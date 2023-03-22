Путин заявил о непрекращающемся потоке талантов в России

Путин заявил о непрекращающемся потоке талантов и творчества в России

Президент Владимир Путин на церемонии вручения премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также премий для молодых деятелей искусств заявил, что видит силу страны в «бесконечной реке талантов и творчества».

Путин обратил внимание на то, что все лауреаты благодарят своих учителей, сообщает ТАСС.

«Это подчеркивает преемственность поколений, подчеркивает, что у нас во всех сферах, в том числе в искусстве, создается эффект бесконечной реки талантов, творчества. И это никогда не прекращается, это сплошной поток», – сказал глава государства.

По его словам, «независимо ни от каких турбуленций в мире, в стране творчество всегда живет» и поддерживает людей. Он назвал это огромной силой народа.

Глава государства также заметил, что творческие коллективы в разных частях страны работают на одних принципах, «воспитывают молодых людей в духе патриотизма, любви к Отечеству».

В среду Путин в Кремле вручил премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также премии для молодых деятелей искусства.

В частности, глава государства лично наградил скульптора Екатерину Пильникову. Президент отметил, что она продолжает «лучшие традиции русского художественного искусства».

Путин высоко оценил и достижения режиссера Айдара Заббарова. «Продолжатель традиции отечественного психологического театра, он практически сразу завоевал признание и зрителей, и именитых коллег. Его дипломный спектакль получил шесть номинаций на премию «Золотая маска» и положил начало поистине триумфальному шествию его постановок по самым престижным театральным площадкам», – описал его заслуги глава государства.

Пильникова и Заббаров стали лауреатами премии для молодых деятелей искусства. Ее же удостоен артист балета Сергей Полунин. Президент назвал его признанным мастером, который уже вписал свои страницы в мировую историю хореографии.

Путин также вручил премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества руководителю коллектива народного творчества «Радость» из Севастополя Виктору Гоцуленко и художественному руководителю ансамбля танца «Радость» из Мурманска Ларисе Феоктистовой.

Нравственному воспитанию подрастающего поколения обращено и творчество Александра Галибина, который снискал любовь миллионов зрителей как блестящий, глубокий актер, продолжил Путин. «Его таланту оказалось подвластна и кинорежиссура, темой которой он выбрал семью, детство, воспитание детей», – отметил глава государства.

Он также адресовал особые слова Инессе Ковалевской – «поистине народному мастеру, создателю жанра музыкального мультфильма». «Музыковед, режиссер, писатель – она являет собой пример преданности профессии и удивительного жизнелюбия. Ее творческий поиск не прекращается уже более полувека и приносит поистине уникальные плоды», – считает президент.

Путин напомнил, что именно Ковалевскую нужно благодарить за «поющих героев «Бременских музыкантов», за «Львенка и черепаху», «Катерок», «Порт» и другие прекрасные, любимые всеми работы», за ее идею экранизировать шедевры народной и классической музыки, использовать простой и волшебный язык анимации для знакомства детей с миром настоящего искусства. Галибин и Ковалевская тоже удостоены премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Премия присуждается гражданам России за создание произведений литературы и искусства, реализацию творческих и исследовательских проектов в сфере искусства, библиотечного дела, музейной и издательской деятельности, художественного образования, сохранения объектов культурного наследия, сохранения и развития национальных культур народов Российской Федерации, направленных на гражданско-патриотическое, этическое и культурно-эстетическое воспитание детей и юношества, являющихся значительным вкладом в культуру РФ.

Учреждены три премии, с 2020 года их размер составляет 5 млн рублей каждая. Премия может быть присуждена как одному соискателю, так и коллективу до трех человек.

Ранее стало известно, что артист балета Сергей Полунин, скульптор Екатерина Пильникова и режиссер Айдар Заббаров стали лауреатами премии президента Владимира Путина для молодых деятелей культуры за 2022 год, соответствующий указ был опубликован накануне на официальном интернет-портале правовой информации.