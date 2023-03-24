Лавров рассказал о вкладе Чурова в продвижение внешнеполитических целей России

Экс-председатель Центризбиркома Владимир Чуров внес значительный вклад в развитие системы проведения выборов в России и продвижение российских внешнеполитических целей, отметил глава МИД Сергей Лавров, чье обращение на церемонии прощания зачитал его заместитель Александр Грушко.

Лавров отметил Чурова, как видного государственного деятеля, талантливого организатора, руководителя, а также человека, внесшего заметный личный вклад в продвижение внешнеполитических целей страны, передает ТАСС.

По его словам, в последние годы богатейший профессиональный опыт Чурова оказался востребован в рамках работы российского внешнеполитического ведомства.

«С удовольствием вспоминаю то время, когда МИД и ЦИК совместно работали над тем, как организовать международное наблюдение за выборами в России, как выполнить наши обязательства, сохраняя при этом гордость, суверенитет. Он везде добивался блестящих результатов», – вспоминает Лавров Чурова.

Депутат Госдумы Леонид Ивлев в свою очередь назвал экс-главу Центризбиркома патриотом.

«Он любил Россию. Он жил для России», – подчеркнул он.

Церемония прощания с экс-главой Центризбиркома завершилась на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

По информации корреспондентов, с Чуровым простились близкие, друзья и коллеги, среди них члены ЦИК РФ Евгений Шевченко, Константин Мазуревский, Александр Курдюмов, Борис Эбзеев, зампред ЦИК Николай Булаев, член СПЧ Александр Брод, зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, депутат Госдумы Леонид Ивлев, замглавы МИД РФ Александр Грушко, первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.

В прощальной речи Ивлев добавил, что Чурова считают уникальным человеком.

«Есть такое выражение «Питерский интеллигент» – так вот это о Владимире Евгеньевиче. Интеллигент, интеллектуал, он много знал, он многое умел и делал в своей жизни», – сказал он.

На церемонии присутствовал почетный караул. После прощания состоялось православное отпевание.

Ранее президент России Владимир Путин направил соболезнования родным экс-главы ЦИК России Владимира Чурова, который скончался на 71-м году жизни после перенесенного инфаркта.