Экс-разведчик ВС США Риттер: Украина потеряет сотни тысяч солдат из-за решения США

Решение правительства США выступить против китайского мирного плана по Украине приведет к тяжелым последствиям для восточноевропейской страны, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

По его словам, Джон Кирби «безумец», поскольку говорит, что США не хотят прекращения огня, потому что «дальше будет еще хуже», погибнут еще сотни тысяч украинцев, и это будет на совести Кирби, Байдена и правительства США, передает РИА «Новости».

По его словам, США отклоняют все предложения о мире или прекращении огня, поскольку Вашингтону необходим этот конфликт между Россией и Украиной.

Ранее Риттер заявил, что США не смогли добиться своих целей на Украине из-за большого просчета в отношении президента Владимира Путина.