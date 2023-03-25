В Германии заявили о якобы причастности России к взрывам на «Северных потоках»

Немецкий сайт T-online обнаружил «российский след» в терактах на «Северных потоках»

Немецкое онлайн-издание T-online, со ссылкой на неподтвержденные анонимные источники предположило, что расследование взрывов на «Северных потоках» может вывести на Россию, которая якобы причастна к тераткам.

Авторы публикации признают, что данные о якобы имевшей место причастности России основаны на предположениях. Они утверждают, что три подозрительных корабля покинули российскую военно-морскую базу в Калининграде в ночь на 21 сентября 2022 год, за пять дней до терактов на «Северных потоках», и отправились в район взрывов «под строгим прикрытием». СМИ пишет, ссылаясь на «общедоступные данные», что якобы на кораблях могло быть оборудование для установки взрывчатки, передает РИА «Новости».

В качестве «доказательства» T-online приводит сообщение из релиза Минобороны России от 21 сентября о том, что пловцы отряда спецназначения Балтийской военно-морской базы выполнили подводные стрельбы. В статье немецкого сайта утверждается, что российский корабль для транспортировки подводных лодок СС-750 мог стать ключевым в «этой операции». Якобы на его борту была мини-субмарина АС-26, которая в случае ЧС эвакуирует экипаж, оснащена захватными устройствами, которые могут перемещать под водой грузы весом до 50 килограммов, добавляет издание.

Авторы материала ссылаются на спутниковые снимки, которые якобы показывают, что российский корабль «по-видимому», отплыл в ночь на 21 сентября с базы в Балтийске, и вполне мог достичь места теракта в 19.50. Также, по данным издания, два других судна, «предположительно» участвовавших в операции, спасательные буксиры СБ-123 и «Александр Фролов» также покинули место своей обычной дислокации. На палубе каждого из них установлены грузовые краны, способные спускать на воду взрывные устройства или мины весом в сотни килограммов, утверждает издание.

При этом, как сообщает СМИ, ни немецкие, ни датские, ни шведские следователи, ни НАТО, ни вооруженные силы стран Балтийского моря не захотели прокомментировать запрос T-online, но, по словам авторов статьи, появилась цепочка доказательств, «следы ведут в Москву».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заверил Конгресс в непричастности американских федеральных агентств к подрывам «Северных потоков».

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц помогает США скрыть информацию о диверсии на «Северных потоках».

Напомним, Херш опубликовал статью о причастности США к диверсии на «Северных потоках», после этого западная пресса начала продвигать версию о том, что теракт якобы совершила украинская группа.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что более всего подрыв газопроводов «Северных потоков» выгоден Соединенным Штатам.