Кабмин анонсировал встречи Мишустина с депутатами Госдумы от «Единой России» и ЛДПР

Кабмин сообщил, что Мишустин 13 марта встретится с депутатами Госдумы от «Единой России» и ЛДПР

Премьер-министр России Михаил Мишустин 13 марта проведет встречи с депутатами «Единой России» и ЛДПР в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме, сообщила пресс-служба кабмина.

В сообщении говорится, что председатель правительства Михаил Мишустин 13 марта проведет первые консультации с депутатами Государственной Думы в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в нижней палате парламента. Отмечается, что встречи с представителями фракций политических партий «Единая Россия» и ЛДПР состоятся в здании правительства, передает РИА «Новости».

Пресс-служба кабмина отметила, что рабочие консультации с депутатами в преддверии ежегодного отчета позволяют обеспечить более эффективное взаимодействие правительства с парламентариями, в том числе для обсуждения поднимаемых ими тем и вопросов, а впервые такой формат был опробован в 2021 году.

КПРФ, как ранее сообщал депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ), встретится с Мишустиным 15 марта. Источник в пресс-службе фракции «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) заявил, что встреча их фракции с премьером также может состояться 15 марта. Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев говорил, что встреча фракции «Новые люди» с главой правительства состоится 16 марта.

Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») ранее сообщал, что парламентские фракции подготовили 100 вопросов к премьер-министру в рамках отчета правительства РФ. В прошлом году, по его словам, вопросов от фракций поступило более 300.