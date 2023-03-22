Минэнерго: Россия не испытывает трудностей со сбытом нефти

В Минэнерго заявили, что Россия не испытывает трудностей со сбытом нефти

Россия сейчас не испытывает сложностей со сбытом нефти и нефтепродуктов, несмотря на введенные Западом ограничения, заявил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в ходе пленарной дискуссии «Образ будущего: прогнозы и возможности ТЭК».

Сорокин отметил, что проблем со сбытом нефтепродуктов и нефти сейчас нет. «Есть и трудности, они возникают, но с ними отрасль справляется», – передает ТАСС его слова.

В Минэнерго заявили, что через 3–5 лет на рынке нефти может возникнуть дефицит предложения. Это происходит из-за того, что добыча нефти из-за действий Запада недоинвестирована и находится на 20–25% ниже допандемийного уровня.

«А значит, все бремя ляжет на страны ОПЕК+, которые пытаются продолжать вкладывать инвестиции», – заявил он.

Напомним, ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продлила решение о добровольном сокращении добычи нефти до 500 тыс. баррелей в сутки. Решение продлено до июня 2023 года.