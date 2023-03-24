На Украине заявили о передаче России всех тяжелораненых пленных

Эксперт объяснил проблемы с организацией разговора Си Цзиньпина и Зеленского

Китаист Маслов: Попытка Украины навязать Китаю прозападную линию не сработает

Владимир Зеленский и его офис никак не могут признать, что Пекин уже занял четкую позицию по выходу из украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее в офисе президента Украины сообщили, что не могут организовать телефонный разговор Зеленского с китайским лидером.

«В офисе Зеленского должны внимательно прочитать 12 пунктов китайской мирной инициативы. Там Пекин подробно изложил свою позицию по текущему кризису. КНР придерживается методов дипломатического урегулирования ситуации, выступает против расширения любых агрессивных блоков и отрицает возможность применения силы во внешней политике», – считает директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.

«Все эти тезисы были подтверждены в рамках недавнего визита китайского лидера в Москву. Более того, в совместном заявлении Си Цзиньпина и Владимира Путина они также четко изложены. Тем не менее Украина и страны НАТО на переговоры идти не хотят. Зеленский выдвигает совершенно нереальные требования. Создается политический тупик, к которому Пекин приближаться не хочет», – подчеркивает собеседник.

«Украина надеется выйти на диалог с Китаем, но не хочет проявлять дипломатическую гибкость. При этом офис Зеленского неоднократно закрывал глаза на просьбы Пекина. Вспомним, как руководство страны обращалось с активами Поднебесной. Теперь же они пытаются навязать КНР прозападную линию поведения. Такие схемы здесь не сработают», – резюмирует Маслов.

Ранее китайские власти сообщили, что не могут предоставить какую-либо информацию о возможном телефонном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявления официального представителя МИД Китая Мао Нин.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в организации разговора глав двух государств имеются определенные сложности. По его мнению, Пекин еще якобы не нашел своего политического места и не определился, хочет ли взять на себя вопрос урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.

Во вторник Владимир Зеленский сообщил, что по дипломатическим каналам передал Китаю украинскую «формулу мира». Он отметил, что КНР официально приглашена к диалогу, в настоящий момент Киев ожидает решения Пекина.

Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби призвал председателя КНР поговорить с Владимиром Зеленским и добиваться от России вывода войск с Украины. При этом он подчеркнул, что США не считают позицию Китая беспристрастной, поскольку Пекин не осудил специальную военную операцию и продолжил покупать энергоносители РФ.

Напомним, на этой неделе с трехдневным визитом в Москву приезжал председатель КНР Си Цзиньпин. Президент России Владимир Путин и его китайский коллега провели переговоры в Кремле. Лидер Китая отметил, что придает большое значение отношениям с РФ, поскольку в них присутствует «историческая логика».

По окончании переговоров лидеры государств сделали совместное заявление. Напомним, визит Си Цзиньпина в Москву вызвал бурную реакцию в западных СМИ.

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