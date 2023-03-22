Умер экс-глава ЦИК Владимир Чуров

Умер экс-председатель Центризбиркома России Владимир Чуров

Экс-председатель Центризбиркома России Владимир Чуров скончался на 71-м году жизни после перенесенного инфаркта, сообщил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

Депутат подтвердил смерть Чурова, который до этого перенес обширный инфаркт. «Печальная новость. Сегодня в 8.00, в больнице», – приводит его слова ТАСС.

Ивлев, который занимал пост зампредседателя ЦИК с 2008 по 2016 год, добавил, что еще накануне Чуров чувствовал себя хорошо, планировал написать книгу о вмешательстве США в выборы других стран.

Владимиру Чурову 17 марта исполнилось 70 лет.

Он родился в 1953 году в Ленинграде в семье военного моряка. Отец, Евгений Чуров, был разработчиком космических систем навигации и связи для ВМФ.

Владимир Чуров в 1973 году окончил общественный факультет журналистики Ленинградского госуниверситета (ЛГУ) им. Жданова, а в 1977-м – физический факультет ЛГУ.

В 1990 году был избран депутатом Ленинградского горсовета народных депутатов, был членом комиссии по экологии.

В 1991-1993 годах – член народной партии «Свободная Россия» вице-президента РФ Александра Руцкого.

В 1991-2003 годах занимал должности в комитете по внешним связям администрации Санкт-Петербурга.

В 2003-2007 годах – депутат Госдумы IV созыва. В Госдуме занимал пост зампредседателя думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками.

В 2007–2016 годах – председатель Центральной избирательной комиссии. 9 марта 2007 года был назначен членом Центризбиркома. 27 марта 2007-го был избран председателем ЦИК на безальтернативной основе.

В ЦИК отвечал за взаимодействие с партиями, общественными объединениями и международное сотрудничество.

Срок полномочий Чурова на посту главы ЦИК истек 27 марта 2016 года.

С июня 2016 года был послом по особым поручениям МИД России, курировал вопросы наблюдения за выборами зарубежных стран.

Был награжден орденами Дружбы (2004), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2008), Александра Невского (2012). Имеет благодарность президента.