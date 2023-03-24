В России за сутки госпитализировали 1,4 тыс. человек с коронавирусом

Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 1390 человек с COVID

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в России госпитализированы 1390 человек, что на 5,8% меньше по сравнению с 23 марта.

Выписаны в связи с выздоровлением 13443 человека, это на 5,8% меньше по сравнению с 23 марта. Выявлено 12493 новых случаев COVID. Подтверждены 35 летальных исхода, сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в России были госпитализированы 1475 человек, что на 4,5% меньше по сравнению с 22 марта.