Зампред Совбеза Медведев предрек возвращение уехавших из России музыкантов

Уехавшие из России музыканты не нашли отклика у западной аудитории, скорее всего, им придется возвращаться, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его мнению, для «99,9 в периоде» этих людей нет аудитории. Только Израиль, Эмираты, то есть развлечение тех, кто уехал отдыхать. Тогда как российские исполнители привыкли к стремлению шире охватывать аудитории, попадать во всякие чарты, передает РИА «Новости».

«В эпоху электронных СМИ… невозможно выпустить песню, которая сама по себе, без раскрутки. Поэтому те, кто уехал, больше потеряли, и, скорее всего, будут возвращаться. Ну куда им деваться?» – отметил зампред Совбеза.

При этом Медведев подчеркнул, что активную деятельность против государства нельзя принять даже от заслуженных людей.

«Невозможно не учитывать гражданскую позицию того или иного музыканта, и если это просто его набор эмоций, бог с ним. А если это активная деятельность, направленная против страны, деятельность по дискредитации вооруженных сил, тех ребят, которые с автоматом стоят в окопе, то это нельзя принять ни от кого, даже от очень заслуженных людей», – заметил российский политик.

По мнению Медведева, критиковать власть можно и нужно, но нельзя критиковать солдата, воющего за страну. «Это аморально, а с определенных времен, с определенного периода это еще и преступление по нашему уголовному закону», – заключил он.

Ранее президент Владимир Путин на церемонии вручения премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также премий для молодых деятелей искусств заявил, что видит силу страны в «бесконечной реке талантов и творчества».