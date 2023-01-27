Путин поручил увеличить реальные зарплаты и рождаемость

Президент Владимир Путин дал поручение в этом году нарастить реальные зарплаты, снизить бедность и повысить рождаемость, оно опубликовано по итогам заседания Совета по Стратегическому развитию и нацпроектам.

Глава государства поручил правительству, органам исполнительной власти регионов и ЦБ уделить особое внимание достижению роста реальной зарплаты, снижению уровня бедности и неравенства по доходам, увеличению ожидаемой продолжительности жизни и увеличению рождаемости. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

В соответствии с документом, правительство должно до 10 февраля разработать и представить комплекс мер по повышению рождаемости, а также по поддержке семей с детьми, предусмотрев источники и объем финансирования,

Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и высшие должностные лица субъектов России.