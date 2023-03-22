Путин выразил соболезнования родным экс-главы ЦИК России Чурова

Медведев припугнул судей МУС ударом гиперзвукового «Оникса»

Теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, все будут договариваться между собой. Наступает мрачный закат всей системы международных отношений, выразил мнение заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя выдачу МУС «ордера на арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

В своем Telegram-канале он написал, что произошло окончательное обрушение системы международного права, добавив, что она и раньше не была эффективна.

«Лига Наций развалилась, СССР раздумывал над выходом из ООН, конвенции и иные международные акты принимаются сегодня с трудом, налицо полная ангажированность и диктат группы англосаксонских стран», – отметил Медведев.

При этом зампред обозначил причины недоверия к таким организациям – несправедливость, основанная на недопустимости принуждения группой стран-суверенов таких же суверенных государств. Так, «никому не нужный МУС», в который не вступили крупнейшие государства, привлек к ответственности три десятка никому не известных лиц.

«Президент Судана плевал на эти обвинения и, несмотря на военный переворот у себя, недоступен для «правосудия». Судить страну и ее лидеров можно в случаях, когда страна дико ослабела и решилась признать суд над собой и когда страна проиграла войну и капитулировала», – пояснил он.

По словам Медведева, самый дискредитирующий эпизод, который убил и так почти нулевой авторитет суда, связан с преступлениями США в Афганистане и Ираке. Более того, решение «судить» президента России Владимира Путина тоже пришло из-за «максимально жесткой вводной из США».

Зампред заверил, что последствия такого шага организации международного права будут чудовищными. В частности, это будет означать полную потерю доверия, так как это – крах основ, принципов права, включая постулаты о неотвратимости ответственности.

«Теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, все будут договариваться между собой. Все дурацкие решения ООН и других структур будут трещать по швам. Наступает мрачный закат всей системы международных отношений. Доверие исчерпано», – заверил он.

В заключение Медведев посоветовал судьям МУС «внимательно смотреть в небо», чтобы не попасть под ответ в виде точечного применения гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля.

«Суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО», – резюмировал Медведев.

Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.