Новак сообщил о наращивании поставок российской нефти в Китай

В прошлом году Россия нарастила экспорт нефти в Китай до 67 млн тонн, 40 млн тонн пришлось на трубопроводные поставки, 26 млн тонн – на порты, заявил вице-премьер Александр Новак.

Он подчеркнул, что это почти треть всей экспортируемой нефти. По маршруту Сковородино-Мохэ поставлено 30 млн тонн, через Казахстан – 10 млн. 40 млн тонн являются стабильными поставками по трубопроводу, передает ТАСС.

Остальное – перенаправление морских перевозок, они идут через порты Новороссийска, Козьмино, Приморска.

Новак ожидает, что в будущем эти объемы будут увеличены.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия намерена расширять поставки сжиженного природного газа и будет наращивать бесперебойные поставки нефти в Китай.