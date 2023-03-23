Лавров заявил об отсутствии ответов на запросы России по расследованию ЧП на «Северных потоках»

Направляемые Москвой запросы по теме расследования взрывов на «Северных потоках» остаются без ответа, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Бурунди Альбером Шингиро.

Лавров рассказал, что в начале октября премьер-министр России Михаил Мишустин обратился с официальным письмом к западным коллегам с просьбой обеспечить транспарентность расследования взрывов на «Северных потоках».

«До сих пор ни один из адресатов не удосужился проявить элементарную вежливость и ответить председателю правительства», – передает ТАСС слова Лаврова.

Он добавил, что без ответов остаются и другие запросы, которые официально и неофициально были направлены в Швецию, Германию и Данию, занимающиеся расследованием.

Лавров отметил, что у Москвы нет оснований полагать, что в ситуации со взрывами власти Германии признают правду, какой бы она ни была.

Ранее журналист Сеймур Херш в своей статье заявил, что водолазы США во время учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку.

По мнению Херша, Вашингтон боялся, что Берлин может отменить санкции против Москвы из-за холодной зимы.