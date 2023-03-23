Названы сроки заключения контракта поставок в КНР по «Силе Сибири – 2»

Вице-премьер Новак: Переговоры Газпрома и китайской CNPC по «Силе Сибири – 2» находятся в финальной стадии

Россия надеется на заключение контракта на поставки газа в КНР по «Силе Сибири – 2» до конца года, сейчас идет согласование контрактов между ПАО «Газпром» и китайской компанией CNPC, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

По словам вице-премьера, сейчас также ведется технико-экономическое обоснование, проектирование маршрута газопровода через Монголию, до конца года обе компании договорятся и подпишут контракт, передает ТАСС.

Новак заявил, что переговоры Газпрома и китайской CNPC по поставкам российского газа по «Силе Сибири – 2» в КНР общей мощностью 50 млрд кубометров уже на финальной стадии, ожидается, что в год в Китай будет поставляться 100 млрд кубометров газа. Также он отметил перспективность и амбициозность программы развития производства СПГ в России.

Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с Си Цзиньпином сообщил, что практически все параметры договоренности о новом газопроводе из России в Китай через Монголию согласованы.

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