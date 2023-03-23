Первая напечатанная на 3D-принтере ракета не смогла выйти на орбиту

Напечатанная на 3D-принтере ракета Terran 1 не смогла достичь орбиты из-за отказа двигателя

Ракета Terran 1, практически полностью созданная с помощью 3D-принтера, была запущена в США, но не смогла достичь орбиты из-за отказа одного из двигателей.

Видеозапись запуска была опубликована на сайте компании – разработчика ракеты Relativity Space.

Диспетчеры заявили о неисправности двигателя второй ступени ракеты через несколько минут после старта с космодрома на мысе Канаверал, отмечается, что это уже третий испытательный запуск Terran 1, передает ТАСС.

На сайте Relativity Space отмечается, что 85% Terran 1 было изготовлено на 3D-принтере, в компании надеются, что в будущем ракета будет состоять на 95% из напечатанных деталей, а также будет пригодна для повторного использования.

Ранее компания Relativity Space, которая намерена создавать космические ракеты на 3D-принтере, собрала 650 млн долларов на финансирование своих разработок.