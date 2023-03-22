Володин призвал Мишустина чувствовать совместную ответственность за решения

Законодатели и представители исполнительной власти обязаны чувствовать общую ответственность за свои решения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По его словам, в соответствии с новыми полномочиями Госдума утверждает министров, вице-премьеров, председателей правительства, а значит несет совместную ответственность за принимаемые решения, передает РИА «Новости».

Володин добавил, надеется на еще большую эффективность работы законодательной и исполнительной власти в свете предстоящего отчета кабмина.

Кроме того, спикер Госдумы выразил Мишустину слова благодарности за конструктивное выстраивание диалога с правительством.

«За последние годы разговор с правительством стал более конструктивным: с одной стороны, он сложнее, с другой – более ответственный», – подчеркнул Володин.

Мишустин в свою очередь отметил, что на встречах с фракциями Госдумы, которые традиционно состоялись перед отчетом правительства.

«Это и вопросы создания фонда по поручению президента, который будет в первую очередь заниматься теми, кто принял участие в специальной военной операции, и членами их семей», – подчеркнул премьер.

Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») ранее сообщал, что парламентские фракции подготовили 100 вопросов к премьер-министру в рамках отчета правительства РФ. В прошлом году, по его словам, вопросов от фракций поступило более 300.