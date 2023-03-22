Политолог: Страны Запада сейчас меняют одну систему неравенства на другую

Политолог Фененко рассказал о демонтаже социального государства в странах Запада

Превосходство одного этноса над другим было и остается краеугольным камнем политики США и Британии. Запад по-прежнему воспринимает Африку как ресурсную базу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Фененко. Во вторник мир отметил День борьбы с расовой дискриминацией.

«Расизм – это продукт идеологии исключительности многих стран Запада, особенно США и Великобритании. Это страны, стоящие сейчас в авангарде антироссийской политики. При этом Россия всегда выступала против расовой и этнической дискриминации. Парадигма нашей страны никогда не предполагала угнетение одних этносов другими», – напомнил Алексей Фененко, профессор Факультета мировой политики МГУ, эксперт РСМД.

«Запад по-прежнему воспринимает Африку исключительно как ресурсную базу. Например, до сих пор существуют такие организации, как «Франкофония», задача которых – оказывать влияние на страны региона через Париж. Откуда западные страны берут золото, бокситы, уран? По-прежнему из Африки», – подчеркнул собеседник.

«С другой стороны, на Западе идет демонтаж социального государства. Власти целенаправленно способствуют миграции из стран Африки и Ближнего Востока, чтобы устранить в европейских обществах гражданскую позицию. Размывание обществ и повышенное внимание к правам приезжих помогает властям западных стран контролировать свое население. Они просто меняют одну систему неравенства на другую», – добавил аналитик.

Напомним, международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации отмечается ежегодно 21 марта. В этот день в 1960 году полиция убила 69 человек в Шарпевиле, ЮАР, на демонстрации против закона об обязательной паспортизации африканцев.

А с 2007 года 25 марта отмечается Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. ООН признает, что 400-летняя по продолжительности трансатлантическая работорговля была крупнейшей вынужденной миграцией в истории человечества и одной из самых трагичных. С 1501 по 1830 годы на каждого пересекающего Атлантический океан европейца приходилось четыре африканца.

Осенью прошлого года на 51-й сессии Совета ООН по правам человека член российской делегации Станислав Ковпак указал, что преступления США и европейских стран в колониях навсегда лишили Запад оснований выдвигать претензии на собственное моральное превосходство.