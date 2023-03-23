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Россия нарастила экспорт нефти в Китай
Новак сообщил о наращивании поставок российской нефти в Китай
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В прошлом году Россия нарастила экспорт нефти в Китай до 67 млн тонн, 40 млн тонн пришлось на трубопроводные поставки, 26 млн тонн – на порты, заявил вице-премьер Александр Новак.
Он подчеркнул, что это почти треть всей экспортируемой нефти. По маршруту Сковородино-Мохэ поставлено 30 млн тонн, через Казахстан – 10 млн. 40 млн тонн являются стабильными поставками по трубопроводу, передает ТАСС.
Остальное – перенаправление морских перевозок, они идут через порты Новороссийска, Козьмино, Приморска.
Новак ожидает, что в будущем эти объемы будут увеличены.
Напомним, президент Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия намерена расширять поставки сжиженного природного газа и будет наращивать бесперебойные поставки нефти в Китай.
Лавров заявил, что переговоры России и Китая – не американское дело
Лавров заявил, что российско-китайские переговоры – дело Москвы и Пекина, а не Вашингтона
Отвечая на вопрос о реакции западных стран на российско-китайские переговоры в Москве, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «это не их дело».
Лавров подчеркнул, что переговоры касаются России и Китая, «это не американское дело», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Напомним, Лавров принял участие в переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком составе, которые прошли в Кремле.
Германия и Чехия устроили ревизию отношения к Китаю
Президент Чехии Павел заявил о ревизии отношения к Китаю в Праге и Берлине
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В Германии и Чехии проводится ревизия политики в отношении к Китаю, сообщил президент Чехии Петр Павел, призвав к единству всего демократического мира.
Павел в ходе визита в Германию встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем, а также с экс-президентом Германии Йоахимом Гауком. Отношения с Китаем стали одной из важных тем переговоров, передает РИА «Новости».
Президент Чехии заявил, что всех немецких политиков интересовало отношение Праги к Пекину. По его словам, «всех интересует, каким будет дальнейшее поведение Китая на международной арене», окажет ли Пекин поддержку специальной военной операции России на Украине. Для Берлина также значимым является вопрос китайской экономической политики, сказал Павел. По его мнению, лишь единая политика всего демократического мира позволит строить отношения с Китаем как «равного с равным».
Павел заявил о важности единства в поддержке Украины. Он сообщил, что Шольц выразил готовность к долговременной поддержке. Как подчеркнул Павел, этот «важный сигнал» должны услышать другие страны ЕС, чтобы поддержка Киева сохранилась «при любом развитии ситуации».
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран. Россия и Китай намерены решительно поддерживать друг друга в вопросах защиты коренных интересов, прежде всего суверенитета, территориальной целостности, безопасности и развития.
Кремль исключил встречу Путина с Байденом после визита Си Цзиньпина
Помощник президента Ушаков: Путин не планирует после переговоров с Си Цзиньпином встречаться с Байденом
Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с американским коллегой Джо Байденом после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Также Ушаков ответил журналистам, что на переговорах с Китаем не обсуждался вопрос о возможном аресте в США бывшего президента Дональда Трампа, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина вызвала сильное раздражение в Вашингтоне. Госсекретарь США Энтони Блинкен упрекнул китайского лидера в «безответственности».
Захарова: Встреча Путина и Си вызвала на Западе зависть и злость
Захарова: На Западе испытали зависть, злость и ревность, слушая президента РФ и председателя КНР на переговорах в Москве
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Западные режимы изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность, слушая вступительные слова президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговорах в Москве, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова отметила в своем Telegram-канале, что на Западе изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность, слушая вступительные слова президента России и председателя КНР на переговорах в Москве.
При этом она обратила внимание, что главного на Западе не заметили: оба лидера сказали о многолетнем созидательном (а не разрушительном) развитии двусторонних отношений. Захарова указала, что созидательность эта не только в интересах двух стран, но и, безусловно, в интересах всего мира.
В связи с этим дипломат напомнила о последних примерах синофобии стран Запада. В частности, Германия запретила своим компаниям взаимодействовать с новыми разработками китайского телекома, Нидерланды ввели запрет на сотрудничество с Пекином по микрочипам, а в США Пекину не могут простить популярность китайских программ.
При этом Захарова привела в пример пандемию коронавируса, когда Россия и Китай проходили испытания каждый по-своему, но поддерживали друг друга в этот сложный период, в отличие от западных режимов, которые занимались недопуском российской вакцины на мировой рынок и обвинениями КНР в якобы распространении коронавируса.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, некогда прекрасный западный «сад» без российских удобрений что-то совсем зачах, а вот «джунгли» преисполнены силы, ресурсного и сырьевого богатства, а также созидательности и ответственности.
Ранее в Белом доме назвали отношения России и Китая «браком по расчету», объяснив сближение Москвы и Пекина стремлением бросить вызов США.
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Иран захотел получить «огромные объемы» нефти и газа из России
Тегеран рассчитывает на «огромные объемы» своповых поставок нефти и газа из России в 2023 году, заявил министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи.
Министр экономики и финансов Ирана в интервью РИА «Новости» заявил, что за очень короткий промежуток времени некоторые из стран-соседей Ирана вызвали замедление своповых поставок между Россией и Ираном, однако этот вопрос был решен, поэтому в 2023 году Тегеран рассчитывает на огромные объемы своповых поставок нефти и газа из России. По словам Хандузи, в Иране очень рады, что Тегеран и Москва начали сотрудничество в вопросе своповых поставок нефти и газа.
Напомним, в конце февраля Газпром и Иран обсудили энергетическое сотрудничество.
В Минэнерго сообщили о намерении создать альтернативную систему поставок энергоресурсов
В Минэнерго заявили о намерении России создать альтернативную систему поставок энергоресурсов
Россия планирует создать альтернативную систему поставок энергоресурсов, что окажется выгодным почти всему населению в мире, заявил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.
Он отметил, что Россия продолжит продавать энергоресурсы, оставаясь надежным партнером, передает ТАСС.
Создание альтернативной системы первый замминистра назвал «большим шансом для семи из восьми млрд людей на планете».
По словам Сорокина, в последнее время сильно увеличились логистические маршруты, а система транспортировки нефти, существовавшая последние 50–60 лет, оказалась сломлена.
«Рыночная экономика всегда стремится к наиболее эффективному состоянию, минимизации логистических издержек, маршрутов», – добавил он.
Ранее Сорокин заявил, что Россия не испытывает сложностей со сбытом нефти и нефтепродуктов.
Встречу Путина и Си Цзиньпина объявили концом «порядка, основанного на правилах»
Australian Broadcasting Corporation после встречи Путина и Си Цзиньпина заявила о конце «порядка, основанного на правилах»
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Встреча президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина демонстрирует, что западный «порядок, основанный на правилах», уходит в прошлое, заявила австралийская вещательная корпорация ABC.
Как заявила Australian Broadcasting Corporation, Путин и Си Цзиньпин продемонстрировали способность «внедрять собственную дипломатию и создавать союзы» вопреки Западу, передает ТАСС.
По мнению ABC, в экономическом, военном и политическом планах «мир смещается с западной оси». Высказывается предположение, что «порядок, основанный на правилах, уходит в прошлое», поскольку правила обеспечивали доминирование Запада, который мог «нарушать и устанавливать их по своей прихоти».
ABC отметила, что ни Китай, ни Индия «не подвергли Россию остракизму». Глядя на политику Китая, большая часть мира, которая не стала поддерживать санкции против России, увидела, что западная поддержка Украины, представленная как защита самих основ миропорядка, – не единственный вариант поведения.
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
Встреча Путина и Си Цзиньпина длилась 4,5 часа
Встреча Путина и Си Цзиньпина завершилась
Неформальная встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась.
Китайский лидер покинул Кремль. В общей сложности общение Путина и Си Цзиньпина продлилось почти 4,5 часа, передает ТАСС.
Отмечается, что во вторник лидеры встретятся вновь и проведут полноформатные переговоры.
Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Кремле.
Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию, основные переговоры пройдут 21 марта с участием делегаций.
Блинкен обвинил Китай в безответственности из-за визита Си Цзиньпина в Россию
Госсекретарь США Блинкен: Китай не чувствует ответственности за шаги России в украинском конфликте
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Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которому недавно Международный уголовный суд (МУС) выдал «ордер на арест», является безответственным шагом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, приездом Си Цзиньпина в Москву Китай осуществил «дипломатическое прикрытие» для якобы «военных преступлений» со стороны российского лидера. Блинкен заявил, что Китай «не чувствует никакой ответственности» в свете выданного недавно МУС «ордера на арест» за действия на Украине, передает The New York Times.
Как отмечает издание, госсекретарь США сделал такое замечание в ходе речи, в которой критиковал действия Китая, стремящегося взять на себя роль посредника в мирном урегулировании, от чего и Киев, и коллективный Запад отмахнулись.
Также Блинкен предупредил, что любые усилия других стран по урегулированию конфликта могут привести к «несправедливому исходу» – а именно дать России шанс получить тактическое преимущество в боевых действиях.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия и Китай стали ближе друг к другу, однако это в большей степени «брак по расчету», а не по любви. Он также заверил, что такой тандем существует из-за того, что Китай хотел бы бросить вызов «лидерству» США в мире.
Между тем сам Си Цзиньпин назвал укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая.
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Белый дом призвал Си Цзиньпина поговорить с Зеленским
Представитель администрации США Кирби призвал Си Цзиньпина поговорить с Зеленским
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Китай не является беспристрастной стороной в конфликте России и Украины, китайский лидер Си Цзиньпин встретился с президентом России Владимиром Путиным, но не с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби заявил, что следование Уставу ООН якобы предполагает уход «России со всех территорий на Украине» и что для прекращения конфликта необходим «вывод российских войск». Кирби призвал Китай «добиваться от России вывода войск с Украины», передает ТАСС.
«Не думаю, что сегодняшняя встреча дает нам большие ожидания, что военные действия вскоре закончатся», – приводит его слова РИА «Новости».
При этом, по мнению администрации США, Китай не исключает поставок России летальных вооружений, но пока признаков того, что такие поставки готовятся, Вашингтон не наблюдает.
США не считают, что Китай занимает беспристрастную позицию в ситуации вокруг Украины, поскольку Пекин не осудил специальную военную операцию России на Украине, продолжил покупать российские энергоносители, а Си Цзиньпин «ни разу не поговорил» с Зеленским, не посетил Украину. Кирби назвал заявления Китая о «войне Запада против России» повторением Пекином «российской пропаганды».
По версии Белого дома, Китай мог бы считаться беспристрастным, если бы Си Цзиньпин был готов разговаривать с Зеленским и следовал бы провозглашенному президентом США Джо Байденом принципу «ничего об Украине без Украины». При этом Кирби сказал, что Байден хочет поддерживать каналы связи с Китаем.
Замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Пател также сказал, что мирная инициатива Китая «подразумевает уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран». В связи с этим китайскому лидеру, по мнению США, нужно «сосредоточиться на этом пункте». Как заявил Пател, данный пункт подразумевает «вывод российских войск с территории Украины в соответствии с положениями Устава ООН».
По мнению Кирби, у Китая также «нет оснований для слишком выраженной реакции» из-за визита главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в США.
Напомним, Financial Times со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что Си Цзиньпин планирует после визита в Москву позвонить Зеленскому.
Россия выступает за расчеты в юанях со странами Азии, Африки и Латинской Америки
Путин: Россия выступает за развитие расчетов в китайских юанях
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Россия выступает за развитие расчетов в китайских юанях при торговле с другими странами, заявил президент РФ Владимир Путин во время российско-китайских переговоров в расширенном составе.
«Важно, что во взаимной торговле все активнее используются национальные валюты. Следует и далее поощрять эту практику, а также расширять взаимное присутствие финансовых и банковских структур на рынках наших стран. Как я уже говорил, уже две трети товарооборота между нашими странами осуществляется в рублях и юанях», – заявил глава государства.
«Мы за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки», – цитирует ТАСС Путина.
«Уверен, эти формы расчетов будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах в – как я уже сказал – юанях», – добавил президент.
Напомним, в Александровском зале Большого Кремлевского дворца проходят переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина с участием делегаций с обеих сторон.
В Белом доме назвали отношения России и Китая «браком по расчету»
Член СНБ Белого дома Кирби заявил о сближении РФ и КНР, при этом он назвал отношения Москвы и Пекина «браком по расчету»
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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что отношения Москвы и Пекина в последнее время развиваются, Россия и Китай стали ближе друг к другу, при этом он выразил мнение, что это в большей степени «брак по расчету».
Кирби прокомментировал государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ, выразив мнение, что Россия и Китай стали ближе друг к другу, отношения Москвы и Пекина в последнее время развиваются. При этом сотрудник администрации США выразил мнение, что развитие отношений Москвы и Пекина представляет собой в большей степени «брак по расчету, а не по любви», передает ТАСС.
По мнению представителя Белого дома, сближение России и Китая объясняется главным образом стремлением бросить вызов США, избавиться от так называемого основанного на правилах миропорядка, который этим двум странам не слишком-то нравится.
По версии Кирби, особенно Китай хотел бы бросить вызов «лидерству» США в мире. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома считает, что председатель КНР Си Цзиньпин видит в президенте России Владимире Путине потенциального союзника в этих усилиях.
Накануне председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай высоко ценит отношения с Россией.
Путин заявил о согласовании с Пекином практически всех параметров газопровода «Сила Сибири – 2»
Путин заявил о согласовании практически всех параметров договоренности о газопроводе из России в Китай
Практически все параметры договоренности о новом газопроводе из России в Китай через Монголию согласованы, объявил президент России Владимир Путин.
«Только что мы обсуждали хороший проект. Это новый газопровод «Сила Сибири – 2» через Монголию. Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 млрд метров кубических газа надежных стабильных поставок из России», – сказал президент РФ.
Напомним, Россия в январе 2023 года вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай – по сумме экспорта по газопроводу и в сжиженном виде.
Си Цзиньпин назвал укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая
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Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в столице РФ назвал стратегическим выбором Пекина укрепление и развитие отношений с Москвой, говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что укрепление и развитие китайско-российских отношений – это стратегический выбор Китая, который исходит из его собственных фундаментальных интересов и преобладающих тенденций в мире, передает ТАСС содержание заявления лидера Китая.
Си Цзиньпин также отметил, что Китай твердо придерживается общего курса на укрепление стратегического сотрудничества с Россией.
Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве КНР информировали, что между лидерами России и Китая состоялся углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу. По сообщению МИД КНР, китайский лидер подчеркнул, что большинство стран поддерживают ослабление напряженности, выступают за мирные переговоры, а также против подливания масла в огонь. По сообщению МИД КНР, Си заверил Путина, что Китай продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса.
Накануне Си на встрече с Путиным заявил, что Китай высоко ценит отношения с Россией.
Politico: Зеленский боится злить Китай критикой за связи с Россией
Politico: Зеленский ведет дипломатическую игру из опасений разозлить Китай критикой за связи с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский с легкостью может раскритиковать страны за сближение с Россией, включая Венгрию и Германию, но в отношении Китая ведет дипломатическую игру из опасений разозлить председателя Си Цзиньпина и потерять страну в качестве инвестора, пишет Politico.
По информации издания, в данный момент Зеленский опасается критиковать главного союзника России и председателя Си Цзиньпина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Отмечается, что у Киева есть веские причины не злить Китай и закрыть глаза на его партнерство с Россией.
«Зеленский хочет оставить Пекин в игре в качестве инвестора, торгового партнера и потенциального посредника, а не отталкивать и рисковать тем, что Си Цзиньпин одобрит крупный экспорт вооружений для сил России», – заключила газета.
Ранее Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в столице РФ назвал стратегическим выбором Пекина укрепление и развитие отношений с Москвой.