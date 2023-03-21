Премьер России Мишустин выразил уверенность в принятии важных решений на переговорах Путина и Си Цзиньпина

Переговоры российского лидера Владимира Путина и его китайского коллеги Си Цзиньпина ознаменуются рядом важных договоренностей, выразил уверенность премьер-министр Михаил Мишустин.

По мнению премьера, решения будут касаться в основном вопросов развития российско-китайского сотрудничества на среднесрочную перспективу до 2030 года, передает ТАСС.

Мишустин отметил, что власти стран смогут обеспечить скоординированную работу по выполнению договоренностей.

Также премьер заверил, что Москва искренне заинтересована в укреплении всеобъемлющего партнерства с Пекином.

«Наши отношения находятся на самом высоком уровне за многовековую историю и оказывают влияние на формирование глобальной повестки в логике многополярности», – подчеркнул он.

Так, по словам Мишустина, инвестиционный портфель Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству насчитывает 79 проектов на сумму свыше 165 млрд долларов.

Помимо прочего, в 2023 году товарооборот стран подойдет к отметке до 200 млрд долларов, выразил уверенность Мишустин.

«В прошлом году взаимный товарооборот увеличился почти на треть, приблизившись к 190 млрд долларов», – рассказал он.

Также Мишустин передал премьеру Госсовета КНР Ли Цяну поздравления по случаю вступления в должность.

«Уверен, мы с ним наладим конструктивную и товарищескую совместную работу», – подчеркнул он.

Напомним, во вторник председатель КНР Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным.