу
Роскосмос и Европейское космическое агентство разработали план по взаимному возврату российского и европейского оборудования несостоявшейся миссии ExoMars-2022, сообщили в российской госкорпорации.
По сообщению госкорпорации, Роскосмос и Европейское космическое агентство разработали план взаимного возврата оборудования миссии ExoMars-2022, передает РИА «Новости».
В Роскосмое добавили, что специалисты, в том числе российские, на предприятии Thales Alenia Space Italy в Турине уже приступили к необходимым работам для подготовки к возвращению российского десантного модуля с посадочной платформой и научных приборов.
Напомним, 12 июля ЕКА решило прекратить сотрудничество c Роскосмосом по программе ExoMars.
В Крыму заявили, что Одесса должна стать российской
Глава парламента Крыма Константинов заявил о необходимости перехода Одессы под контроль России
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Одним из условий завершения спецоперации на Украине должен быть переход города Одесса под контроль России, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Константинов отметил, что Одесса обязательно должна быть под российским контролем: иметь российский статус или нейтральный, главное – находиться под контролем, передает РИА «Новости».
По его словам, сама Украина, в каком виде она останется, должна утратить свои агрессивные возможности.
«Мы однозначно знаем, что любой мир, заключенный без полного уничтожения украинского фашистского, антироссийского государства как инструмента уничтожения России, который использует Запад, – это временное явление. Безусловно, Запад будет и дальше нас проверять на прочность. Мы будем всегда находиться в состоянии боевой готовности, какой бы документ ни был подписан. Поэтому нужно полное уничтожение нацистской идеологии», – считает Константинов.
Он указал, что при заключении мирного соглашения важно четко обозначить его условия, чтобы не дать противнику возможность найти лазейку для несоблюдения и нарушения.
Глава парламента подчеркнул, что, оставив врага, который не связан никакими моральными обязательствами, врага, исповедующего нацистскую идеологию, можно заложить бомбу замедленного действия для следующих поколений россиян, а это очень опасно.
Константинов считает, что подписание мирного договора возможно только на условиях России и после ее убедительной военной победы. «У противника не должно быть никаких иллюзий на реванш», – сказал Константинов.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к переговорам, но в случае необходимости добьется целей спецоперации на Украине военными средствами.
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Путин ответил на вопрос о том, впадает ли Россия в зависимость от Китая
Путин: О зависимости России от Китая говорят завистники
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Президент России Владимир Путин заявил, что о зависимости России от Китая говорят не скептики, а завистники. По словам главы государства, зависимость европейской экономики от Китая усиливается гораздо большими темпами, чем российская.
В программе «Москва. Кремль. Путин» журналист Павел Зарубин заявил президенту России, что на фоне успешного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву существует много скептиков, которые утверждают, что Россия впадает в зависимость от Китая.
«Это не скептики, а завистники. Почему? Потому что зависимость, скажем, той же европейской экономики от Китая – она усиливается гораздо большими темпами, чем российская, гораздо большими. Товарооборот растет у Китая с Европой объединенной очень высокими темпами. Так что все наоборот, пусть они лучше о себе подумают. У нас, знаете, сейчас не буду некоторые вещи воспроизводить, о которых мы говорили», – передает РИА «Новости» ответ Путина.
По его словам, на протяжении десятилетий было много желающих настроить Китай против СССР и России и наоборот.
«Всегда было, на протяжении десятилетий, много желающих то Китай настроить против Советского Союза и России, то наоборот. Мы понимаем, в каком мире мы живем. Мы очень дорожим нашими взаимоотношениями и уровнем, которых достигли за последние годы», – сказал Путин.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 24» сообщил, что главный упор в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином был сделан на экономику, также было уделено время для обсуждения китайского мирного плана по Украине.
До этого издание Washington Post сообщило, что Россия и Китай являются крупнейшими стратегическими и военными соперниками США, российско-китайский альянс может изменить мировой порядок.
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
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Зеленский пожаловался на украинский тыл
Зеленский высказал недовольство настроениями украинцев в тылу
Многие жители Украины в тылу ведут себя так, будто боевые действия уже закончились, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский призвал к «неизменной мобилизованности», которой, по его словам, не хватает многим украинцам в тылу. Как заявил президент Украины, «несправедливо», когда у вернувшихся с передовой военных «появляется такое ощущение, будто для многих в тылу» конфликт «уже кончился», передает ТАСС.
Президент Украины сообщил, что провел с военными «специальную встречу». «Особый круг участников», – заявил он. По его словам, также состоялись «совещания по сектору безопасности, с разведкой», обсуждалось укрепление «защиты» не только от «внешней угрозы», но и от «внутренних угроз».
Напомним, Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы пока не могут начать контрнаступление из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО.
Минобороны: Киев пытался атаковать беспилотником Ту-141, аппарат упал в Тульской области
Украина предприняла попытку атаковать беспилотником Ту-141 «Стриж» в ударном исполнении, его система навигации была выведена из строя комплексом РЭБ «Поле-21», дислоцированном в Тульской области, аппарат упал в районе Киреевска, заявили в Минобороны России.
Уточняется, что группировка российских средств противовоздушной обороны, развернутая в Тульской области, в которую входят зенитные ракетные комплексы «С-300», «Панцирь-С1», а также комплексы радиоэлектронной борьбы «Поле-21», обеспечивает надежное прикрытие с данного направления, передает РИА «Новости».
«В частности, комплексом РЭБ «Поле-21» было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации»,– добавили в МО РФ.
В итоге беспилотный аппарат, потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области.
Напомним, взрыв неизвестного происхождения произошел на одной из улиц города Киреевска в Тульской области. В результате взрыва пострадали три человека.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин координирует работу всех служб на месте взрыва.
Источник отметил, что украинский БПЛА Ту-141 «Стриж» стал причиной взрыва в городе Киреевске, беспилотник был начинен взрывчаткой.
Эксперт указал на беспрецедентное вовлечение США в украинский кризис
Военный эксперт Дандыкин: США тратят на Украину гигантские средства даже с поправкой на коррупцию
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ВСУ получают беспрецедентную военную помощь от США, а НАТО во главе с Вашингтоном полноценно участвуют в украинском конфликте, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал годовщину начала непрерывных военных поставок из стран НАТО на Украину.
Ровно год назад, в конце марта 2022 года, Украина получила первую часть крупнейшего пакета военной помощи киевскому режиму. С тех пор США приняли более тридцати подобных документов о военном снабжении киевского режима. Поставлено вооружений и боеприпасов на десятки миллиардов долларов.
«На вооружение ВСУ выделены огромные средства. Поток оружия идет постоянно. Транспортники в Польше разгружаются ежедневно. Также поставки идут через Румынию и другие страны. Я не исключаю, что сейчас США накачивают украинские военные структуры оружием для весеннего контрнаступления», – говорит Василий Дандыкин, военный эксперт, капитан I ранга.
Собеседник также отметил, что значительная доля выделяемых Штатами средств оседает внутри страны. «Но даже с учетом коррупции и расходов на лоббизм, затраты США на Украину – гигантские», – добавил он.
Если говорить о темпах выделения средств, то они также беспрецедентны, причем это касается не только США, но и остальных стран НАТО. Тем не менее главенствующую роль в этом кризисе играет именно Вашингтон. В Белом доме хоть и заявляют, что США якобы «не являются стороной конфликта», но затраты США на украинскую кампанию доказывают обратное. Штаты воюют с Россией, используя украинцев лишь в качестве живой силы.
Кроме того, поставки летального оружия со стороны Вашингтона начались задолго до СВО. То же самое касается создания военной инфраструктуры на огромной территории от Яворовского полигона во Львовской области до баз в Очакове в Николаевской области.
Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин назвал страны Запада главными зачинщиками и подстрекателямии конфликта на Украине. «Вооруженный конституционный переворот [в 2014 году] – с этого все началось, – сказал глава государства. – Мы вынуждены были защитить население Крыма, так или иначе в конечном итоге поддержали Донбасс. Они делают вид, что они тут ни при чем. Это они зачинщики этого конфликта и подстрекатели. А сегодня вот еще миллионы боеприпасов передают, технику и так далее».
Напомним, в середине марта 2022 года власти США одобрили первые пакеты так называемой военной помощи Украине. Сперва речь шла о поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Stinger, а также противотанковых ракет Javelin.
В марте прошлого года президент США Джо Байден выступил с телеобращением, в котором призвал Конгресс утвердить пакет военной помощи Украине на 12 млрд долларов. Позже в мае пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США поставляли вооружения Киеву еще до начала СВО. По его словам, США и их союзники тренировали украинских солдат годами, и теперь они успешно показывают свои навыки на поле боя.
В том же месяце Байден подписал закон о поставках Украине военной помощи по ленд-лизу. Документ наделил президента США более широкими полномочиями для заключения с правительством Украины соглашений о предоставлении во временное пользование военной техники и имущества «для защиты гражданского населения на Украине от российского вторжения и других целей».
В феврале текущего года стало известно, что годовые затраты США на Украину составили 75,5 млрд долларов. По данным издания The Hill, на военную помощь ушло 29,3 млрд долларов. Еще 45 миллиардов Вашингтон направил «для обеспечения общей безопасности Украины, восстановления ее экономики, энергетической безопасности и способности справиться с гуманитарным кризисом». 1,9 млрд ушло на гуманитарную помощь.
Издание также оценило траты на конкретные вооружения, поставленные Украине. В частности, каждая РСЗО HIMARS стоит четыре миллиона (далее все цены – в долларах), одна ракета к ней – 100 тысяч. В общей сложности США направили ВСУ 20 таких систем, напоминает «Коммерсант».
Кроме того, Украина получит 31 американский танк Abrams, каждый из которых стоит 10 млн. Помимо этого Вашингтон поставил Киеву свыше 8,5 тыс. противотанковых систем Javelin, более 1,6 тыс. зенитных комплексов Stinger, 13 тыс. гранатометов и стрелкового оружия, батарею ПВО Patriot, 20 вертолетов МИ-17, 700 дронов Switchblade и 1,8 тыс. дронов Phoenix Ghost, 38 систем HIMARS, 109 БМП Bradley.
В России зафиксировали рекордный рост продолжительности жизни
Росстат зафиксировал рекордный рост продолжительности жизни в России – на 2,66 года
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По итогам 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в России составила 72,76 года против 70,1 года в 2021 году. Годовой прирост в 2,66 года стал максимальным с 1990-х годов, следует из данных Росстата.
По данным Росстата по ожидаемой продолжительности жизни при рождении, годовой прирост составил 2,66 года, став максимальным с начала 1990-х годов, пишет РБК.
Отмечается, что это произошло после двухлетнего спада на фоне пандемии, когда в 2020 году продолжительность жизни упала на 1,8 года, а потом в 2021 году – еще на 1,4 года.
По сравнению с 2019 годом уровень смертности поднялся до высокой отметки: он вырос на 19 процентов и 36 процентов соответственно. В 2022 году тенденция изменилась в лучшую сторону, однако все равно осталась на шесть процентов выше допандемийной отметки.
Научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Игорь Ефремов отметил, что в среднем по России продолжительность жизни женщин выросла за год больше, чем у мужчин. Показатель для женщин увеличился на 3,3 года, до 77,8, а для мужчин – на 2 года, до 67,6, следует из данных Росстата. «В среднем по России ожидаемая продолжительность жизни женщин выросла за год на 1,2 года больше, чем у мужчин. Но в ряде регионов эта разница была намного значительнее и достигала иногда 3,5 лет», – полагает эксперт.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что показатель ожидаемой продолжительности жизни в России в 2023 году планируют увеличить до 73,18 года.
ЕС пригрозил новыми санкциями за размещение ядерного оружия в Белоруссии
Боррель заявил, что ЕС готов ответить санкциями на размещение ядерного оружия в Белоруссии
Евросоюз готов ввести новые санкции, если Белоруссия не передумает размещать на своей территории тактическое ядерное оружие России, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Боррель в Twitter (соцсеть заблокирована в России) написал, что размещение Белоруссией российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. По его словам, Белоруссия может остановить это, это ее выбор, а ЕС готов ответить дальнейшими санкциями, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что после решения президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие России в Белоруссии за ситуацией внимательно следит НАТО.
Напомним, Владимир Путин заявил, что Россия не передаст Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, но разместит его и обучит военных, как США в Европе.
Названа причина взрыва в Тульской области
Правоохранительные органы заявили, что причиной взрыва в Тульской области стал беспилотник
Причиной взрыва в Киреевске Тульской области стал оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат, сообщили в правоохранительных органах.
Источник отметил, что украинский БПЛА Ту-141 «Стриж» стал причиной взрыва в городе Киреевске, беспилотник был начинен взрывчаткой, передает ТАСС.
Напомним, взрыв неизвестного происхождения произошел на одной из улиц города Киреевска в Тульской области. В результате взрыва пострадали три человека.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин координирует работу всех служб на месте взрыва.
Следовавший из Нижнего Новгорода в Москву самолет подал сигнал бедствия
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet, следующий из Нижнего Новгорода в Москву, после взлета подал сигнал тревоги, сообщили в авиационных службах.
Отмечается, что самолет возвращается в аэропорт вылета, передает ТАСС.
Ранее самолет, следовавший из Владивостока в Москву, вынужденно приземлился в Иркутске. Airbus A330-343X экстренно приземлилось в Иркутске по причине технической неисправности судна (высокое давление в тормозной системе).
Ани Лорак открестилась от помощи для ВСУ
Лорак после угрозы отмены концерта в России заверила, что не оказывает помощь ВСУ
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Певица Ани Лорак после того, как проведение ее концерта в России оказалось под угрозой, заверила, что не оказывает военную помощь Украине. Также она заявила, что переехала в Россию из-за «ультиматума» украинских властей.
Лорак в Telegram решила «прояснить свою позицию относительно ложных сообщений». Как подчеркнула Лорак, она как украинская певица гордиться «своим наследием и культурой», но из-за «конфликта между Россией и Украиной оказалась в центре внимания множества сплетен».
Певица заявила, что в 2014 году некоторые политики на Украине «хотели использовать» ее «в своих целях», с чем Лорак, по словам самой исполнительницы, отказалась соглашаться. В результате она столкнулась «с негативными последствиями».
«Мне предоставили только два варианта: «Либо ты играешь в нашу игру, делая то, что мы тебе говорим, либо ты не будешь петь в этой стране», – сообщила она, добавив, что этот ультиматум украинского правительства «стал переломным моментом, который подтолкнул к переезду в Россию».
В России Лорак «была принята и продолжала расти как артист, получая признание по всему миру», хотя, как заявила певица, Украина у нее «всегда в сердце».
«Я понимаю, что за мое молчание в течение последнего года меня критиковали, и осознаю, что это решение может быть трактовано по-разному. Я никогда не хотела никого обидеть или задеть, и если это произошло, я приношу свои извинения», – заявила она.
Лорак подчеркнула, что «не поддерживает никакие формы насилия», а гибель людей в результате конфликтов «разбивает сердце» певицы. При этом она заверила, что «никогда не оказывала военной помощи», хотя и «помогает в рамках гуманитарной миссии».
Исполнительница заявила, что ее желание продолжать выступать в России не имеет отношения к политике, она «глубоко дорожит своими российскими и украинскими поклонниками, а также своей глобальной аудиторией».
Заявление Лорак сделала после того, как ее концерт в Краснодаре, запланированный на 27 марта, оказался под угрозой, поскольку у ряда общественных активистов возникли опасения, что заработанные деньги могут пойти на закупку вооружений для ВСУ, передает РИА «Новости».
Напомним, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против певиц Таисии Повалий, Ани Лорак, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко.
На Украине заявили об опасности из-за эмиссии гривны
Глава Нацбанка Пышный: Эмиссия гривны создала серьезные риски для Украины
На Украине эмиссия гривны для восполнения дефицита бюджета создала значительные риски относительно макрофинансовой стабильности, страна больше не будет прибегать к «опасному» денежному финансированию, заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.
Пышный в интервью газете Financial Times отметил, что это было быстрое средство, но очень опасное, передает РИА «Новости».
Напомним, 21 марта МВФ официально подтвердил новую программу кредитования Украины. Известны сумма кредита (15,6 млрд долларов), срок действия программы (48 месяцев), а также некоторые подробности: 4,5 млрд долларов из этой суммы Украина должна получить в 2023 году.
Отмечается, что условиями сделки, в частности, были прекращение эмиссионного финансирования, использование внутренних рынков облигаций и введение мер по увеличению налоговых поступлений.