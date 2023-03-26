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В Конгрессе США отреагировали на слова Путина о долларе
Конгрессвумен Грин указала на угрозу «замены» доллара юанем из-за «прокси-войны» США с Россией на Украине
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Из-за прокси-войны, которую США решили развязать с Россией на Украине, доллар может рухнуть, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
Конгрессвумен заявила в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что еще год назад, когда «Вашингтон решил развязать прокси-войну с Россией на Украине», она предупреждала об угрозе «замены» доллар юанем. По ее словам, «теперь это происходит».
Грин полагает, что ситуация на Украине грозит жителям США экономическими проблемами, с которыми страна не сталкивалась за всю свою историю, если доллар рухнет. Грин считает, что ответственность за это ляжет на американских разжигателей войны. причем США «никогда не смогут оправиться». «Этому должен быть положен конец», – заявила конгрессвумен.
Так Грин отреагировала на заявление главы российского государства Владимира Путина о том, что США, ограничивая использование доллара, «пилят сук, на котором сидят». По его словам, в мире после заморозки Западом российских золотовалютных резервов «сделали вывод», что США являются ненадежными партнерами.
Путин объяснил, почему военная техника Украины доезжает до передовой
Путин: Украинскую технику перевозят по ночам, какие-то цели удается достать, какие-то – нет
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Украинскую военную технику до линии боевого соприкосновения перевозят скрытно по ночам, какие-то цели российским военным удается достать, какие-то – нет, но такая задача есть, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».
Во время интервью Путину был задан вопрос о том, почему военная техника Украины доезжает до линии боевого соприкосновения, а не уничтожается на дальних подступах ударами российских сил.
«Что-то удается сделать нашим военным, что-то – нет. Перевозят скрытно по ночам. Но то что удается достать – достают. Но такая цель, конечно, есть. Ни у кого не должно быть сомнений, что кто-то просто безразлично, спустя рукава... нет, конечно», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Ранее начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что ВС России не допустили переброску резервов вооруженных сил Украины на Купянском направлении, а также ротации подразделений ВСУ.
В Британии раскрыли потери ВСУ в Артемовске
Sunday Times: Украина теряет до 200 солдат в день в Артемовске
В сражении за Артемовск ВСУ теряют от 100 до 200 солдат в день. Такие значительные потери могут вынудить ВСУ оставить город, сообщают британские СМИ.
Как пишет Sunday Times, Киев теряет до 200 военнослужащих в день, что может заставить ВСУ оставить город и отступить к Краматорску и Славянску, передает URA.RU.
Ранее газета Politico сообщила, что ВСУ за время конфликта потеряли более 100 тыс. военных, многие из потерь происходят в Артемовске.
Напомним, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев развернул мобильный крематорий в лесу в районе села Миньковка северо-западнее Артемовска на удалении от основных дорог в ДНР.
Российские войска не позволили ВСУ перебросить резервы на купянском направлении
Глава пресс-центра группировки российских войск «Запад» Зыбинский сообщил о сорванных ротации и переброске резервов ВСУ
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Войска России не допустили переброску резервов вооруженных сил Украины на купянском направлении, а также ротации подразделений ВСУ, сообщил начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Зыбинский сообщил, что сорвана переброска резервов в районе населенного пункта Стельмаховка. Огнем расчетов гаубиц Д-20 и Д-30 сорваны три ротации украинских подразделений на передовых позициях в районе Кисловки, Стельмаховки, Сеньково, передает ТАСС.
Кроме того, сообщается, что у населенного пункта Нижняя Дуванка расчетом ЗРК «Тор» сбит украинский БПЛА «Фурия». За день на купянском направлении выявлены и ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Российская артиллерия в районе Петропавловки и Ревучего уничтожила две самоходных гаубицы ВСУ Krab польского производства. У Прилипко уничтожена украинская Д-20, а у Ольшана – минометный расчет ВСУ.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил об уничтожении украинской «Фурии» на краснолиманском направлении. Разведка вскрыла украинские артиллерийские подразделения, которые были подавлены, передает РИА «Новости».
Минобороны России опубликовало в Telegram видеозапись боевой работы расчетов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» ЗВО, выполняющих огневые задачи по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ в зоне спецоперации.
Сообщается, что на одном из направлений артбатарея пушек «Гиацинт-Б» уничтожила десятки опорных пунктов и транспортных развязок, по которым на передний край противнику перебрасывается техника и боеприпасы. Корректировка огня осуществляется с помощью беспилотного летательного аппарата.
На днях офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов сообщил, что в Харьковской области ликвидированы две украинские разведывательно-диверсионные группы.
Напомним, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные сорвали наступление ВСУ в Запорожской области.
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Размещение тактического ЯО в Белоруссии назвали ответом на провокации НАТО
Политолог Коктыш назвал размещение Россией тактического ЯО в Белоруссии элегантным ответом на все провокации НАТО
Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш перечислил действия Запада, которые побудили Москву принять решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.
Коктыш подчеркнул связь такого решения со специальной военной операцией на Украине. В нем, по словам эксперта, не возникло бы необходимости, если бы не «эскалация со стороны Запада». В частности, Коктыш указал на концентрацию войск НАТО у границ Белоруссии, агрессивную политику Варшавы, а также на «британскую провокацию с готовностью поставлять Украине снаряды с урановым сердечником», передает РИА «Новости».
По словам Коктыша, от Москвы требовался не «пиарный или чисто декларативный ответ, а вполне реальная и действенная реакция». Размещение тактического ЯО в Белоруссии «будет сдерживать Киев», считает он. Коктыш назвал решение Москвы «элегантным ответом на все предшествовавшие провокации НАТО». Он полагает, такой шаг может «заставить задуматься на Западе всех тех, кто там еще имеет разум».
«Все эти игры в эскалацию, вся убежденность западных элит в том, что Россия не ответит, они, в общем-то, базируются на неправильных вводных. Когда российское благородство интерпретируют как слабость», – сказал Коктыш.
По его мнению, размещение тактического ядерного оружия повлияет и на общественное мнение в Финляндии «относительно планируемого вступления Хельсинки в НАТО». Коктыш считает, что финны «будут против вступления», они «и сейчас этому не рады». Хотя «общественное мнение даже собственных граждан сейчас среди западных правительств мало кого волнует», оно «будет закипать и рано или поздно выльется в какие-то действия», но «не сегодня», заявил политолог.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил, что российское тактическое ядерное оружие решено разместить в Белоруссии.
Турция назвала условие поддержки плана Китая по Украине
Представитель президента Турции Калын не исключил поддержки Анкарой плана Китая по Украине
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Если план Китая по урегулированию ситуации на Украине создаст фундамент для переговоров, Турция поддержит процесс, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Насколько я понимаю и вижу, господин Си проведет переговоры и с Зеленским, обсудят актуальные вопросы. Если здесь будет сформирован фундамент для переговоров, мы поддержим это», – приводит слова Калына РИА «Новости» со ссылкой на NTV.
Как отметил Калын, он постоянно указывает европейцам, что «лучше десять лет вести переговоры, чем два, три, четыре года вести кровавую войну». ведь в результате переговоры все равно начнутся.
Комментируя свой визит в Вашингтон, Калын заявил, что в США, «в основе своей, исключая некоторые имена в администрации, по украинской теме, существует очень тяжелый климат», власти США желают «продолжения» конфликта.
По его словам, у Пекина «есть инициативы, которые, на самом деле, требуют тщательного внимания». Калын считает, что страны Запада не хотят «давать кредит доверия» Китаю и стремятся «нейтрализовать последствия визита господина Си в Москву», а потому игнорируют китайскую инициативу по Украине.
Калын заявил, что действия Китая стали неожиданностью для Запада, в том числе и его «посредничество» между Саудовской Аравией и Ираном – «это, если откровенно, месседж Эр-Рияда Западу».
Калын отметил, что прежде Китай «придерживался определенной дистанции». Как заявил Калын, санкции «подталкивают» Россию к Китаю, хотя «с самого начала говорили о необходимости политики по разделению» Москвы и Пекина, но «эта политика зашла в тупик».
Турция намерена «придерживаться позиции по мирному урегулированию конфликта на основе территориальной целостности и суверенитета Украины». Турецкий лидер Тайип Эрдоган планирует по телефону обсудить урегулирование на Украине с президентом Владимиром Зеленским.
Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен выступить с предложением создать своеобразный «мирный клуб» по Украине в ходе визита в Китай. Президент Владимир Путин заявил, что положения мирного плана Китая могут быть взяты за основу урегулирования на Украине, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве.
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В Крыму заявили, что Одесса должна стать российской
Глава парламента Крыма Константинов заявил о необходимости перехода Одессы под контроль России
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Одним из условий завершения спецоперации на Украине должен быть переход города Одесса под контроль России, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Константинов отметил, что Одесса обязательно должна быть под российским контролем: иметь российский статус или нейтральный, главное – находиться под контролем, передает РИА «Новости».
По его словам, сама Украина, в каком виде она останется, должна утратить свои агрессивные возможности.
«Мы однозначно знаем, что любой мир, заключенный без полного уничтожения украинского фашистского, антироссийского государства как инструмента уничтожения России, который использует Запад, – это временное явление. Безусловно, Запад будет и дальше нас проверять на прочность. Мы будем всегда находиться в состоянии боевой готовности, какой бы документ ни был подписан. Поэтому нужно полное уничтожение нацистской идеологии», – считает Константинов.
Он указал, что при заключении мирного соглашения важно четко обозначить его условия, чтобы не дать противнику возможность найти лазейку для несоблюдения и нарушения.
Глава парламента подчеркнул, что, оставив врага, который не связан никакими моральными обязательствами, врага, исповедующего нацистскую идеологию, можно заложить бомбу замедленного действия для следующих поколений россиян, а это очень опасно.
Константинов считает, что подписание мирного договора возможно только на условиях России и после ее убедительной военной победы. «У противника не должно быть никаких иллюзий на реванш», – сказал Константинов.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к переговорам, но в случае необходимости добьется целей спецоперации на Украине военными средствами.
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Трамп похвастался передачей Украине «Джавелинов»
Трамп поставил себе в заслугу «остановку» проекта «Северный поток – 2» и передачу Киеву «Джавелинов»
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что он «остановил» реализацию проекта «Северный поток – 2» и дал Украине «сотни и сотни» ПТРК «Джавелин» (Javeline).
По словам Трампа, его предшественник на посту президента США Барак Обама посылал украинцам не оружие, а «подушки». «Потом они говорили: «Ты видел, что эти «Джавелины» сделали с их танками?» Это не было красивым зрелищем, но это я дал им их», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
При этом, как заявил Трамп на митинге своих сторонников в Техасе, нынешний глава американского государства Джо Байден, став президентом, снял санкции, которые мешали «Северному потоку – 2». По мнению Трампа, газопровод заработал бы, если бы не конфликт на Украине.
Трамп отверг утверждения «какого-то идиота», что был «мягок с Россией». По версии Трампа, российский лидер Владимир Путин якобы говорил, что если Трамп таков, когда «мягок», ему «не хотелось бы видеть» Трампа, когда тот «жесток».
Напомним, Трамп заявил, что при администрации Байдена США превратились в «банановую республику».
Путин ответил на вопрос о том, впадает ли Россия в зависимость от Китая
Путин: О зависимости России от Китая говорят завистники
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Президент России Владимир Путин заявил, что о зависимости России от Китая говорят не скептики, а завистники. По словам главы государства, зависимость европейской экономики от Китая усиливается гораздо большими темпами, чем российская.
В программе «Москва. Кремль. Путин» журналист Павел Зарубин заявил президенту России, что на фоне успешного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву существует много скептиков, которые утверждают, что Россия впадает в зависимость от Китая.
«Это не скептики, а завистники. Почему? Потому что зависимость, скажем, той же европейской экономики от Китая – она усиливается гораздо большими темпами, чем российская, гораздо большими. Товарооборот растет у Китая с Европой объединенной очень высокими темпами. Так что все наоборот, пусть они лучше о себе подумают. У нас, знаете, сейчас не буду некоторые вещи воспроизводить, о которых мы говорили», – передает РИА «Новости» ответ Путина.
По его словам, на протяжении десятилетий было много желающих настроить Китай против СССР и России и наоборот.
«Всегда было, на протяжении десятилетий, много желающих то Китай настроить против Советского Союза и России, то наоборот. Мы понимаем, в каком мире мы живем. Мы очень дорожим нашими взаимоотношениями и уровнем, которых достигли за последние годы», – сказал Путин.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 24» сообщил, что главный упор в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином был сделан на экономику, также было уделено время для обсуждения китайского мирного плана по Украине.
До этого издание Washington Post сообщило, что Россия и Китай являются крупнейшими стратегическими и военными соперниками США, российско-китайский альянс может изменить мировой порядок.
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
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На Украине заявили об опасности из-за эмиссии гривны
Глава Нацбанка Пышный: Эмиссия гривны создала серьезные риски для Украины
На Украине эмиссия гривны для восполнения дефицита бюджета создала значительные риски относительно макрофинансовой стабильности, страна больше не будет прибегать к «опасному» денежному финансированию, заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.
Пышный в интервью газете Financial Times отметил, что это было быстрое средство, но очень опасное, передает РИА «Новости».
Напомним, 21 марта МВФ официально подтвердил новую программу кредитования Украины. Известны сумма кредита (15,6 млрд долларов), срок действия программы (48 месяцев), а также некоторые подробности: 4,5 млрд долларов из этой суммы Украина должна получить в 2023 году.
Отмечается, что условиями сделки, в частности, были прекращение эмиссионного финансирования, использование внутренних рынков облигаций и введение мер по увеличению налоговых поступлений.
ООН опубликовала доклад о дискриминации УПЦ
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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором говорится о дискриминации в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
В докладе выражается обеспокоенность, которую вызывает применение так называемых мер безопасности СБУ в отношении УПЦ. Отмечается, что среди таких «мер» обыски СБУ в нескольких монастырях, офисах, учебных заведениях и другом имуществе УПЦ в Киеве, Ровно, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Волынской, Херсонской, Тернопольской, Полтавской и Закарпатской областях, передает РИА «Новости».
В документе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека также отмечается, что в ряде случаев сотрудники СБУ допрашивали нескольких священнослужителей с применением полиграфа.
В докладе говорится, что ООН также напоминает о необходимости обеспечить, чтобы все лица, которым предъявлены уголовные обвинения, пользовались полным спектром применимых прав на справедливое судебное разбирательство.
Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в воскресенье провел службу в Киево-Печерской лавре, храмы которой по предписанию властей церковь должна покинуть уже в среду.
Ранее глава информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ), митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент сообщил, что доступ к мощам святых в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры будет закрыт с 21 марта.
Напомним, 13 марта на территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения, без документов и уведомлений прибыла госкомиссия с проверкой. Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины.
Минкульт Украины предложил им перейти в ПЦУ.
Путин назвал цель своей поездки в Мариуполь
Путин рассказал, что приехал в Мариуполь посмотреть, как идет восстановление новых регионов
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Поездка в Мариуполь была нужна для того, чтобы увидеть своими глазами процесс восстановления новых регионов, заявил президент России Владимир Путин.
«Пора уже было посмотреть, приехать и посмотреть на примере Мариуполя, как идут восстановительные работы, что нужно сделать дополнительно, что является приоритетом», – сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.
По его словам, «одно дело, когда видишь это на бумаге или на экране», другое дело – когда лично. Путин указал, что эта «рабочая поездка давно назрела», с людьми важно было пообщаться.
«Честно говоря, неожиданный был контакт, я думал, что это рабочие стоят там, потому что там мужчины были в рабочей одежде, хотел поговорить с ними, как работа идет, но оказалось, что это местные жители. Я говорю: а чего вы в рабочей форме? «Машину мыл». Ну, как вы видели, в дом пригласили, посмотрел как живут. Хорошая квартира, современная. И было важно, конечно, почувствовать настроения людей. Может быть, это вообще самое главное», – поделился российский лидер.
По мнению Путина, новый ЖК «Невский» в Мариуполе сопоставим с хорошими московскими или петербургскими кварталами. «Я посмотрел, как строится клиника ФМБА – огромный объект, серьезный, современный. Как жилые кварталы строятся – я вам скажу, что это такой квартал, он ничем не отличается от хорошего московского квартала, либо питерского. Это хороший уровень», – указал он.
Глава государства также признался, что ехал за рулем по улицам Мариуполя, не пристегнув ремень безопасности. «Мы же не нарушали ничего, единственно чего нарушили – это без пояса безопасности ездили. Но в таких условиях лучше не пристегиваться, лучше иметь возможность быстро выйти из машины», – рассказал президент.
«Важно посмотреть общественные пространства, парк, огромный парк со стелой и памятником, посвященным героям Великой Отечественной войны. Мне кажется, это очень важно сохранить, мы много раз об этом говорили – о нашей общей памяти, и для жителей Донбасса это не менее важно, чем для всех других жителей страны», – сказал российский лидер.
19 марта президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. В город глава государства прибыл на вертолете. За рулем автомобиля он проехал по городу, посетив несколько районов. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Путину о строительстве и восстановительных работах в Мариуполе и окрестностях. Как сообщили в Кремле, в частности обсуждалось строительство новых жилых микрорайонов, а также социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений.
Владимир Путин также пообщался с жителями Мариуполя в микрорайоне «Невский» и заглянул домой к одной из семей по их приглашению. Глава государства пообещал, что в Мариуполе будут и дальше появляться современные и комфортные жилые кварталы.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы.
Путин назвал страны Запада зачинщиками и подстрекателями конфликта на Украине
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Конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, который поддержали западные страны, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на «России 1».
«Да, они так и делают, они с самого начала это сделали в 2014 году. Когда способствовали совершению государственного переворота. Да, я же много раз об этом говорил: там можно упрекнуть даже бывшее руководство в каких-то ошибках, но это их внутреннее дело – самой Украины», – ответил он на вопрос о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых», передает РИА «Новости».
Путин добавил, что «совершить госпереворот, причем кровавый – это совсем другая история. Запад их поддержал – это очевидно, очевидная вещь. Вооруженный конституционный переворот – с этого все началось. Мы вынуждены были защитить население Крыма, так или иначе в конечном итоге поддержали Донбасс. Они делают вид, что они тут ни при чем. Это они зачинщики этого конфликта и подстрекатели. А сегодня вот еще миллионы боеприпасов передают, технику и так далее».
Ранее Путин заявил, что угроза от поставок вооружения на Украину есть, Россия знает об этих поставках.
Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных
Российские войска за сутки уничтожили 440 украинских военных на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами армейской авиации и артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики, Двуречная, Степовая Новоселовка, Табаевка и Синьковка Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Уничтожено более 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре пикапа. Также в районе населенного пункта Лукьянцы Харьковской области поражен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.
На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и две гаубицы Д-30.
На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, девять боевых бронированных машин, два пикапа, две гаубицы «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях общие потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, самоходная гаубица «Акация», а также одна артиллерийская система М777 производства США.
Накануне сообщалось, что ВС России за сутки уничтожили на шести направлениях более 400 украинских военных, нанесено серьезное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка.
Эксперт рассказал о роли Путина в укреплении суверенитета России с 2000 года
Политолог Шаповалов: Путин опирается на волю подавляющего большинства россиян
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Путин восстановил военно-политический потенциал, вернул авторитет и голос России в мире, страна в полной мере принимает самостоятельные решения, что вызывает гнев со стороны Запада, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. В этот день 23 года назад, 26 марта 2000 года, на всеобщих выборах граждане России впервые избрали Владимира Путина президентом страны.
«Наш президент всегда опирался на волю и стремления подавляющего большинства россиян, своими решениями и действиями он выражал, продвигал и защищал эти интересы. Именно это позволило ему добиться результата», – считает замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Благодаря усилиям Путина Россия фактически была спасена от распада. «В момент избрания президентом в 2000 году Путин получил слабую и разобщенную страну, которая находилась в состоянии внутренней войны. Эта была страна, независимость и самостоятельность которой была под большим вопросом. Но за это время удалось восстановить военно-политический потенциал, вернуть авторитет и голос страны в мире. И самое важное – удалось избавиться от зависимости от Запада. Россия защищает своих граждан, национальные интересы. Именно это является признаком суверенитета», – считает политолог.
По его словам, Россия проводит независимую политику по сохранению своего суверенитета, а инициированная Путиным в 2020 году конституционная реформа установила верховенство права, российской Конституции на территории страны. «Этот ключевой момент свидетельствует о том, что был восстановлен конституционно-правовой суверенитет», – уверен эксперт.
Шаповалов отметил также, что защита соотечественников в Крыму, Донбассе и Новороссии – это тоже яркое свидетельство восстановления российского суверенитета. «Россия в полной мере принимает самостоятельные решения, что не может не вызывать гнева со стороны Запада, который ведет необъявленную войну против России именно потому, что она является одной из немногих стран, обладающих реальным суверенитетом», – подчеркнул собеседник.
Шаповалов напомнил, что в 1990-е годы под слова о том, что «берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить», многие региональные элиты стали выходить из-под контроля федеральной власти. «Свидетельством этого стало сепаратистское движение на Северном Кавказе, где на части территории Чечни к власти пришли террористы и радикальные фундаменталисты. В 1999 году, когда началась так называемая вторая чеченская война, реально встал вопрос о самом существовании России. Тем более что Запад очень активно стремился к дальнейшей дезинтеграции России, разделению ее на множество отдельных территорий. Успешное завершение борьбы с террористами в 2000 году стало первым шагом по восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны», – напомнил собеседник.
Вслед за этим последовали действия президента, направленные на возрождение военно-политического потенциала, было проведено перевооружение армии. «Россия получила целый ряд новейших вооружений, которые не имеют аналогов в мире, прежде всего это гиперзвуковое оружие. Была создана эффективная структура вооруженных сил. Была возрождена промышленная база и в целом был восстановлен экономический суверенитет, в том числе финансовый, что является ключевым. Восстановление целого ряда отраслей позволило стране создать мощную основу для суверенной экономики. Предпринятые Западом с 2014 года, а затем с 2022 попытки разорвать российскую экономику в клочья и их неудача стали наглядным примером того, насколько России удалось укрепить самостоятельность и независимость собственной экономической базы, основанной на импортозамещении и на создании мощного промышленного потенциала», – указал эксперт.
Шаповалов также отметил вклад Путина в поддержку духовно-нравственных традиций страны. «Сильное и консолидированное общество невозможно без сохранения и воспроизводства национальных ценностей, единых мировоззренческих основ. Президент уделяет этому повышенное внимание и результатом этого становится политика по сохранению и укреплению традиционных ценностей в сфере образования, культуры, воспитания, информации», – напомнил собеседник.
Особое внимание президент уделяет исторической правде, как основе существования и воспроизводства традиционных ценностей, борется с фальсификациями истории, отметил Шаповалов. «Историческая память, ответственность за судьбу страны, служение Отечеству, патриотизм и гражданственность – вот то, что является основой наших традиционных ценностей», – подчеркнул политолог.
Он отметил, что в школы вернулась воспитательная работа, чему ярким примерном является отношение к государственной символике – еженедельное поднятие флага и исполнение гимна, проведение урока «Разговоры о важном», введение в школах должности советника директора по воспитанию. «Эта политика является частью тех действий президента в самых разных сферах, которые направлены на сохранение традиционных ценностей, ценностей крепкой семьи, созидательного труда, ценностей гуманизма, справедливости – тому, что было присуще россиянам на всем протяжении их тысячелетней истории», – считает Шаповалов.
31 декабря 1999 года президент РФ Борис Ельцин объявил о своей добровольной отставке. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Владимир Путин. На выборах 26 марта 2000 года Путин победил в первом туре. Церемония вступления в должность президента состоялась 7 мая того же года в Большом Кремлевском дворце Московского Кремля.
Турция назвала ИГ «всего лишь предлогом» для военного присутствия США в Сирии
Представитель президента Турции Калын объяснил присутствие войск США в Сирии желанием «нарушить баланс»
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США оставили войска на территории Сирии, чтобы нарушить баланс военного присутствия России и Ирана, а не для борьбы с террористической организацией «Исламское государство*», заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Калын указал, что войска США находятся сейчас на севере Сирии не для борьбы с ИГ*, «это всего лишь предлог», передает РИА «Новости». Американские войска «пытаются быть фактором, который нарушит баланс российского и иранского военного присутствия в САР». Он заявил, что конфликт на севере Сирии «заморожен» – Иран не планирует выводить силы, США тоже намерены продолжить поддержку курдов.
Напомним, президент США Джо Байден пообещал ответить на серию ракетных атак на военные базы Пентагона в Сирии и гибель американского военнослужащего. США обвиняют в атаках проиранские силы в Сирии.
Пентагон, комментируя ситуацию в САР, утверждал, что американская «миссия в Сирии сфокусирована исключительно на угрозе, исходящей от «Исламского государства*».