Лауреат президентской премии: Сила народа России сосредоточена в культуре и творчестве

Лауреат президентской премии Гоцуленко: Сила народа России сосредоточена в культуре и творчестве

«Когда у руля государства стоят люди, желающие, чтобы в России сохранялись все национальности, развивалось народное творчество, то культура нашей страны всегда будет находиться на высоком уровне», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель коллектива народного творчества «Радость» из Севастополя Виктор Гоцуленко. В среду он был удостоен премии президента РФ в области литературы и искусства.

«Я занимаюсь с детьми в возрасте от четырех лет. Этот коллектив мы создали вместе с супругой, работаем уже более 40 лет. Мы занимаемся не только народными танцами, у нас есть и современная хореография. Дети полностью переносят суть любого танца через эмоции, жесты, мимику, естественно, через хореографические движения. Все это они доносят до зрителя, и это очень большого стоит», – говорит Гоцуленко.

По его словам, в детях воспитывают любовь к своему делу, чтобы они могли передать эту энергетику зрителям. В коллективе маленьким артистам рассказывают о культуре разных стран, истории танца, традициях того или иного народа. Это помогает как танцорам, так и зрителям сближаться с этим народом, познавать его культуру.



Он подчеркивает, что познавая искусство разных народов, дети понимают также, насколько богата и значима культура России и ее традиции. «Сила нашего народа, можно сказать, сосредоточена в культуре и творчестве. Когда у руля государства стоят люди, желающие, чтобы в России сохранялись все национальности, развивалось народное творчество, то культура нашей страны всегда будет находиться на высоком уровне. Важно, чтобы мы и в будущем знали свои истоки, ценили их и обязательно верили в будущее нашей страны», – заключил Гоцуленко.



В среду в преддверии Дня работника культуры, отмечаемого в России 25 марта, Владимир Путин вручил в Кремле президентские премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также премии президента для молодых деятелей культуры за 2022 год. Лауреатами молодежной премии за 2022 год стали театральный режиссер Айдар Заббаров, скульптор Екатерина Пильникова, артист балета, а также директор строящегося Севастопольского театра оперы и балета Сергей Полунин.

Премии за произведения для детей и юношества удостоились руководители танцевальных ансамблей «Радость» (Севастополь, Мурманск) Виктор Гоцуленко и Лариса Феоктистова, актер и режиссер Александр Галибин, музыковед, режиссер и писатель Инесса Ковалевская.