Правительство подготовило законопроект о свободной экономической зоне в новых регионах

Мишустин назвал льготы, которые вводятся в свободной экономической зоне в новых регионах

Российское правительство подготовило законопроект о создании свободной экономической зоны на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что эти меры помогут привлечь частные инвестиции в создание новых производств.

Участникам свободной экономической зоны положен ряд преференций. В частности, освобождение от уплаты федеральной части налога на прибыль на 10 лет, региональной части – по решению субъектов, и налога на имущество.

Кроме того, участники зоны будут освобождены от уплаты земельного налога на три года, также будут пониженные тарифы страховых взносов – 7,6%, говорится в Telegram-канале правительства.

Также гарантирована процедура свободной таможенной зоны.

«Все эти меры помогут привлечь частные инвестиции в создание новых производств и обновление инфраструктуры, придать новый импульс строительной отрасли и, конечно, обеспечить рост сельскому хозяйству, которое может стать одним из основных драйверов развития новых регионов», – отметил Мишустин.