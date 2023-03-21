В ЕР рассказали о процессе подготовки к предварительному голосованию в новых регионах

Сидякин: Большинство участников предварительного голосования «Единой России» в новых регионах моложе 45 лет

Подача документов на предварительное голосование «Единой России» в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях идет активнее, чем в ряде других регионов, более 70% зарегистрированных для участия в процедуре моложе 45 лет, заявил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

Сидякин отметил, что люди в новых регионах объясняют решение идти в политику желанием помогать налаживать мирную жизнь и развивать родные территории. Примечательно, что более 18% зарегистрированных кандидатов представляют сферу образования, 11% – общественники, столько же представителей бизнеса, 5% – врачи, еще 20% – действующие депутаты, говорится в сообщении на сайте «Единой России».

По словам председателя оргкомитета по проведению предварительного голосования в ДНР, врио главы ДНР Дениса Пушилина, на сегодня в оргкомитет поступило более 50 заявок от потенциальных кандидатов на участие в процедуре. В списках известные люди, профессионалы в различных областях: шахтеры, врачи, учителя, волонтеры, герои СВО.

Пушилин отметил, что в апреле выдвижение кандидатов предварительного голосования начнется во всех городских и муниципальных округах ДНР, где осенью будут впервые за много лет сформированы выборные органы местного самоуправления.

В свою очередь председатель оргкомитета по проведению предварительного голосования в ЛНР, секретарь Луганского реготделения партии Денис Мирошниченко рассказал, что сейчас принимают документы от кандидатов на участие в выборах депутатов народного совета и депутатов гордумы Луганска. Регистрация проходит и в очном, и в электронном форматах. В ближайшее время прием документов запустят и в других муниципалитетах.

По словам Мирошниченко, заявление подают не только жители ЛНР, есть заявка от жителя Москвы.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» проходит до 27 апреля. В четырех новых регионах при проведении процедуры предусмотрен ряд особенностей.

Кандидатами в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях могут быть и те граждане, которые по объективным причинам не могут закрыть счета в иностранных банках, а также осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, но предпринял для этого все возможные меры.

Кандидаты, проживавшие в новых субъектах на момент принятия решения о вхождении в состав РФ, в обязательном порядке должны представить в региональный оргкомитет предварительного голосования копии заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины.

Помимо этого, для жителей новых регионов отменена необходимость представления справки об отсутствии судимости. Обязанность указывать при выдвижении сведения о судимости остается.