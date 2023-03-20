Политолог: Работа с новыми регионами становится одним из карьерных лифтов в России

Политолог Потуремский назвал важные компетенции врио главы Смоленской области, полученные им в новых регионах

«Василий Анохин занимался рядом вопросов, которые касаются интеграции новых регионов, это довольно сложный процесс, но ему удавалось принимать оперативные и успешные решения», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. В понедельник Анохин был официально представлен в качестве врио главы Смоленской области.

«Кадровая политика президента Путина стабильна, критерии отбора глав регионов и других должностных лиц понятны. В случае с Анохиным – это, безусловно, компетенции, полученные им в «школе губернаторов», и опыт работы с новыми регионами», – пояснил Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

По его словам, работа с новыми регионами становится для российских руководителей одним из своеобразных карьерных лифтов. «Анохин занимался рядом вопросов, которые касаются интеграции новых регионов, это довольно сложный процесс, но ему удавалось принимать оперативные и успешные решения. Этот опыт, естественно, будет очень полезен в Смоленской области», – уверен политолог.

«Кроме того, Анохин понимает проблемы региона, а также будет применять в работе знания, полученные в федеральных и региональных органах исполнительной власти. Учитывая его возраст – 39 лет, можно с уверенностью сказать, что он только начинает становление в большой политике», – отметил эксперт.

По словам Потуремского, Анохину предстоит решать вопросы повышения безопасности и экономики нового региона. «Кроме того, в Смоленской области не самая лучшая ситуация с социальной сферой. Поэтому фронт работ у нового врио очень широкий», – резюмировал аналитик.

В понедельник в администрации Смоленской области состоялось официальное представление Василия Анохина, назначенного врио главы региона. Его представил полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

По его словам, Анохин обладает большим опытом в сфере госуправления, правового регулирования, финансов и экономики. Анохин в свою очередь заявил, что видит точки роста региона в модернизации здравоохранения, оживлении рынка труда, повышении инвестиционной привлекательности области, развитии строительной отрасли, а также считает важным поддержку участников СВО, членов их семей и помощь беженцам.

В пятницу встречу с Анохиным по видеосвязи провел президент Владимир Путин. Глава государства напомнил, что Смоленская область – «это западные рубежи России. «Это тоже имеет особое значение. Поэтому очень рассчитываю, что на новом месте работы с большим уровнем ответственности вы все эти обстоятельства учтете, а самые свои лучшие качества реализуете на благо смолян», – подчеркнул президент.

Василий Анохин является выпускником четвертого потока «школы губернаторов» – программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Также он работал замгубернатора Смоленской области, где контролировал деятельность департаментов бюджета и финансов, экономического развития, имущественных и земельных отношений, а также ИТ-сферы. Перед назначением врио главы Смоленской области Анохин возглавлял департамент регионального развития аппарата правительства РФ.