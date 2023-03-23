На Бали местные жители пожаловались на «русскую деревню»

Жителя округа Южная Кута на индонезийском острове Бали пожаловались в иммиграционную полицию на существование «русской деревни», пишет портал Detik.

Жители жалуются на то, что большое количество туристов из России арендовали апартаменты и не следуют, по их заявлению, местным нормам и обычаям. Глава группы наблюдения за иностранцами Бадунга И Ньоман Сувенди подтвердили, что признаки существования «маленькой Москвы» действительно есть. Он отметил, что полиция проверяет вопрос законности данного феномена, передает РИА «Новости».

По утверждению газеты Wall Street Journal, некоторые россияне на Бали игнорируют предписания туристических виз и остаются на острове на долгое время. Они занимаются маркетингом в соцсетях для российских компаний, предлагают услуги парикмахеров, персональных тренеров и массажистов, часто обслуживая быстрорастущую русскую общину.

Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства.

Напомним, офицеры иммиграционной службы Бали следят за социальными сетями российских путешественников, чтобы выявить возможные нарушения визовых правил.