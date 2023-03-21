В Хакасии заявили об урезании зарплат учителям после анонсированного повышения окладов

Глава профсоюза педагогов Левандовская: От повышения зарплат учителям в Хакасии выиграл лишь технический персонал школ

После повышения МРОТ технический персонал школ действительно стал получать больше денег. Но из-за того, что учителям не стали поднимать коэффициент на выполнение задач, зарплата педагогов снизилась. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщила глава профсоюза педагогов Алтайского района Наталья Левандовская.

«Осенью прошлого года глава Хакасии Коновалов заявил о решении поднять с 1 сентября должностные оклады педагогам на 20%. Но фактически новые зарплаты учителя увидели месяцем позже. Тогда же было подписано постановление о выравнивании коэффициентов. И 2022 год для всех закончился в плюсе», – рассказал Наталья Левандовская, глава профсоюза педагогических работников Алтайского района Хакасии.

«Но в 2023 году был повышен МРОТ. В результате от этого выиграл только технический персонал школ, поскольку их зарплаты зависят от этого показателя. Более того, ранее часть денег из стимулирующего фонда отдавалась педагогам, что позволяло выполнить все обязательства и перед учителями, и перед так называемыми техничками, – объясняет собеседница.

«Сейчас наши педагоги перегружены работой, а стимулирующего фонда нет. Хотя формально на местах федеральное постановление выполняется. У правительства или Минобра на сайтах выставляются все итоговые расчеты, а тут никто ничего не считает. Мы не понимаем, что происходит, и почему новая вводная по МРОТ имеется, а коэффициент не поднимается», – возмущенно говорит глава профсоюза.

«Сейчас информация о реальном снижении уровня зарплат педагогов Хакасии замечена на телевидении. Судя по всему, власти с проблемой знакомы. Я надеюсь, что в результате будет найдено какое-то решение. Например, наряду с МРОТ будет учитываться и коэффициент для стимулирующих выплат, к которым относится стаж, звания и категория», – заключила Левандовская.

Обещанное повышение зарплат учителям и воспитателям в Хакасии рискует обернуться очередным громким скандалом, пишет издание Вести Хакасия. Подчеркивается, что в отдельных случаях педагоги стали получать даже меньше, чем в прошлом году. Отстаивать права преподавателей взялась Ассоциация муниципальных образований.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение в этом году нарастить реальные зарплаты, снизить бедность и повысить рождаемость. В поручении по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам также обозначена необходимость увеличить МРОТ с опережением темпов роста инфляции.