Путин заметил отсутствие Полунина на награждении в Кремле

Президент Владимир Путин заметил, что артист балета Сергей Полунин, удостоенный премии для молодых деятелей искусства, отсутствует на церемонии награждения.

«Молодой, но признанный мастер, вписавший свои страницы в мировую историю хореографии, – это артист балета Сергей Владимирович Полунин. Только что-то я его не вижу», – заметил глава государства во время церемонии награждения в Кремле, сообщает ТАСС.

Как предположил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Полунин мог отсутствовать на вручении премий для молодых деятелей искусства из-за загруженности.

Помимо Полунина, на церемонии в Кремле не оказалось еще двух награжденных.

Путин в среду в Кремле вручает премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также премии для молодых деятелей искусства.

Глава государства лично наградит скульптора Екатерину Пильникову и режиссера Айдара Заббарова, которые стали лауреатами премии для молодых деятелей искусства, а также руководителя коллектива народного творчества «Радость» из Севастополя Виктора Гоцуленко и художественного руководителя ансамбля танца «Радость» из Мурманска Ларису Феоктистову – им присуждена премия в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Также наград за произведения для детей и юношества были удостоены режиссеры Александр Галибин и Инесса Ковалевская.

Вручение премий традиционно проходит в преддверии Дня работника культуры, который отмечается в России 25 марта.

Артист балета Сергей Полунин, скульптор Екатерина Пильникова и режиссер Айдар Заббаров стали лауреатами премии президента Владимира Путина для молодых деятелей культуры за 2022 год, соответствующий указ был опубликован накануне на официальном интернет-портале правовой информации.